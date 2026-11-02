5 exercícios de Pilates para fortalecer os glúteos e ganhar resistência

Descubra 5 exercícios de Pilates perfeitos para fortalecer os glúteos e ganhar mais resistência no dia a dia. Confira a lista completa!

por Eduarda Barreto
5 exercícios de Pilates para fortalecer os glúteos e ganhar resistência
Imagem de mulher em treino de Pilates - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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O Pilates é uma atividade que ajuda a fortalecer os músculos, melhorar a postura e desenvolver resistência física.

Com movimentos controlados e atenção à respiração, a modalidade trabalha diferentes regiões do corpo, incluindo os glúteos, que são importantes para a estabilidade do quadril e a realização de atividades cotidianas.

Alguns exercícios podem ser feitos em casa, utilizando apenas um colchonete e ajudam a trabalhar a região e aprimorar o controle corporal.

5 exercícios de Pilates para trabalhar o bumbum e o core

1. Ponte de glúteos

A ponte de glúteos é um exercício bastante utilizado para fortalecer a musculatura dos glúteos e trabalhar a estabilidade do quadril.

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Deite-se de barriga para cima, dobre os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão, alinhados à largura dos quadris. Contraia o abdômen e eleve o quadril até formar uma linha entre os ombros e os joelhos. Depois, desça lentamente.

  • Faça 10 a 15 repetições, evitando arquear excessivamente a lombar.

2. Elevação lateral de perna

A elevação lateral de perna trabalha principalmente os músculos laterais dos glúteos, importantes para a estabilidade da pelve.

Deite-se de lado, mantenha as pernas estendidas e apoie a cabeça no braço. Eleve a perna de cima até uma altura confortável, sem girar o quadril, e retorne devagar à posição inicial.

  • Realize 10 a 12 repetições de cada lado, mantendo o movimento controlado.

3. Donkey Kicks 

O coice de perna é uma opção para fortalecer os glúteos, especialmente a musculatura responsável pela extensão do quadril.

Fique em quatro apoios, com as mãos alinhadas aos ombros e os joelhos abaixo dos quadris. Mantenha o abdômen contraído e leve uma perna para trás e para cima, com o joelho dobrado. Retorne sem apoiar o peso de forma brusca.

  • Faça 10 a 12 repetições por perna, evitando movimentar excessivamente a lombar.

4. Abdução de quadril em quatro apoios

Esse movimento trabalha os músculos laterais dos glúteos e contribui para a estabilidade do quadril.

Na posição de quatro apoios, mantenha o abdômen contraído e eleve uma perna dobrada lateralmente, afastando o joelho do corpo. Depois, retorne lentamente à posição inicial, sem girar o tronco.

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  • Realize 10 a 12 repetições de cada lado, respeitando a amplitude que conseguir controlar.

5. Bird Dog

Conhecido também como Bird Dog, esse exercício trabalha a estabilidade do tronco, a coordenação e a musculatura dos glúteos.

Comece em quatro apoios e estenda simultaneamente o braço direito à frente e a perna esquerda para trás. Mantenha o quadril alinhado e evite girar o corpo. Retorne à posição inicial e alterne os lados.

  • Faça 8 a 10 repetições de cada lado, mantendo a coluna estável durante todo o movimento.
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Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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