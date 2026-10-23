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Comportamento | Notícia

5 exercícios de Pilates para modelar o bumbum de forma simples

Descubra 5 exercícios de Pilates para modelar o bumbum de forma simples e conquiste resultados incríveis no conforto de casa. Confira!

Por Eduarda Barreto Publicado em 23/10/2026 às 14:13
Mulher treinando glúteos no Pilates
Mulher treinando glúteos no Pilates - Gerada com Inteligência Artificial

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O Pilates é uma atividade que combina força, controle dos movimentos, equilíbrio e consciência corporal.

Além de contribuir para a postura e a mobilidade, alguns exercícios da modalidade trabalham os músculos dos glúteos, ajudando a fortalecer a região e melhorar a estabilidade do quadril.

Para quem deseja deixar o bumbum mais firme e definido, movimentos como a ponte, a elevação lateral da perna e o chute para trás podem fazer parte de uma rotina simples.

A prática regular, aliada à progressão dos exercícios e a hábitos saudáveis, contribui para o desenvolvimento muscular ao longo do tempo.

5 movimentos de Pilates que podem ser feitos em casa para o glúteos

1. Shoulder Bridge

O Shoulder Bridge, conhecido como ponte de ombros, é um exercício clássico do Pilates que trabalha os glúteos, os músculos posteriores das coxas e a região do abdômen. O movimento também ajuda a desenvolver a estabilidade do quadril e o controle corporal.

Como fazer:

  1. Deite-se de costas em um colchonete, com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão, alinhados à largura do quadril.
  2. Mantenha os braços ao lado do corpo e contraia suavemente o abdômen.
  3. Eleve o quadril devagar, pressionando os pés contra o chão até formar uma linha entre os ombros, o quadril e os joelhos.
  4. Segure a posição por alguns segundos, sem arquear excessivamente a lombar.
  5. Retorne lentamente à posição inicial.

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Repetições: faça de 10 a 12 movimentos, mantendo o controle durante a subida e a descida.

2. Side Leg Lift

A elevação lateral da perna, ou Side Leg Lift, é um movimento que trabalha principalmente os músculos laterais dos glúteos, importantes para a estabilidade da pelve e do quadril. Também pode ajudar a desenvolver o controle das pernas.

Como fazer:

  1. Deite-se de lado, com as pernas estendidas e o corpo alinhado.
  2. Apoie a cabeça no braço e mantenha o abdômen levemente contraído.
  3. Eleve a perna de cima sem girar o quadril para trás.
  4. Faça uma breve pausa no alto e abaixe a perna lentamente, sem deixá-la cair.
  5. Repita o movimento e troque de lado.

Repetições: faça de 10 a 15 repetições de cada lado, respeitando sua capacidade de manter a postura.

3. Glute Kickback

O Glute Kickback é uma variação de extensão do quadril que trabalha principalmente o glúteo máximo, músculo importante para a força e o volume da região. O exercício também exige estabilidade do abdômen para evitar compensações na lombar.

Como fazer:

  1. Fique na posição de quatro apoios, com as mãos abaixo dos ombros e os joelhos alinhados ao quadril.
  2. Mantenha a coluna neutra e contraia suavemente o abdômen.
  3. Com o joelho flexionado, eleve uma perna para trás e para cima, sem girar o quadril nem arquear a lombar.
  4. Retorne devagar à posição inicial.
  5. Complete as repetições e troque de perna.

Repetições: faça de 10 a 12 movimentos por lado, priorizando a qualidade da execução.

4. Agachamento unilateral

O agachamento unilateral é um exercício de força que pode complementar uma rotina inspirada no Pilates. Ele trabalha os glúteos e as pernas, além de exigir equilíbrio, coordenação e estabilidade do quadril.

Por ser mais desafiador, iniciantes podem começar com uma versão adaptada, utilizando uma cadeira firme ou a parede como apoio.

Como fazer:

  1. Fique em pé, com os pés alinhados ao quadril, e apoie uma das mãos em uma superfície estável, se necessário.
  2. Transfira o peso para uma perna e mantenha a outra ligeiramente à frente.
  3. Flexione o joelho da perna de apoio, levando o quadril para trás como se fosse sentar.
  4. Desça apenas até onde conseguir manter o equilíbrio e o alinhamento do joelho.
  5. Empurre o chão com o pé de apoio para voltar à posição inicial.

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Repetições: comece com 6 a 10 repetições por lado. Se o movimento estiver difícil, utilize apoio ou faça o agachamento tradicional antes de avançar.

5. Ostra (Clam)

O exercício Ostra, também conhecido como Clam, é bastante utilizado no Pilates para trabalhar os músculos responsáveis pela rotação externa do quadril, incluindo o glúteo médio. Ele ajuda a desenvolver estabilidade e controle da região.

Como fazer:

  1. Deite-se de lado, com os joelhos flexionados e os pés unidos.
  2. Mantenha o quadril empilhado, sem deixar o corpo girar para trás.
  3. Eleve o joelho de cima, mantendo os pés encostados um no outro.
  4. Abra a perna apenas até onde conseguir preservar o alinhamento da pelve.
  5. Abaixe o joelho lentamente e repita o movimento antes de trocar de lado.

Repetições: faça de 12 a 15 repetições de cada lado, sem acelerar o movimento.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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