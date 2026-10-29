5 exercícios de Pilates para definir a barriga e melhorar a postura em casa

Com movimentos controlados e atenção à respiração, é possível trabalhar o abdômen e a mobilidade da coluna sem sair de casa. Conheça 5 exercícios!

por Myllena Wu
5 exercícios de Pilates para definir a barriga e melhorar a postura em casa
Mulher alongando com pilates

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Fortalecer a barriga não depende apenas de exercícios tradicionais para o abdômen. Movimentos que trabalham a estabilidade do tronco, a respiração e o controle corporal também podem contribuir para uma musculatura mais forte e uma postura mais consciente.

É nesse contexto que o Pilates se destaca, com exercícios que combinam força, coordenação e mobilidade.

Alguns movimentos podem ser adaptados para a prática em casa, desde que sejam executados com atenção aos limites do corpo.

A proposta não é buscar resultados imediatos nem forçar a amplitude, mas desenvolver o controle dos movimentos ao longo do tempo.

Vale lembrar que mudanças na composição corporal dependem de diferentes fatores, incluindo alimentação, atividade física e características individuais.

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Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer o abdômen e melhorar a postura?

1. The Hundred (Cem)

  • Deitada de costas, mantenha os braços ao lado do corpo e eleve as pernas em posição de mesa, com joelhos dobrados.
  • Faça pequenos movimentos com os braços para cima e para baixo, coordenando-os com a respiração. Se necessário, mantenha a cabeça apoiada no colchonete e os pés no chão para facilitar.

O movimento trabalha a resistência abdominal e a coordenação respiratória. Evite arquear a lombar durante a execução.

2. Single Leg Stretch (alongamento de uma perna)

  • Deitada, aproxime um joelho do peito enquanto estende a outra perna. Alterne os lados de forma controlada, mantendo o tronco estável e a região lombar apoiada.

O exercício combina estabilidade abdominal e coordenação. Se sentir desconforto nas costas, diminua a extensão das pernas ou mantenha os pés mais próximos do chão.

3. Roll Up (enrolamento da coluna)

  • Comece deitada, com os braços estendidos acima da cabeça. Leve os braços à frente e eleve o tronco lentamente até sentar, articulando a coluna. Depois, retorne ao colchonete com controle, sem impulso.

O movimento exige força abdominal e mobilidade da coluna. Quem sentir dificuldade pode reduzir a amplitude e evitar forçar a subida.

4. Swimming (natação)

  • De bruços, estenda os braços à frente e as pernas para trás. Eleve levemente um braço e a perna oposta, alternando os lados em movimentos curtos.

O exercício trabalha a musculatura das costas e o controle do tronco. Mantenha o pescoço alinhado e evite levantar demais as pernas ou arquear a lombar.

5. Spine Stretch Forward (alongamento da coluna à frente)

  • Sentada, com as pernas estendidas e afastadas confortavelmente, cresça pelo topo da cabeça e leve os braços à frente. Ao expirar, arredonde a coluna gradualmente, sem forçar o alcance. Retorne à posição inicial com controle.

O movimento favorece a mobilidade da coluna e a percepção do alinhamento corporal. Não é necessário alcançar os pés para aproveitar o exercício.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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