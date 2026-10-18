5 exercícios de Pilates para tonificar as pernas e empinar o bumbum
Descubra 5 exercícios de Pilates para tonificar as pernas e empinar o bumbum com prática e eficiência na sua rotina. Confira as dicas!
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O Pilates é uma modalidade que combina força, equilíbrio, flexibilidade e controle dos movimentos.
Além de contribuir para a postura e a consciência corporal, alguns exercícios ajudam a fortalecer os glúteos e os músculos das pernas, tornando-se aliados para quem deseja melhorar a resistência e a definição muscular.
Alguns movimentos trabalham diferentes regiões dos membros inferiores e podem ser adaptados a vários níveis de condicionamento físico.
É importante lembrar que os exercícios fortalecem a musculatura, mas os resultados variam conforme a frequência dos treinos, a execução, a alimentação e as características individuais.
5 movimentos de pernas e glúteos para incluir em uma rotina de Pilates
1. Shoulder Bridge
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O Shoulder Bridge, conhecido como ponte sobre os ombros, é um exercício clássico do Pilates que trabalha principalmente os glúteos, os músculos posteriores das coxas e a região do core. O movimento também estimula o controle da pelve e a estabilidade da coluna.
Como fazer
- Deite-se de costas em um colchonete, com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão, alinhados à largura do quadril.
- Mantenha os braços estendidos ao lado do corpo e os ombros relaxados.
- Expire e eleve a pelve lentamente, tirando o quadril do chão até formar uma linha confortável entre os ombros e os joelhos.
- Contraia os glúteos sem exagerar na curvatura da lombar.
- Inspire e retorne à posição inicial de maneira controlada.
Repetições sugeridas: comece com 8 a 12 repetições.
2. Single Leg Bridge
O Single Leg Bridge, ou ponte com uma perna, é uma variação mais desafiadora do exercício anterior. Como uma das pernas fica elevada, o corpo precisa trabalhar mais para manter a pelve estável durante o movimento.
Como fazer
- Deite-se de costas, com os joelhos dobrados e os pés apoiados no colchonete.
- Eleve o quadril até a posição de ponte, mantendo os ombros apoiados.
- Levante uma perna, mantendo o joelho dobrado ou estendendo-a apenas se conseguir preservar o equilíbrio.
- Sustente a posição por alguns segundos, sem deixar a pelve girar ou cair para um dos lados.
- Retorne o pé ao chão, abaixe o quadril e repita com a outra perna.
Repetições sugeridas: faça de 6 a 8 repetições de cada lado, começando pela versão mais confortável.
3. Side Leg Lift
O Side Leg Lift, ou elevação lateral da perna, é realizado deitado de lado e trabalha principalmente os músculos abdutores do quadril, incluindo o glúteo médio. Essa musculatura ajuda a estabilizar a pelve e contribui para o controle dos movimentos das pernas.
Como fazer
- Deite-se de lado, mantendo o corpo alinhado e a cabeça apoiada no braço ou em um apoio confortável.
- Deixe a perna de baixo levemente flexionada, se isso ajudar no equilíbrio, e mantenha a perna de cima estendida.
- Eleve a perna superior lentamente, sem girar o quadril ou inclinar o tronco.
- Faça uma breve pausa no alto, mantendo o movimento controlado.
- Abaixe a perna devagar e repita antes de trocar de lado.
Repetições sugeridas: faça de 10 a 12 repetições de cada lado.
4. Leg Circles
Os Leg Circles, ou círculos com as pernas, são movimentos tradicionais do Pilates que trabalham o controle do quadril e a estabilidade do tronco. Dependendo da variação, também recrutam os músculos das pernas e os estabilizadores da pelve.
Como fazer
- Deite-se de costas, com uma perna estendida no chão e a outra elevada em direção ao teto.
- Mantenha a pelve estável e os braços apoiados ao lado do corpo.
- Desenhe pequenos círculos no ar com a perna elevada, movimentando-a a partir do quadril.
- Faça o movimento em uma direção e depois inverta o sentido.
- Troque de perna e repita, mantendo a respiração natural.
Repetições sugeridas: comece com 5 a 8 círculos em cada direção, por perna.
5. Donkey Kicks
O Donkey Kicks é um exercício bastante utilizado em treinos para fortalecer os glúteos. Além de trabalhar o glúteo máximo, o exercício ativa músculos estabilizadores do quadril e do abdômen, que ajudam a manter o corpo alinhado durante a execução.
Como fazer
- Fique na posição de quatro apoios, com as mãos alinhadas aos ombros e os joelhos posicionados abaixo do quadril.
- Mantenha as costas retas e contraia suavemente o abdômen.
- Com o joelho flexionado em aproximadamente 90 graus, eleve uma perna para trás e para cima, como se estivesse empurrando o pé em direção ao teto.
- Suba apenas até onde conseguir manter a pelve estável, sem arquear excessivamente a lombar.
- Retorne à posição inicial lentamente e repita o movimento.
- Ao terminar as repetições, troque de perna.
Repetições sugeridas: comece com 10 a 12 repetições de cada lado, realizando o movimento de maneira controlada.