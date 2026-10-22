4 exercícios de Pilates para fortalecer os glúteos e tonificar as coxas

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Quer fortalecer as pernas e os glúteos ao mesmo tempo? Veja 4 movimentos do Pilates trabalham diferentes grupos musculares e como executá-los!

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Fortalecer as pernas e os glúteos não exige necessariamente uma rotina de exercícios complexa. O Pilates, método que combina movimentos controlados, respiração e atenção à postura, pode ser um aliado no desenvolvimento da força e da resistência muscular.

Dependendo dos exercícios escolhidos, a prática recruta diferentes regiões do corpo, incluindo as coxas, o quadril e a musculatura responsável pela estabilidade da pelve.

Além de trabalhar o condicionamento físico, o método valoriza a qualidade da execução. Isso significa que fazer os movimentos lentamente, respeitar os limites do corpo e manter o alinhamento adequado são atitudes importantes durante a atividade.

A prática regular pode contribuir para pernas e glúteos mais fortes, embora mudanças na aparência variem conforme fatores como frequência dos treinos, alimentação e características individuais.

Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer coxas e glúteos?

Quatro movimentos podem ser incluídos em uma rotina orientada para trabalhar essas regiões. A execução deve ser adaptada ao condicionamento físico de cada pessoa, preferencialmente com acompanhamento de um profissional qualificado.

1. Shoulder Bridge (ponte de ombros)

Deite-se de costas, flexione os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão, alinhados aproximadamente à largura do quadril. Contraia os glúteos e eleve a pelve de forma controlada, sem exagerar na curvatura da coluna. Depois, retorne devagar à posição inicial.

O exercício recruta os glúteos e os músculos posteriores das coxas, além de exigir controle do tronco durante a elevação e a descida do quadril.

2. Side Kick (chute lateral)

Deitada de lado, mantenha o corpo alinhado e o abdômen ativo. Eleve levemente a perna de cima e leve-a para a frente e para trás, com movimentos controlados e sem balançar o tronco.

A atividade trabalha os músculos do quadril e os glúteos, exigindo estabilidade para evitar que a pelve acompanhe o movimento da perna.

3. Side Leg Lift (elevação lateral da perna)

Ainda deitada de lado, deixe as pernas estendidas e alinhadas. Eleve a perna de cima sem girar o quadril e abaixe-a lentamente, evitando movimentos bruscos ou uma amplitude excessiva.

O exercício recruta os músculos abdutores da coxa e os glúteos, especialmente aqueles envolvidos na estabilização lateral do quadril. A execução controlada ajuda a manter o foco na musculatura trabalhada.

4. Single Leg Circle (círculo com uma perna)

Deite-se de costas, eleve uma das pernas e desenhe pequenos círculos no ar, mantendo a pelve estável e o tronco apoiado. Faça o movimento em uma direção e, depois, inverta o sentido, respeitando os limites de mobilidade.

Embora exija coordenação e controle do quadril, o exercício também recruta músculos das coxas e dos glúteos para estabilizar o corpo durante o movimento.

