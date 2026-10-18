Como tirar o cheiro de suor das roupas de academia? Veja cuidados simples
O cheiro de suor pode persistir após a lavagem. Veja quais hábitos deixam as roupas de academia com mau odor e como evitar que o problema volte.
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O cheiro de suor que permanece em leggings, tops e camisetas mesmo depois da lavagem pode ter relação com os cuidados adotados antes, durante e depois do ciclo na máquina.
O problema não depende apenas da quantidade de sabão: o tempo que a roupa passa úmida, os resíduos acumulados nas fibras e a secagem incompleta também podem interferir no resultado.
Como muitas peças esportivas são feitas de tecidos tecnológicos, a higienização exige atenção às orientações de cada fabricante.
Para evitar odores persistentes e preservar as roupas por mais tempo, alguns hábitos simples ajudam a cuidar das peças desde o fim do treino até o armazenamento.
Nerivânia Alves, treinadora da OMO Lavanderia, destaca a importância de observar todas as etapas do processo.
Por que as roupas de academia continuam com mau cheiro depois de lavar?
O suor, a oleosidade e os microrganismos associados ao odor podem permanecer nas fibras quando a higienização não é adequada.
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Deixar peças úmidas em bolsas fechadas ou dentro da máquina por muito tempo também favorece o aparecimento de cheiros desagradáveis.
“Nas roupas de academia, não basta apenas retirar a sujeira visível. É importante cuidar de todo o processo, desde o momento em que a peça sai do corpo até a forma como ela é lavada, seca e guardada”, explica Nerivânia Alves.
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Como lavar roupas esportivas corretamente?
1. Cuide das peças logo após o treino
Retire as roupas suadas da mochila assim que possível. Se não puder lavá-las imediatamente, deixe-as arejar em um local seco e ventilado, em vez de mantê-las amassadas e úmidas dentro de uma bolsa.
2. Separe as peças e confira as etiquetas
Sempre que possível, lave as roupas esportivas separadamente e evite misturar peças que exigem cuidados diferentes. Confira a etiqueta para verificar as recomendações de temperatura, ciclo, produtos e secagem, já que a composição dos tecidos varia.
3. Use a quantidade adequada de sabão
Colocar mais produto não significa limpar melhor. O excesso pode dificultar o enxágue e deixar resíduos nas fibras. Siga as instruções da embalagem e evite sobrecarregar a máquina, permitindo que a água e o produto circulem entre as peças.
4. Tenha cuidado com o amaciante e as áreas de suor
O amaciante pode não ser indicado para determinados tecidos esportivos, pois pode formar uma película nas fibras e interferir no gerenciamento da umidade.
Consulte a etiqueta antes de usá-lo. Axilas, gola, costas e cintura também merecem atenção; se necessário, faça um pré-tratamento compatível com as instruções da peça e do produto.
5. Retire as roupas da máquina e seque completamente
Ao fim do ciclo, retire as peças sem demora e coloque-as para secar em um ambiente ventilado. Respeite as orientações da etiqueta sobre exposição ao sol e uso de secadora. Antes de guardar, confira se não há nenhuma parte úmida.
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Como evitar que o mau cheiro volte às roupas de treino?
Além de acertar na lavagem, mantenha as peças limpas separadas das usadas e guarde-as somente quando estiverem completamente secas. Armários, gavetas e bolsas de treino devem estar limpos e secos.
A recomendação da OMO Lavanderia é observar o processo inteiro, em vez de tentar mascarar o odor com mais sabão ou perfume. Como resume Nerivânia, “alguns hábitos simples fazem diferença para manter as peças limpas e sem odores persistentes”.