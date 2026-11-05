5 exercícios de Pilates para te ajudar a emagrecer em casa

Descubra 5 exercícios de Pilates para fazer em casa e veja como potencializar o seu emagrecimento no seu dia a dia. Confira as dicas!

por Eduarda Barreto
5 exercícios de Pilates para te ajudar a emagrecer em casa
Imagem de mulher praticando Pilates - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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O Pilates pode ser um aliado para quem deseja sair do sedentarismo, fortalecer os músculos e melhorar o condicionamento físico sem precisar sair de casa.

Com movimentos que trabalham diferentes regiões do corpo, a modalidade combina força, equilíbrio, controle da respiração e consciência corporal.

Embora não substitua atividades aeróbicas nem hábitos alimentares equilibrados, o Pilates pode fazer parte de uma rotina voltada ao emagrecimento.

Alguns exercícios exigem o trabalho simultâneo de vários grupos musculares, elevam o esforço físico e ajudam a desenvolver resistência.

5 movimentos de Pilates para fazer em casa e auxiliar no emagrecimento

1. Criss Cross

O Criss Cross é um exercício abdominal que trabalha principalmente os músculos oblíquos, responsáveis pelos movimentos de rotação do tronco. Além de fortalecer o abdômen, o movimento exige coordenação e controle corporal.

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Como fazer:

  • Deite-se de barriga para cima, com as mãos apoiadas suavemente atrás da cabeça.
  • Eleve as pernas, mantendo os joelhos flexionados em um ângulo de aproximadamente 90 graus.
  • Tire os ombros do chão e aproxime o cotovelo direito do joelho esquerdo, enquanto estende a outra perna.
  • Alterne os lados de maneira controlada, como se estivesse pedalando.

Repetições: faça de 10 a 12 movimentos de cada lado, respeitando seu condicionamento físico.

2. Swimming

O Swimming é um movimento que fortalece a região posterior do corpo, especialmente as costas, os glúteos e os músculos que ajudam a estabilizar o tronco. A execução também trabalha a coordenação entre braços e pernas.

Como fazer:

  • Deite-se de barriga para baixo, com os braços estendidos à frente e as pernas alongadas.
  • Eleve levemente o braço direito e a perna esquerda.
  • Retorne à posição inicial e repita o movimento com o braço esquerdo e a perna direita.
  • Continue alternando os lados, mantendo o pescoço alinhado com a coluna.

Repetições: faça de 10 a 15 alternâncias de cada lado.

3. Pilates Squat

O Pilates Squat é uma variação do agachamento tradicional que fortalece os membros inferiores e ativa diferentes grupos musculares. Durante a execução, são trabalhados principalmente glúteos, quadríceps e músculos das pernas, além de exigir estabilidade do abdômen.

Como fazer:

  • Fique em pé, com os pés afastados aproximadamente na largura dos quadris.
  • Mantenha a coluna alinhada e os braços estendidos à frente.
  • Flexione os joelhos e leve o quadril para trás, como se fosse sentar em uma cadeira.
  • Desça até onde conseguir sem perder a postura.
  • Empurre o chão com os pés e retorne à posição inicial.

Repetições: faça de 12 a 15 agachamentos.

4. Mountain Climber

O Mountain Climber é um exercício dinâmico que pode elevar a frequência cardíaca e aumentar a intensidade do treino. Ele combina resistência muscular e esforço cardiovascular, trabalhando abdômen, braços, ombros e pernas.

Como fazer:

  • Comece na posição de prancha alta, com as mãos apoiadas no chão e os braços estendidos.
  • Mantenha o corpo alinhado, contraindo o abdômen.
  • Leve um joelho em direção ao peito e retorne à posição inicial.
  • Alterne as pernas, mantendo um ritmo confortável.
  • Para começar, faça o movimento lentamente e aumente a velocidade apenas se conseguir preservar a postura.

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Repetições: faça de 20 a 30 alternâncias ou mantenha o movimento por 20 a 30 segundos.

5. Roll Up

O Roll Up é um dos movimentos clássicos do Pilates e trabalha o abdômen, a mobilidade da coluna e o controle do corpo. A execução exige força e concentração, especialmente na hora de subir e retornar ao chão sem usar impulso.

Como fazer:

  • Deite-se de barriga para cima, com as pernas estendidas e os braços posicionados acima da cabeça.
  • Inspire e leve os braços em direção ao teto.
  • Ao soltar o ar, eleve a cabeça, os ombros e o tronco lentamente, desenrolando a coluna até alcançar a posição sentada.
  • Estenda as mãos em direção aos pés, sem forçar o alongamento.
  • Retorne devagar ao chão, apoiando a coluna vértebra por vértebra.

Repetições: faça de 6 a 10 movimentos, respeitando seus limites.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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