5 exercícios de Pilates para te ajudar a emagrecer em casa
Descubra 5 exercícios de Pilates para fazer em casa e veja como potencializar o seu emagrecimento no seu dia a dia. Confira as dicas!
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O Pilates pode ser um aliado para quem deseja sair do sedentarismo, fortalecer os músculos e melhorar o condicionamento físico sem precisar sair de casa.
Com movimentos que trabalham diferentes regiões do corpo, a modalidade combina força, equilíbrio, controle da respiração e consciência corporal.
Embora não substitua atividades aeróbicas nem hábitos alimentares equilibrados, o Pilates pode fazer parte de uma rotina voltada ao emagrecimento.
Alguns exercícios exigem o trabalho simultâneo de vários grupos musculares, elevam o esforço físico e ajudam a desenvolver resistência.
5 movimentos de Pilates para fazer em casa e auxiliar no emagrecimento
1. Criss Cross
O Criss Cross é um exercício abdominal que trabalha principalmente os músculos oblíquos, responsáveis pelos movimentos de rotação do tronco. Além de fortalecer o abdômen, o movimento exige coordenação e controle corporal.
Como fazer:
- Deite-se de barriga para cima, com as mãos apoiadas suavemente atrás da cabeça.
- Eleve as pernas, mantendo os joelhos flexionados em um ângulo de aproximadamente 90 graus.
- Tire os ombros do chão e aproxime o cotovelo direito do joelho esquerdo, enquanto estende a outra perna.
- Alterne os lados de maneira controlada, como se estivesse pedalando.
Repetições: faça de 10 a 12 movimentos de cada lado, respeitando seu condicionamento físico.
2. Swimming
O Swimming é um movimento que fortalece a região posterior do corpo, especialmente as costas, os glúteos e os músculos que ajudam a estabilizar o tronco. A execução também trabalha a coordenação entre braços e pernas.
Como fazer:
- Deite-se de barriga para baixo, com os braços estendidos à frente e as pernas alongadas.
- Eleve levemente o braço direito e a perna esquerda.
- Retorne à posição inicial e repita o movimento com o braço esquerdo e a perna direita.
- Continue alternando os lados, mantendo o pescoço alinhado com a coluna.
Repetições: faça de 10 a 15 alternâncias de cada lado.
3. Pilates Squat
O Pilates Squat é uma variação do agachamento tradicional que fortalece os membros inferiores e ativa diferentes grupos musculares. Durante a execução, são trabalhados principalmente glúteos, quadríceps e músculos das pernas, além de exigir estabilidade do abdômen.
Como fazer:
- Fique em pé, com os pés afastados aproximadamente na largura dos quadris.
- Mantenha a coluna alinhada e os braços estendidos à frente.
- Flexione os joelhos e leve o quadril para trás, como se fosse sentar em uma cadeira.
- Desça até onde conseguir sem perder a postura.
- Empurre o chão com os pés e retorne à posição inicial.
Repetições: faça de 12 a 15 agachamentos.
4. Mountain Climber
O Mountain Climber é um exercício dinâmico que pode elevar a frequência cardíaca e aumentar a intensidade do treino. Ele combina resistência muscular e esforço cardiovascular, trabalhando abdômen, braços, ombros e pernas.
Como fazer:
- Comece na posição de prancha alta, com as mãos apoiadas no chão e os braços estendidos.
- Mantenha o corpo alinhado, contraindo o abdômen.
- Leve um joelho em direção ao peito e retorne à posição inicial.
- Alterne as pernas, mantendo um ritmo confortável.
- Para começar, faça o movimento lentamente e aumente a velocidade apenas se conseguir preservar a postura.
Repetições: faça de 20 a 30 alternâncias ou mantenha o movimento por 20 a 30 segundos.
5. Roll Up
O Roll Up é um dos movimentos clássicos do Pilates e trabalha o abdômen, a mobilidade da coluna e o controle do corpo. A execução exige força e concentração, especialmente na hora de subir e retornar ao chão sem usar impulso.
Como fazer:
- Deite-se de barriga para cima, com as pernas estendidas e os braços posicionados acima da cabeça.
- Inspire e leve os braços em direção ao teto.
- Ao soltar o ar, eleve a cabeça, os ombros e o tronco lentamente, desenrolando a coluna até alcançar a posição sentada.
- Estenda as mãos em direção aos pés, sem forçar o alongamento.
- Retorne devagar ao chão, apoiando a coluna vértebra por vértebra.
Repetições: faça de 6 a 10 movimentos, respeitando seus limites.