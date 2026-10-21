6 erros comuns no Pilates que podem atrapalhar os resultados
Nem sempre movimentos difíceis significam evolução no Pilates. Entenda como a respiração e o respeito aos próprios limites fazem diferença.
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O Pilates é uma modalidade que combina movimentos controlados, respiração e consciência corporal, mas aproveitar seus benefícios depende também da forma como os exercícios são executados.
A pressa para acompanhar uma sequência, a tentativa de avançar antes de dominar um movimento e a comparação com outros alunos podem prejudicar a qualidade da prática.
Mais do que completar todas as repetições ou realizar posições complexas, o objetivo é respeitar os limites individuais e manter o controle durante os exercícios.
A fisioterapeuta Mariana Dias, especialista em Pilates e proprietária de uma unidade do Instituto VOLL em Campinas, destaca que a precisão importa mais do que a amplitude ou a velocidade.
“Muitas vezes, diminuir a amplitude ou a velocidade é justamente o que permite que a pessoa execute melhor e aproveite mais aquele exercício”, explica.
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Quais erros devem ser evitados durante o Pilates?
1. Fazer os exercícios no automático
Repetir os movimentos sem prestar atenção ao corpo pode comprometer a execução. A concentração ajuda a perceber o posicionamento e a identificar quando é necessário ajustar o movimento, sempre com orientação profissional.
2. Prender a respiração durante o esforço
A respiração faz parte da organização dos movimentos no Pilates. Segurá-la pode aumentar a tensão e dificultar a execução. Por isso, é importante seguir as orientações do instrutor sobre como coordenar a respiração com cada exercício.
3. Acreditar que quanto maior a amplitude, melhor
Tentar alcançar uma posição mais distante ou fazer um movimento maior nem sempre representa progresso. A amplitude deve ser compatível com a mobilidade e o controle de cada pessoa. Em alguns casos, reduzir o movimento permite executá-lo com mais precisão.
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4. Compensar o movimento com outras partes do corpo
Quando falta força, mobilidade ou controle para realizar um exercício, outras regiões podem assumir parte do esforço. Essas compensações alteram a execução e merecem atenção do profissional, que pode ajustar a posição ou adaptar a atividade.
5. Tentar acompanhar o ritmo de outros alunos
Cada pessoa tem um nível de condicionamento, mobilidade e experiência. A pressa para acompanhar alguém mais avançado pode levar a uma execução inadequada. A progressão deve considerar as necessidades individuais, e não uma comparação com o desempenho alheio.
6. Achar que sentir dor significa que o exercício está funcionando
O esforço muscular pode fazer parte da prática, mas a dor não é um indicador confiável de eficácia. Dor aguda, persistente ou diferente do habitual deve ser comunicada ao instrutor e, quando necessário, avaliada por um profissional de saúde.
Não é recomendável insistir em um movimento doloroso para tentar obter mais resultados.