5 exercícios de Pilates para afinar a cintura e fortalecer o core em casa
Mais do que trabalhar o abdômen, fortalecer o core também ajuda na estabilidade do corpo. Confira movimentos que podem fazer parte da sua rotina,
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Fortalecer o abdômen vai além de buscar uma cintura mais definida, apesar de trazer isso como consequência. A musculatura do core participa da estabilidade do tronco, ajuda a controlar os movimentos e dá suporte à coluna durante atividades do dia a dia.
Por isso, trabalhar essa região também pode contribuir para o equilíbrio e a consciência corporal.
O Pilates reúne exercícios que combinam força, respiração e movimentos controlados. Alguns deles recrutam diferentes grupos musculares do abdômen, incluindo os oblíquos, que ficam nas laterais do tronco.
A prática pode ser adaptada para diferentes níveis, desde que a execução respeite os limites de cada pessoa.
Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer o core em casa?
1. The Hundred (Cem)
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- Deitada de costas, mantenha os braços estendidos ao lado do corpo e eleve a cabeça e os ombros, se conseguir fazer isso sem desconforto.
- Com as pernas em uma posição que permita controlar o movimento, realize pequenos pulsos com os braços enquanto coordena a respiração.
O The Hundred trabalha a resistência abdominal e a estabilidade do tronco. Para quem está começando, uma adaptação é manter os pés apoiados no chão e a cabeça descansando no tapete, priorizando a respiração e o controle corporal.
2. Criss-Cross (Bicicleta)
- Deitada de costas, coloque as mãos atrás da cabeça, sem puxar o pescoço, e eleve as pernas. Gire o tronco para aproximar um cotovelo do joelho oposto enquanto estende a outra perna. Alterne os lados em movimentos lentos.
O exercício ativa o reto abdominal e os oblíquos, músculos envolvidos na flexão e na rotação do tronco. O movimento deve partir do abdômen, sem forçar a cervical ou acelerar as repetições.
3. Side Bend (Flexão lateral)
- Em uma posição lateral adaptada, com apoio adequado para o corpo, eleve o tronco de maneira controlada e retorne à posição inicial. A amplitude deve ser confortável, sem deixar que o movimento aconteça de forma brusca.
A flexão lateral trabalha os músculos que ajudam a estabilizar e movimentar o tronco para os lados. É importante manter o alinhamento corporal e evitar compensações na região lombar.
4. Plank (Prancha)
- Apoie os antebraços ou as mãos no chão, mantendo os cotovelos alinhados aos ombros. Estenda as pernas e sustente o corpo em uma posição alinhada, com o abdômen ativo e sem deixar a lombar afundar.
A prancha exige a participação de diferentes músculos do core, além de trabalhar os estabilizadores da coluna. Para adaptar o exercício, é possível apoiar os joelhos no chão e manter o tronco alinhado, reduzindo a intensidade.
5. Saw (Serrote)
- Sentada, com as pernas afastadas e a coluna alongada, gire o tronco para um dos lados. Incline-se em direção ao pé oposto, levando o braço à frente, sem forçar a amplitude. Retorne ao centro e repita para o outro lado.
O Saw combina rotação e flexão do tronco, trabalhando os oblíquos e a mobilidade da coluna. A execução deve ser gradual, com atenção à postura e à respiração, sem tentar alcançar o pé a qualquer custo.