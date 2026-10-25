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Comportamento | Notícia

5 exercícios de Pilates para afinar a cintura e fortalecer o core em casa

Mais do que trabalhar o abdômen, fortalecer o core também ajuda na estabilidade do corpo. Confira movimentos que podem fazer parte da sua rotina,

Por Myllena Wu Publicado em 25/10/2026 às 8:58
Imagem de uma mulher praticando pilates
Imagem de uma mulher praticando pilates - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Fortalecer o abdômen vai além de buscar uma cintura mais definida, apesar de trazer isso como consequência. A musculatura do core participa da estabilidade do tronco, ajuda a controlar os movimentos e dá suporte à coluna durante atividades do dia a dia.

Por isso, trabalhar essa região também pode contribuir para o equilíbrio e a consciência corporal.

O Pilates reúne exercícios que combinam força, respiração e movimentos controlados. Alguns deles recrutam diferentes grupos musculares do abdômen, incluindo os oblíquos, que ficam nas laterais do tronco.

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A prática pode ser adaptada para diferentes níveis, desde que a execução respeite os limites de cada pessoa.

Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer o core em casa?

1. The Hundred (Cem)

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  • Deitada de costas, mantenha os braços estendidos ao lado do corpo e eleve a cabeça e os ombros, se conseguir fazer isso sem desconforto.
  • Com as pernas em uma posição que permita controlar o movimento, realize pequenos pulsos com os braços enquanto coordena a respiração.

O The Hundred trabalha a resistência abdominal e a estabilidade do tronco. Para quem está começando, uma adaptação é manter os pés apoiados no chão e a cabeça descansando no tapete, priorizando a respiração e o controle corporal.

2. Criss-Cross (Bicicleta)

  • Deitada de costas, coloque as mãos atrás da cabeça, sem puxar o pescoço, e eleve as pernas. Gire o tronco para aproximar um cotovelo do joelho oposto enquanto estende a outra perna. Alterne os lados em movimentos lentos.

O exercício ativa o reto abdominal e os oblíquos, músculos envolvidos na flexão e na rotação do tronco. O movimento deve partir do abdômen, sem forçar a cervical ou acelerar as repetições.

3. Side Bend (Flexão lateral)

  • Em uma posição lateral adaptada, com apoio adequado para o corpo, eleve o tronco de maneira controlada e retorne à posição inicial. A amplitude deve ser confortável, sem deixar que o movimento aconteça de forma brusca.

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A flexão lateral trabalha os músculos que ajudam a estabilizar e movimentar o tronco para os lados. É importante manter o alinhamento corporal e evitar compensações na região lombar.

4. Plank (Prancha)

  • Apoie os antebraços ou as mãos no chão, mantendo os cotovelos alinhados aos ombros. Estenda as pernas e sustente o corpo em uma posição alinhada, com o abdômen ativo e sem deixar a lombar afundar.

A prancha exige a participação de diferentes músculos do core, além de trabalhar os estabilizadores da coluna. Para adaptar o exercício, é possível apoiar os joelhos no chão e manter o tronco alinhado, reduzindo a intensidade.

5. Saw (Serrote)

  • Sentada, com as pernas afastadas e a coluna alongada, gire o tronco para um dos lados. Incline-se em direção ao pé oposto, levando o braço à frente, sem forçar a amplitude. Retorne ao centro e repita para o outro lado.

O Saw combina rotação e flexão do tronco, trabalhando os oblíquos e a mobilidade da coluna. A execução deve ser gradual, com atenção à postura e à respiração, sem tentar alcançar o pé a qualquer custo.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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