4 exercícios de Pilates para fortalecer os glúteos e queimar gordura localizada
O Pilates também trabalha os glúteos e contribui para o equilíbrio e a estabilidade corporal. Conheça 4 exercícios para fortalecer essa musculatura.
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O fortalecimento dos glúteos pode contribuir para a estabilidade do quadril, a postura e a execução de atividades cotidianas.
Além dos exercícios tradicionais de musculação, o Pilates oferece movimentos que trabalham essa região com foco no controle corporal, na precisão e na coordenação.
A modalidade combina força, mobilidade e equilíbrio e alguns exercícios recrutam diretamente os músculos dos glúteos.
Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer os glúteos?
1. Shoulder Bridge (ponte de ombros)
- Deite-se de costas, flexione os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão, alinhados aproximadamente à largura do quadril.
- Eleve a pelve até formar uma linha entre os ombros, o quadril e as coxas, contraindo os glúteos sem forçar a lombar.
- Depois, desça lentamente, apoiando a coluna vértebra por vértebra.
O movimento trabalha os glúteos e também recruta músculos do tronco e da parte posterior das pernas.
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2. Side Kick (chute lateral)
- Deitada de lado, mantenha o tronco estável e a perna de baixo levemente flexionada, se necessário.
- Estenda a perna de cima e movimente-a para a frente e para trás sem girar o quadril ou balançar o corpo.
O exercício trabalha a musculatura lateral do quadril, incluindo os glúteos, e exige controle para manter a postura durante o movimento.
3. Leg Kick Back (extensão de quadril em quatro apoios)
- Comece apoiando as mãos e os joelhos no chão, com as mãos alinhadas aos ombros. Leve uma perna para trás, estendendo o quadril sem arquear a região lombar.
- Retorne devagar à posição inicial e repita com a outra perna.
A execução controlada ajuda a concentrar o esforço nos glúteos e a manter o tronco estável.
4. Swimming (nado)
- Deite-se de barriga para baixo, com braços estendidos à frente e pernas alongadas.
- Eleve suavemente um braço e a perna oposta, alternando os lados em um movimento semelhante ao de nadar.
Evite levantar os membros além do que consegue controlar ou comprimir a lombar. Além de recrutar os glúteos, o exercício trabalha os músculos das costas e a estabilidade do tronco.