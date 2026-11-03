5 exercícios de Pilates para fortalecer as costas e melhorar a postura

Movimentos que trabalham a musculatura das costas e a estabilidade do tronco podem ajudar no alinhamento corporal. Conheça cinco exercícios.

por Myllena Wu
5 exercícios de Pilates para fortalecer as costas e melhorar a postura
Mulher praticando pilates - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Passar muitas horas sentada, trabalhar diante do computador ou manter o corpo na mesma posição durante boa parte do dia pode tornar mais difícil perceber como está a própria postura.

Com o tempo, hábitos repetitivos podem contribuir para desconfortos e sensação de rigidez, especialmente na região das costas.

Nesse cenário, o Pilates é uma atividade que pode ajudar a desenvolver força, mobilidade e consciência corporal.

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A prática trabalha diferentes grupos musculares e dá atenção ao controle dos movimentos, à respiração e à estabilidade do tronco, elementos importantes para sustentar a coluna durante as atividades cotidianas.

Alguns exercícios têm foco especial na musculatura posterior, enquanto outros envolvem abdômen e glúteos para melhorar o controle do corpo. A seguir, veja cinco movimentos que podem fazer parte de uma sequência de Pilates voltada ao fortalecimento das costas.

Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer as costas e melhorar a postura?

1. Swimming (Natação)

  • Deitada de barriga para baixo, estenda os braços à frente e mantenha as pernas alongadas. Eleve levemente o braço direito e a perna esquerda ao mesmo tempo. Depois, alterne os lados, como se estivesse nadando.

O movimento trabalha a musculatura das costas e a estabilidade do tronco. A execução deve ser controlada, sem levantar demais os braços e as pernas ou comprimir a região lombar.

2. Swan Prep (Preparação do Cisne)

  • Comece de bruços, com as mãos apoiadas próximas aos ombros. Inspire enquanto eleva suavemente a cabeça e o peito, mantendo o quadril em contato com o colchonete. Em seguida, expire e retorne devagar.

O exercício ativa os extensores da coluna e favorece a abertura do peito. O cuidado principal é evitar forçar a lombar durante a elevação.

3. Breast Stroke Prep (Preparação da Braçada)

  • Ainda deitada de barriga para baixo, mantenha os braços estendidos à frente. Eleve levemente o peito e alongue os braços para a frente; depois, leve-os em direção ao corpo, mantendo o pescoço alinhado.

A sequência trabalha a parte superior das costas e o controle dos ombros. O movimento deve ser feito sem tensionar o pescoço.

4. Shoulder Bridge (Ponte sobre os ombros)

  • Deite-se de costas, flexione os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão. Ao expirar, eleve o quadril gradualmente, articulando a coluna até formar uma linha entre os ombros e os joelhos. Depois, retorne lentamente ao colchonete.

Além de envolver a cadeia posterior, o exercício trabalha glúteos e estabilidade da coluna, contribuindo para o controle do tronco.

5. Swimming on All Fours (Natação em quatro apoios)

  • Fique em quatro apoios, com as mãos alinhadas aos ombros e os joelhos posicionados abaixo dos quadris. Estenda um braço à frente e a perna oposta para trás, mantendo o abdômen ativo e a coluna neutra. Retorne e alterne os lados.

O movimento exige equilíbrio e estabilidade lombar. Para executá-lo, evite girar o quadril ou deixar a região das costas afundar.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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