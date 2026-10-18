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Comportamento | Notícia

4 exercícios de Pilates para fortalecer os glúteos e queimar gordura localizada

O Pilates também trabalha os glúteos e contribui para o equilíbrio e a estabilidade corporal. Conheça 4 exercícios para fortalecer essa musculatura.

Por Myllena Wu Publicado em 18/10/2026 às 7:43
Imagem de uma mulher praticando pilates
Imagem de uma mulher praticando pilates - Gerada com inteligência artificial

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O fortalecimento dos glúteos pode contribuir para a estabilidade do quadril, a postura e a execução de atividades cotidianas.

Além dos exercícios tradicionais de musculação, o Pilates oferece movimentos que trabalham essa região com foco no controle corporal, na precisão e na coordenação.

A modalidade combina força, mobilidade e equilíbrio e alguns exercícios recrutam diretamente os músculos dos glúteos.

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Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer os glúteos?

1. Shoulder Bridge (ponte de ombros)

  • Deite-se de costas, flexione os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão, alinhados aproximadamente à largura do quadril.
  • Eleve a pelve até formar uma linha entre os ombros, o quadril e as coxas, contraindo os glúteos sem forçar a lombar.
  • Depois, desça lentamente, apoiando a coluna vértebra por vértebra.

O movimento trabalha os glúteos e também recruta músculos do tronco e da parte posterior das pernas.

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2. Side Kick (chute lateral)

  • Deitada de lado, mantenha o tronco estável e a perna de baixo levemente flexionada, se necessário.
  • Estenda a perna de cima e movimente-a para a frente e para trás sem girar o quadril ou balançar o corpo.

O exercício trabalha a musculatura lateral do quadril, incluindo os glúteos, e exige controle para manter a postura durante o movimento.

3. Leg Kick Back (extensão de quadril em quatro apoios)

  • Comece apoiando as mãos e os joelhos no chão, com as mãos alinhadas aos ombros. Leve uma perna para trás, estendendo o quadril sem arquear a região lombar.
  • Retorne devagar à posição inicial e repita com a outra perna.

A execução controlada ajuda a concentrar o esforço nos glúteos e a manter o tronco estável.

4. Swimming (nado)

  • Deite-se de barriga para baixo, com braços estendidos à frente e pernas alongadas.
  • Eleve suavemente um braço e a perna oposta, alternando os lados em um movimento semelhante ao de nadar.

Evite levantar os membros além do que consegue controlar ou comprimir a lombar. Além de recrutar os glúteos, o exercício trabalha os músculos das costas e a estabilidade do tronco.

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Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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