Um tempo para si: relógios e acessórios ganham espaço na rotina feminina

Pequenas escolhas também ajudam a expressar a personalidade. Conheça quatro propostas de relógios e acessórios da Condor para diferentes estilos.

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Em uma rotina cheia de compromissos, encontrar tempo para si mesma pode parecer mais uma tarefa na lista de afazeres.

Mas o autocuidado também pode estar nas pequenas escolhas do cotidiano: reservar alguns minutos para uma atividade prazerosa, respeitar os próprios limites ou usar algo que traduza a personalidade de quem você é.

Nesse contexto, os acessórios ganham espaço como uma forma de expressão. Relógios, brincos, colares e pulseiras não substituem momentos de descanso ou cuidados com a saúde, mas podem fazer parte de uma relação mais atenta com a própria imagem e individualidade.

A Condor reúne essas propostas na linha Par Perfeito, que combina relógios femininos com acessórios em kits. Os conjuntos têm diferentes estilos e podem ser encontrados no site da Time Center.

Como escolher relógios femininos para o dia a dia?

A Condor acompanha esse movimento com a linha Par Perfeito - Divulgação/Condor

Na hora de escolher um relógio, vale considerar tanto a aparência quanto a rotina de uso. O tamanho da caixa, o material da pulseira e os detalhes do mostrador influenciam o visual da peça e ajudam a definir se ela combina mais com ocasiões formais ou com produções cotidianas.

A coleção Par Perfeito, da Condor, é dividida em quatro linhas, cada uma com uma proposta estética diferente.

Elegante : A linha Elegante aposta em pulseiras metálicas, mostradores com texturas e aplicações de pedras. É uma opção para quem prefere acessórios com mais destaque e detalhes visuais.

: A linha Elegante aposta em pulseiras metálicas, mostradores com texturas e aplicações de pedras. É uma opção para quem prefere acessórios com mais destaque e detalhes visuais. Mini : Com caixas menores e elementos discretos, a linha Mini segue uma proposta delicada. O estilo pode agradar quem prefere peças menos robustas no pulso.

: Com caixas menores e elementos discretos, a linha Mini segue uma proposta delicada. O estilo pode agradar quem prefere peças menos robustas no pulso. Dia a Dia : A linha Dia a Dia combina design atemporal e uma proposta versátil. A ideia é oferecer modelos que acompanhem diferentes momentos, sem depender de uma produção específica.

: A linha Dia a Dia combina design atemporal e uma proposta versátil. A ideia é oferecer modelos que acompanhem diferentes momentos, sem depender de uma produção específica. Puro Amor: Corações e pontos de brilho aparecem entre os elementos da linha Puro Amor. A proposta tem um visual romântico e pode agradar quem gosta de acessórios com esse tipo de detalhe.

Quanto custam os kits de relógios da Condor?

Os conjuntos da submarca Par Perfeito têm preços a partir de R$ 266 e, além dos relógios, os kits podem incluir acessórios como brincos, colares e pulseiras.

Mais do que acompanhar os horários, um relógio pode funcionar como parte da identidade visual de quem o usa. E, quando a escolha é feita considerando o próprio gosto — e não apenas tendências —, até um detalhe da rotina pode se transformar em uma forma de expressão pessoal.

