5 exercícios de Pilates para definir a cintura sem precisar de academia

Descubra 5 exercícios de Pilates para definir a cintura em casa e sem precisar de aparelhos de academia. Confira a lista completa!

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O Pilates é uma alternativa prática para quem deseja fortalecer o abdômen, melhorar a postura e trabalhar a musculatura da cintura sem precisar frequentar uma academia.

Com movimentos controlados e atenção à respiração, a modalidade ativa diferentes grupos musculares, especialmente os do core, responsáveis pela estabilidade do tronco.

Alguns exercícios também trabalham os músculos oblíquos, localizados nas laterais do abdômen e envolvidos nos movimentos de rotação e inclinação do corpo.

5 movimentos do Pilates para afinar a cintura em casa

1. The Hundred

O The Hundred é um exercício clássico do Pilates que trabalha a resistência abdominal e a coordenação da respiração.

Deite-se de barriga para cima, dobre os joelhos e eleve as pernas. Se conseguir manter a lombar estável, estenda-as na diagonal. Levante suavemente a cabeça e os ombros, estenda os braços ao lado do corpo e faça pequenos movimentos para cima e para baixo.

Inspire por cinco tempos e expire por mais cinco, repetindo o ciclo até completar dez sequências.

Dica: se sentir tensão no pescoço, mantenha a cabeça apoiada no colchonete.

2. Criss-Cross

O Criss-Cross trabalha principalmente os músculos oblíquos, responsáveis pela rotação do tronco.

Deite-se de barriga para cima, coloque as mãos atrás da cabeça e eleve suavemente os ombros. Traga os joelhos em direção ao peito e gire o tronco, levando o ombro direito ao joelho esquerdo enquanto estende a outra perna.

Alterne os lados de maneira controlada, realizando 8 a 12 repetições.

Dica : evite puxar a cabeça com as mãos e priorize a rotação do tronco.

3. Side Plank com Torção

A prancha lateral com torção fortalece os músculos laterais do abdômen e desenvolve estabilidade corporal.

Deite-se de lado, apoie o antebraço no colchonete e eleve o quadril, mantendo o corpo alinhado. Com o braço livre estendido, gire o tronco e leve-o por baixo do corpo. Depois, retorne à posição inicial. Faça 6 a 8 repetições de cada lado.

Dica: para facilitar, mantenha o joelho de baixo apoiado no chão.

4. The Saw

O The Saw combina rotação do tronco e alongamento, trabalhando os oblíquos e a mobilidade da coluna.

Sente-se com as pernas estendidas e afastadas um pouco além da largura dos quadris. Abra os braços na altura dos ombros, gire o tronco para um dos lados e incline o corpo à frente, levando a mão em direção ao pé oposto.

Retorne ao centro e repita para o outro lado. Faça 5 a 8 repetições alternadas, sem forçar o alcance.

5. Mermaid

O Mermaid trabalha a mobilidade lateral da coluna e o alongamento das laterais do tronco.

Sente-se com as pernas dobradas para um dos lados e apoie uma das mãos no colchonete. Eleve o outro braço e incline suavemente o tronco para o lado oposto, formando uma curva lateral.

Volte à posição inicial e repita antes de trocar o lado das pernas. Faça 5 a 8 repetições de cada lado.

Dica: mantenha os movimentos suaves e respeite os limites do corpo.

Como montar uma rotina em casa?

Os cinco exercícios podem ser organizados em uma sequência:

The Hundred: 5 a 10 ciclos respiratórios;

Criss-Cross: 8 a 12 repetições alternadas;

Side Plank com Torção: 6 a 8 repetições por lado;

The Saw: 5 a 8 repetições alternadas;

Mermaid: 5 a 8 repetições por lado.

Faça pausas quando necessário e aumente as repetições gradualmente, sem comprometer a postura. Se sentir dor ou desconforto, interrompa o exercício.

