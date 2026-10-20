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Descubra 5 exercícios de Pilates para definir as coxas sem precisar de academia e fortaleça as pernas no conforto de casa. Confira!

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Fortalecer as coxas não exige necessariamente aparelhos de academia ou equipamentos sofisticados.

Com exercícios inspirados no Pilates, é possível trabalhar diferentes grupos musculares utilizando o peso do próprio corpo, um colchonete e, em alguns casos, o apoio de uma cadeira ou parede.

Para quem deseja incluir uma atividade física na rotina sem sair de casa, alguns exercícios são especialmente interessantes por trabalharem os músculos adutores, abdutores e os glúteos.

5 exercícios de Pilates para fortalecer as coxas em casa

1. Inner Thigh Lifts

O Inner Thigh Lifts é uma opção para trabalhar os músculos adutores, responsáveis por aproximar as pernas da linha central do corpo.

Esses músculos participam de atividades cotidianas, como caminhar, mudar de direção e manter a estabilidade dos membros inferiores.

Como fazer:

Deite-se de lado sobre um colchonete, mantendo o corpo alinhado e a cabeça apoiada no braço ou em uma almofada. Flexione a perna de cima e apoie o pé à frente da perna que ficará estendida. Mantenha a perna de baixo reta, com o pé apontado para a frente e o abdômen suavemente contraído. Eleve a perna de baixo alguns centímetros do chão, sem girar o quadril ou inclinar o tronco. Desça lentamente, controlando o movimento, sem deixar a perna cair de uma vez. Repita o movimento e, depois, troque de lado.

Repetições sugeridas: faça de 8 a 12 repetições de cada lado, priorizando a execução correta em vez da altura da elevação.

2. Side Leg Lift

O Side Leg Lift é um exercício simples que trabalha principalmente os músculos abdutores do quadril, incluindo o glúteo médio, além de envolver a musculatura estabilizadora do tronco.

Como fazer:

Deite-se de lado no colchonete, com as pernas estendidas e alinhadas com o tronco. Apoie a cabeça no braço e mantenha o abdômen levemente contraído. Posicione a perna de cima alinhada ao corpo, sem levar o pé muito para a frente ou para trás. Eleve a perna lentamente, mantendo os dedos dos pés voltados para a frente e o quadril estável. Faça uma pequena pausa no alto do movimento, sem inclinar o tronco. Retorne à posição inicial de maneira controlada e repita.

Repetições sugeridas: realize de 8 a 12 repetições de cada lado.

3. Agachamento sumô

O agachamento sumô é uma variação do agachamento tradicional que utiliza uma base mais aberta e os pés apontados ligeiramente para fora. É uma alternativa interessante para quem deseja fortalecer as coxas e os glúteos em casa.

Como fazer:

Fique em pé, com os pés mais afastados do que a largura dos ombros. Aponte os dedos dos pés ligeiramente para fora, em uma posição confortável para os quadris e os joelhos. Mantenha a coluna em posição neutra, o peito aberto e o abdômen suavemente contraído. Flexione os joelhos e leve o quadril para baixo, como se fosse se sentar. Desça apenas até onde conseguir manter os pés apoiados, os joelhos alinhados com a direção dos dedos e o tronco controlado. Empurre o chão com os pés e retorne à posição inicial, sem travar os joelhos com força.

Repetições sugeridas: faça de 8 a 12 repetições.

4. Elevação de perna frontal com apoio

A elevação frontal da perna com apoio é uma alternativa para quem deseja trabalhar o controle dos movimentos, o equilíbrio e a musculatura responsável por movimentar o quadril.

Como fazer:

Fique em pé, com a coluna alinhada e os pés afastados aproximadamente na largura do quadril. Apoie uma ou as duas mãos em uma parede ou em uma cadeira firme. Mantenha o abdômen levemente contraído e os ombros relaxados. Eleve uma perna estendida à frente do corpo, dentro de uma amplitude confortável, sem inclinar o tronco para trás. Segure a posição por um instante, mantendo o quadril estável. Abaixe a perna lentamente até retornar à posição inicial. Repita o movimento e troque de lado.

Repetições sugeridas: faça de 8 a 12 repetições com cada perna.

5. Clamshell (exercício da ostra)

O clamshell, conhecido como exercício da ostra, é um movimento bastante utilizado em programas de fortalecimento do quadril e também pode integrar rotinas de Pilates.

Ele trabalha principalmente os músculos responsáveis pela rotação externa e pela abdução do quadril, com participação importante dos glúteos.

Como fazer:

Deite-se de lado, com a cabeça apoiada e os joelhos flexionados. Mantenha os pés juntos, um sobre o outro, e o quadril alinhado. Contraia suavemente o abdômen para evitar que o tronco gire durante o movimento. Eleve o joelho de cima, mantendo os pés encostados, como se estivesse abrindo uma concha. Abra as pernas apenas até onde conseguir manter o quadril estável, sem girar o corpo para trás. Feche os joelhos lentamente, retornando à posição inicial. Complete as repetições e troque de lado.

Repetições sugeridas: realize de 10 a 15 repetições de cada lado, com movimentos controlados e sem forçar a abertura dos joelhos.

