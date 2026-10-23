4 exercícios de Pilates para fortalecer a coluna e combater a má postura

Fortalecer as costas também envolve controlar os movimentos e ativar a musculatura do tronco. Veja quatro exercícios de Pilates e como executá-los.

por Myllena Wu
4 exercícios de Pilates para fortalecer a coluna e combater a má postura
Mulher praticando pilates em casa

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Horas diante do computador, uso frequente do celular e longos períodos na mesma posição podem tornar mais difícil manter uma postura confortável ao longo do dia.

Nesse cenário, fortalecer a musculatura que dá suporte à coluna e desenvolver consciência corporal são cuidados importantes para a rotina.

O Pilates reúne movimentos controlados, respiração e trabalho de força que podem contribuir para a mobilidade, o equilíbrio e o alinhamento corporal.

A prática não corrige todos os problemas posturais sozinha, mas pode fazer parte de uma rotina voltada à saúde das costas. 

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Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer as costas?

1. Swimming

  • Deitada de barriga para baixo, com os braços estendidos à frente e as pernas alongadas, eleve levemente um braço e a perna oposta. Alterne os lados em movimentos controlados, mantendo o abdômen ativo e evitando levantar os membros além do que consegue sustentar com conforto.

Conhecido como natação, o Swimming trabalha a musculatura posterior do corpo e exige coordenação entre braços, pernas e tronco. O objetivo não é alcançar a maior altura possível, mas manter o movimento estável e consciente.

2. Swan

  • Comece de bruços, com as mãos apoiadas próximas aos ombros e os cotovelos flexionados. Pressione suavemente o chão para elevar o peito, respeitando os limites da região lombar, e retorne devagar à posição inicial.

O Swan, ou Cisne, trabalha os músculos extensores das costas e a mobilidade da coluna, especialmente na região torácica. Evite forçar a curvatura lombar ou projetar o pescoço para trás durante a elevação.

3. Bird Dog (Perdigueiro)

  • Fique em quatro apoios, com as mãos alinhadas aos ombros e os joelhos posicionados abaixo dos quadris. Estenda um braço à frente e a perna oposta para trás, sem girar a bacia nem deixar o tronco perder a estabilidade. Retorne à posição inicial e alterne os lados.

O Perdigueiro desafia a musculatura estabilizadora do tronco, incluindo músculos abdominais e das costas. A execução lenta ajuda a priorizar o controle corporal, em vez da velocidade.

4. Shoulder Bridge

  • Deite-se de costas, flexione os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão, afastados aproximadamente na largura dos quadris. Contraia suavemente o abdômen e os glúteos, eleve a bacia até formar uma linha confortável entre os ombros e os joelhos e desça lentamente.

A Ponte de Ombros fortalece os glúteos e trabalha a musculatura do tronco, contribuindo para a estabilidade da coluna. Durante o movimento, evite arquear excessivamente as costas ou transferir o peso para o pescoço.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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