5 posições de pilates para iniciantes que querem desenvolver flexibilidade
Para quem está começando, movimentos simples e executados com controle podem ajudar a desenvolver consciência corporal. Veja 5 exercícios de Pilates!
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Conseguir se movimentar com mais liberdade, alcançar o chão com as mãos ou simplesmente sentir menos rigidez ao longo do dia são objetivos comuns para quem começa a praticar uma atividade física.
Nesse contexto, o Pilates pode ser um aliado, já que combina movimentos controlados, respiração e consciência corporal.
A flexibilidade, porém, não depende de forçar o corpo ou tentar reproduzir posições avançadas logo nas primeiras aulas.
O desenvolvimento acontece gradualmente, respeitando os limites individuais e a regularidade da prática.
Alguns exercícios tradicionais do método trabalham diferentes regiões do corpo e podem ser adaptados para quem ainda está aprendendo os movimentos.
Quais exercícios de Pilates ajudam a desenvolver a flexibilidade?
1. Spine Stretch Forward (alongamento à frente)
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- Sente-se com as pernas estendidas e afastadas aproximadamente na largura do quadril. Inspire enquanto alonga a coluna para cima e, ao expirar, incline o tronco à frente lentamente, sem arredondar o movimento de forma forçada ou tentar alcançar os pés a qualquer custo.
O exercício trabalha a mobilidade da coluna e o alongamento da região posterior das pernas. Para iniciantes, dobrar levemente os joelhos pode tornar a posição mais confortável.
2. Mermaid (sereia)
- Sentado com as pernas dobradas para um dos lados, mantenha o quadril apoiado e eleve um braço acima da cabeça. Incline o tronco suavemente para o lado oposto, criando um alongamento lateral. Retorne à posição inicial e repita do outro lado.
A sereia favorece a mobilidade da coluna e alonga as laterais do tronco. O importante é evitar que o movimento se transforme em uma inclinação brusca ou cause desconforto nos quadris.
3. Cat Stretch (alongamento do gato)
- Fique em quatro apoios, com as mãos alinhadas aos ombros e os joelhos posicionados abaixo dos quadris. Expire enquanto arredonda a coluna lentamente, aproximando o queixo do peito. Depois, retorne à posição neutra com controle, sem fazer movimentos abruptos.
A sequência mobiliza a coluna vertebral e pode ajudar a diminuir a sensação de rigidez. A respiração acompanha o movimento, contribuindo para que o exercício seja executado com mais consciência.
4. Saw (serrote)
- Sente-se com as pernas afastadas e os braços abertos na altura dos ombros. Gire o tronco para um dos lados e incline-se à frente, levando a mão em direção ao pé oposto. Volte ao centro e alterne os lados, sem forçar o alcance.
O Saw combina rotação da coluna e alongamento do tronco e das pernas. Para preservar a postura, procure manter o peso distribuído entre os dois lados do quadril durante o movimento.
5. Spine Twist (torção da coluna)
- Com as pernas estendidas à frente, mantenha a coluna alongada e os braços abertos na altura dos ombros. Gire o tronco suavemente para um lado, retorne ao centro e repita para o outro, procurando manter o quadril estável.
O exercício trabalha a mobilidade rotacional da coluna e o controle postural. A amplitude deve ser confortável: girar menos, mantendo a execução correta, é preferível a compensar o movimento com os braços ou o quadril.