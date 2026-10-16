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Descubra 5 exercícios de Pilates para definir o abdômen e queimar gordura de forma prática e eficiente na sua rotina. Confira as dicas!

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O Pilates é uma atividade física que ajuda a fortalecer os músculos, melhorar a postura e desenvolver o equilíbrio e a flexibilidade.

Entre os benefícios da modalidade está o trabalho da região abdominal, que participa de muitos movimentos e contribui para a estabilidade do corpo.

Alguns exercícios de Pilates são especialmente indicados para trabalhar o abdômen, incluindo os músculos profundos do centro do corpo, conhecidos como core.

Esses movimentos desafiam a musculatura abdominal de maneiras diferentes e podem fazer parte de uma rotina voltada ao fortalecimento e à definição muscular.

5 movimentos de Pilates que vão ajudar na sua dieta

1. Single Leg Stretch

O Single Leg Stretch, conhecido como alongamento de uma perna, é um exercício clássico do Pilates que trabalha a musculatura abdominal enquanto exige coordenação e estabilidade.

O movimento também ajuda a desenvolver o controle do tronco durante a movimentação das pernas.

Como fazer:

Deite-se de costas sobre um colchonete, com os joelhos dobrados e a cabeça e os ombros levemente elevados, se conseguir manter o pescoço confortável. Traga um joelho em direção ao peito e estenda a outra perna em uma diagonal confortável. Segure suavemente a perna flexionada, sem pressionar o joelho. Troque as pernas de maneira controlada, alternando os lados. Continue o movimento sem balançar o tronco e mantendo a respiração fluida.

Repetições sugeridas: comece com 8 a 12 alternâncias de cada lado, respeitando seu condicionamento físico.

2. Double Leg Stretch

O Double Leg Stretch, ou alongamento de duas pernas, aumenta o desafio em relação ao exercício anterior.

Nele, os braços e as pernas se afastam do centro do corpo e depois retornam à posição inicial, exigindo que a musculatura abdominal ajude a estabilizar o tronco.

Como fazer:

Deite-se de costas e aproxime os joelhos do peito. Eleve a cabeça e os ombros apenas se conseguir manter o pescoço confortável. Estenda os braços em direção à cabeça e as pernas à frente, mantendo-as em uma diagonal que permita controlar a região lombar. Faça um movimento circular com os braços, levando-os em direção às pernas. Flexione novamente os joelhos em direção ao peito e repita.

Repetições sugeridas: faça de 6 a 10 repetições lentas, priorizando a técnica.

3. Scissors

O Scissors, conhecido como tesoura, combina a movimentação alternada das pernas com a necessidade de manter o tronco estável. É um exercício que exige controle e pode ser adaptado conforme o nível de experiência.

Como fazer:

Deite-se de costas e eleve as pernas em direção ao teto. Se estiver confortável, levante a cabeça e os ombros levemente, sem tensionar o pescoço. Leve uma perna em direção ao corpo enquanto a outra se afasta, mantendo uma amplitude adequada ao seu condicionamento. Alterne as posições de maneira lenta e controlada. Evite impulsionar as pernas ou movimentar o tronco para acompanhar o exercício.

Repetições sugeridas: comece com 8 a 10 alternâncias de cada lado.

4. Criss-Cross

O Criss-Cross, também chamado de abdominal oblíquo no Pilates, é conhecido pela rotação controlada do tronco.

O movimento ajuda a trabalhar os músculos oblíquos, localizados nas laterais do abdômen, além de envolver outros músculos estabilizadores.

Como fazer:

Deite-se de costas, com os joelhos dobrados e as mãos apoiadas suavemente atrás da cabeça. Eleve a cabeça e os ombros sem puxar o pescoço com as mãos. Gire o tronco, aproximando o ombro de um lado em direção ao joelho oposto. Estenda a outra perna em uma diagonal confortável, mantendo o controle da região lombar. Retorne ao centro e repita para o outro lado, alternando os movimentos.

Repetições sugeridas: faça de 8 a 12 repetições de cada lado, sem acelerar o movimento.

5. Teaser

O Teaser é um dos movimentos mais desafiadores do Pilates tradicional. Ele exige força abdominal, equilíbrio, mobilidade e coordenação para elevar o tronco e as pernas de forma controlada.

Como fazer:

Deite-se de costas, com os joelhos dobrados e os pés apoiados no colchonete. Estenda os braços à frente do corpo. Eleve o tronco gradualmente enquanto levanta as pernas, buscando formar um “V” com o corpo. Mantenha o equilíbrio sem prender a respiração ou tensionar excessivamente os ombros. Retorne ao colchonete lentamente, controlando a descida.

Repetições sugeridas: comece com 3 a 5 repetições, priorizando a execução correta.

