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Descubra 5 exercícios de Pilates para tonificar as pernas e empinar o bumbum com prática e eficiência na sua rotina. Confira as dicas!

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O Pilates é uma modalidade que combina força, equilíbrio, flexibilidade e controle dos movimentos.

Além de contribuir para a postura e a consciência corporal, alguns exercícios ajudam a fortalecer os glúteos e os músculos das pernas, tornando-se aliados para quem deseja melhorar a resistência e a definição muscular.

Alguns movimentos trabalham diferentes regiões dos membros inferiores e podem ser adaptados a vários níveis de condicionamento físico.

É importante lembrar que os exercícios fortalecem a musculatura, mas os resultados variam conforme a frequência dos treinos, a execução, a alimentação e as características individuais.

5 movimentos de pernas e glúteos para incluir em uma rotina de Pilates

1. Shoulder Bridge

O Shoulder Bridge, conhecido como ponte sobre os ombros, é um exercício clássico do Pilates que trabalha principalmente os glúteos, os músculos posteriores das coxas e a região do core. O movimento também estimula o controle da pelve e a estabilidade da coluna.

Como fazer

Deite-se de costas em um colchonete, com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão, alinhados à largura do quadril. Mantenha os braços estendidos ao lado do corpo e os ombros relaxados. Expire e eleve a pelve lentamente, tirando o quadril do chão até formar uma linha confortável entre os ombros e os joelhos. Contraia os glúteos sem exagerar na curvatura da lombar. Inspire e retorne à posição inicial de maneira controlada.

Repetições sugeridas: comece com 8 a 12 repetições.

2. Single Leg Bridge

O Single Leg Bridge, ou ponte com uma perna, é uma variação mais desafiadora do exercício anterior. Como uma das pernas fica elevada, o corpo precisa trabalhar mais para manter a pelve estável durante o movimento.

Como fazer

Deite-se de costas, com os joelhos dobrados e os pés apoiados no colchonete. Eleve o quadril até a posição de ponte, mantendo os ombros apoiados. Levante uma perna, mantendo o joelho dobrado ou estendendo-a apenas se conseguir preservar o equilíbrio. Sustente a posição por alguns segundos, sem deixar a pelve girar ou cair para um dos lados. Retorne o pé ao chão, abaixe o quadril e repita com a outra perna.

Repetições sugeridas: faça de 6 a 8 repetições de cada lado, começando pela versão mais confortável.

3. Side Leg Lift

O Side Leg Lift, ou elevação lateral da perna, é realizado deitado de lado e trabalha principalmente os músculos abdutores do quadril, incluindo o glúteo médio. Essa musculatura ajuda a estabilizar a pelve e contribui para o controle dos movimentos das pernas.

Como fazer

Deite-se de lado, mantendo o corpo alinhado e a cabeça apoiada no braço ou em um apoio confortável. Deixe a perna de baixo levemente flexionada, se isso ajudar no equilíbrio, e mantenha a perna de cima estendida. Eleve a perna superior lentamente, sem girar o quadril ou inclinar o tronco. Faça uma breve pausa no alto, mantendo o movimento controlado. Abaixe a perna devagar e repita antes de trocar de lado.

Repetições sugeridas: faça de 10 a 12 repetições de cada lado.

4. Leg Circles

Os Leg Circles, ou círculos com as pernas, são movimentos tradicionais do Pilates que trabalham o controle do quadril e a estabilidade do tronco. Dependendo da variação, também recrutam os músculos das pernas e os estabilizadores da pelve.

Como fazer

Deite-se de costas, com uma perna estendida no chão e a outra elevada em direção ao teto. Mantenha a pelve estável e os braços apoiados ao lado do corpo. Desenhe pequenos círculos no ar com a perna elevada, movimentando-a a partir do quadril. Faça o movimento em uma direção e depois inverta o sentido. Troque de perna e repita, mantendo a respiração natural.

Repetições sugeridas: comece com 5 a 8 círculos em cada direção, por perna.

5. Donkey Kicks

O Donkey Kicks é um exercício bastante utilizado em treinos para fortalecer os glúteos. Além de trabalhar o glúteo máximo, o exercício ativa músculos estabilizadores do quadril e do abdômen, que ajudam a manter o corpo alinhado durante a execução.

Como fazer

Fique na posição de quatro apoios, com as mãos alinhadas aos ombros e os joelhos posicionados abaixo do quadril. Mantenha as costas retas e contraia suavemente o abdômen. Com o joelho flexionado em aproximadamente 90 graus, eleve uma perna para trás e para cima, como se estivesse empurrando o pé em direção ao teto. Suba apenas até onde conseguir manter a pelve estável, sem arquear excessivamente a lombar. Retorne à posição inicial lentamente e repita o movimento. Ao terminar as repetições, troque de perna.

Repetições sugeridas: comece com 10 a 12 repetições de cada lado, realizando o movimento de maneira controlada.

