4 exercícios de Pilates para trabalhar as coxas e levantar o bumbum em casa

Sem precisar de aparelhos, alguns movimentos de Pilates ajudam a trabalhar a musculatura das pernas e glúteos. Veja como fazer 4 exercícios em casa.

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Não é preciso sair de casa para incluir movimentos de fortalecimento na rotina. O Pilates de solo, que utiliza o peso do próprio corpo em diversos exercícios, reúne opções que trabalham diferentes grupos musculares, incluindo as coxas e os glúteos.

Com um espaço livre e um colchonete, é possível experimentar alguns movimentos sem depender de aparelhos.

Embora exercícios localizados não mudem sozinhos o formato do corpo, eles podem contribuir para o fortalecimento muscular e o controle dos movimentos.

A regularidade, a execução correta e a adaptação dos exercícios às condições de cada pessoa fazem diferença. Conheça quatro opções para incluir na prática em casa.

Quais exercícios de Pilates trabalham as coxas e os glúteos?

1. Clam (concha)

Deite-se de lado, flexione os joelhos e mantenha os pés juntos. Sem girar a pelve nem movimentar o tronco, abra o joelho de cima e retorne devagar à posição inicial. Depois, troque de lado.

O movimento trabalha principalmente os músculos laterais do quadril, incluindo os glúteos, e exige controle para evitar que o corpo balance durante a execução.

2. Frog (rã)

Deite-se de costas, aproxime os calcanhares e mantenha os joelhos flexionados e ligeiramente afastados. Estenda as pernas na diagonal, sem perder o controle do movimento, e retorne à posição inicial.

A variação no solo trabalha o controle das pernas e envolve a musculatura das coxas. Faça o movimento sem acelerar e respeite a amplitude que conseguir executar com conforto.

3. Donkey Kick (chute para trás)

Fique em quatro apoios, com as mãos alinhadas aos ombros e os joelhos apoiados no chão. Mantenha um joelho flexionado e eleve a coxa para trás, sem arquear a lombar. Volte devagar e repita com a outra perna.

O exercício recruta os glúteos e também exige estabilidade do tronco. Para manter a execução controlada, evite elevar a perna além do ponto em que consegue preservar a posição da coluna.

4. Kneeling Side Kick (chute lateral ajoelhado)

Ajoelhe-se, apoie uma das mãos no solo e estenda a outra perna lateralmente. Eleve e abaixe a perna com movimentos controlados, mantendo o tronco estável. Ao terminar as repetições, troque de lado.

A atividade trabalha os glúteos laterais e a musculatura da coxa. A atenção à postura ajuda a evitar compensações com o tronco durante o exercício.

