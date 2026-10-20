5 exercícios de Pilates para definir as coxas sem precisar de academia
Descubra 5 exercícios de Pilates para definir as coxas sem precisar de academia e fortaleça as pernas no conforto de casa. Confira!
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Fortalecer as coxas não exige necessariamente aparelhos de academia ou equipamentos sofisticados.
Com exercícios inspirados no Pilates, é possível trabalhar diferentes grupos musculares utilizando o peso do próprio corpo, um colchonete e, em alguns casos, o apoio de uma cadeira ou parede.
Para quem deseja incluir uma atividade física na rotina sem sair de casa, alguns exercícios são especialmente interessantes por trabalharem os músculos adutores, abdutores e os glúteos.
5 exercícios de Pilates para fortalecer as coxas em casa
1. Inner Thigh Lifts
O Inner Thigh Lifts é uma opção para trabalhar os músculos adutores, responsáveis por aproximar as pernas da linha central do corpo.
Esses músculos participam de atividades cotidianas, como caminhar, mudar de direção e manter a estabilidade dos membros inferiores.
Como fazer:
- Deite-se de lado sobre um colchonete, mantendo o corpo alinhado e a cabeça apoiada no braço ou em uma almofada.
- Flexione a perna de cima e apoie o pé à frente da perna que ficará estendida.
- Mantenha a perna de baixo reta, com o pé apontado para a frente e o abdômen suavemente contraído.
- Eleve a perna de baixo alguns centímetros do chão, sem girar o quadril ou inclinar o tronco.
- Desça lentamente, controlando o movimento, sem deixar a perna cair de uma vez.
- Repita o movimento e, depois, troque de lado.
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Repetições sugeridas: faça de 8 a 12 repetições de cada lado, priorizando a execução correta em vez da altura da elevação.
2. Side Leg Lift
O Side Leg Lift é um exercício simples que trabalha principalmente os músculos abdutores do quadril, incluindo o glúteo médio, além de envolver a musculatura estabilizadora do tronco.
Como fazer:
- Deite-se de lado no colchonete, com as pernas estendidas e alinhadas com o tronco.
- Apoie a cabeça no braço e mantenha o abdômen levemente contraído.
- Posicione a perna de cima alinhada ao corpo, sem levar o pé muito para a frente ou para trás.
- Eleve a perna lentamente, mantendo os dedos dos pés voltados para a frente e o quadril estável.
- Faça uma pequena pausa no alto do movimento, sem inclinar o tronco.
- Retorne à posição inicial de maneira controlada e repita.
Repetições sugeridas: realize de 8 a 12 repetições de cada lado.
3. Agachamento sumô
O agachamento sumô é uma variação do agachamento tradicional que utiliza uma base mais aberta e os pés apontados ligeiramente para fora. É uma alternativa interessante para quem deseja fortalecer as coxas e os glúteos em casa.
Como fazer:
- Fique em pé, com os pés mais afastados do que a largura dos ombros.
- Aponte os dedos dos pés ligeiramente para fora, em uma posição confortável para os quadris e os joelhos.
- Mantenha a coluna em posição neutra, o peito aberto e o abdômen suavemente contraído.
- Flexione os joelhos e leve o quadril para baixo, como se fosse se sentar.
- Desça apenas até onde conseguir manter os pés apoiados, os joelhos alinhados com a direção dos dedos e o tronco controlado.
- Empurre o chão com os pés e retorne à posição inicial, sem travar os joelhos com força.
Repetições sugeridas: faça de 8 a 12 repetições.
4. Elevação de perna frontal com apoio
A elevação frontal da perna com apoio é uma alternativa para quem deseja trabalhar o controle dos movimentos, o equilíbrio e a musculatura responsável por movimentar o quadril.
Como fazer:
- Fique em pé, com a coluna alinhada e os pés afastados aproximadamente na largura do quadril.
- Apoie uma ou as duas mãos em uma parede ou em uma cadeira firme.
- Mantenha o abdômen levemente contraído e os ombros relaxados.
- Eleve uma perna estendida à frente do corpo, dentro de uma amplitude confortável, sem inclinar o tronco para trás.
- Segure a posição por um instante, mantendo o quadril estável.
- Abaixe a perna lentamente até retornar à posição inicial.
- Repita o movimento e troque de lado.
Repetições sugeridas: faça de 8 a 12 repetições com cada perna.
5. Clamshell (exercício da ostra)
O clamshell, conhecido como exercício da ostra, é um movimento bastante utilizado em programas de fortalecimento do quadril e também pode integrar rotinas de Pilates.
Ele trabalha principalmente os músculos responsáveis pela rotação externa e pela abdução do quadril, com participação importante dos glúteos.
Como fazer:
- Deite-se de lado, com a cabeça apoiada e os joelhos flexionados.
- Mantenha os pés juntos, um sobre o outro, e o quadril alinhado.
- Contraia suavemente o abdômen para evitar que o tronco gire durante o movimento.
- Eleve o joelho de cima, mantendo os pés encostados, como se estivesse abrindo uma concha.
- Abra as pernas apenas até onde conseguir manter o quadril estável, sem girar o corpo para trás.
- Feche os joelhos lentamente, retornando à posição inicial.
- Complete as repetições e troque de lado.
Repetições sugeridas: realize de 10 a 15 repetições de cada lado, com movimentos controlados e sem forçar a abertura dos joelhos.