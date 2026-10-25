5 exercícios de Pilates solo para definir a barriga sem sair de casa
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O Pilates solo é uma alternativa prática para quem deseja fortalecer o abdômen, melhorar a postura e desenvolver mais consciência corporal sem precisar sair de casa.
Com movimentos controlados e atenção à respiração, a modalidade trabalha os músculos do centro do corpo, conhecidos como core, que ajudam a estabilizar a coluna e sustentar os movimentos do dia a dia.
Os exercícios do Pilates Solo podem ser realizados em um colchonete e adaptados de acordo com o condicionamento físico de cada pessoa.
5 exercícios de Pilates para fortalecer o abdômen sem academia
1. The Hundred
O The Hundred é um exercício clássico que trabalha a resistência abdominal e a coordenação entre respiração e movimento.
Deite-se de barriga para cima, dobre os joelhos e eleve as pernas. Se conseguir manter a lombar estável, estenda-as na diagonal.
Levante suavemente a cabeça e os ombros, mantendo os braços ao lado do corpo, e faça pequenos movimentos com eles para cima e para baixo.
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Inspire por cinco tempos e expire por mais cinco, repetindo o ciclo até completar dez sequências respiratórias.
- Dica: se sentir tensão no pescoço, mantenha a cabeça apoiada no colchonete.
2. Double Leg Stretch
O Double Leg Stretch fortalece o abdômen ao exigir estabilidade durante o movimento simultâneo dos braços e das pernas.
Deite-se de barriga para cima e abrace os joelhos junto ao peito. Eleve levemente a cabeça e os ombros, se for confortável.
Inspire enquanto estende os braços para trás e as pernas para a frente. Depois, expire e retorne à posição inicial. Faça 8 a 10 repetições, sem acelerar os movimentos.
- Dica: mantenha as pernas mais elevadas se sentir que a lombar está arqueando.
3. Criss-Cross
O Criss-Cross trabalha principalmente os músculos abdominais oblíquos, envolvidos na rotação do tronco. Deite-se de barriga para cima, coloque as mãos atrás da cabeça e eleve suavemente os ombros.
Leve o ombro direito em direção ao joelho esquerdo enquanto estende a outra perna. Em seguida, alterne os lados, mantendo o movimento controlado.
Faça 8 a 12 repetições alternadas, sem puxar o pescoço com as mãos.
4. Leg Circles
O Leg Circles ajuda a desenvolver mobilidade dos quadris e controle abdominal, pois exige que a pelve permaneça estável enquanto uma perna se movimenta.
Deite-se de barriga para cima, com os braços ao lado do corpo. Eleve uma perna em direção ao teto e faça pequenos círculos no ar, evitando balançar o quadril. Depois, troque de lado.
Realize 5 a 8 círculos em cada direção, por perna.
- Dica: diminua o tamanho dos círculos se tiver dificuldade para manter a lombar apoiada.
5. Roll-Up
O Roll-Up combina fortalecimento abdominal, mobilidade da coluna e controle dos movimentos. Deite-se com as pernas estendidas e os braços acima da cabeça. Inspire e leve os braços em direção ao teto.
Ao expirar, eleve a cabeça e os ombros e desenrole o tronco até sentar, levando as mãos em direção aos pés. Retorne lentamente ao colchonete.
Comece com 5 a 8 repetições, sem usar impulso para levantar.