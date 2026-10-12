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Comportamento | Notícia

7 sinais de um relacionamento tóxico que você não deve ignorar

Você já deixou de fazer algo por medo de como a pessoa amada reagiria? Terapeuta explica padrões que merecem ser observados com cuidado.

Por Myllena Wu Publicado em 12/10/2026 às 9:16
Imagem ilustrativa de um relacionamento tóxico
Imagem ilustrativa de um relacionamento tóxico - Magnific/Drazen Zigic

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Nem todo relacionamento difícil começa com brigas. Em alguns casos, a relação é marcada inicialmente por atenção intensa, carinho e planos para o futuro.

Com o tempo, porém, podem surgir críticas constantes, tentativas de controle e situações que levam uma pessoa a duvidar de si mesma.

Reconhecer esses comportamentos nem sempre é simples, especialmente quando os momentos de afeto se alternam com conflitos e afastamentos.

A terapeuta e especialista em relacionamentos Nilda Lima chama atenção para padrões que podem comprometer a autonomia e o bem-estar emocional.

É importante lembrar que comportamentos isolados não permitem diagnosticar alguém como narcisista. Mais do que tentar definir o parceiro por um rótulo, vale observar a frequência dessas atitudes e o impacto que elas provocam na relação.

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1. A relação começa com intensidade excessiva

Atenção constante, declarações e planos para o futuro podem fazer parte do início de um romance. O alerta aparece quando essa intensidade dá lugar a críticas, frieza e afastamento, enquanto você passa a tentar recuperar a conexão dos primeiros meses.

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2. Você começa a duvidar da própria memória

Negar conversas, mudar versões dos acontecimentos e insistir que você entendeu tudo errado são comportamentos que, quando recorrentes, podem abalar a confiança na própria percepção. Você passa a revisar mensagens e buscar provas de situações que lembra ter vivido.

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3. As discussões terminam com você pedindo desculpas

Ao tentar falar sobre algo que a machucou, você acaba sendo acusada de provocar o conflito ou tem seus erros colocados em evidência. Quando o assunto inicial nunca é resolvido e você precisa se justificar constantemente, vale observar essa dinâmica.

4. O silêncio é usado como punição

Pedir um tempo para se acalmar pode ser saudável quando há comunicação. Diferente disso, interromper o contato deliberadamente para punir, provocar ansiedade ou forçar uma concessão pode funcionar como instrumento de controle emocional.

5. O controle aparece disfarçado de cuidado

Críticas às amizades, às roupas e às escolhas pessoais podem vir acompanhadas de justificativas como preocupação ou proteção. O sinal de alerta está quando você começa a abrir mão da própria liberdade para evitar reações negativas do parceiro.

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6. O carinho alterna com críticas e afastamento

Depois de conflitos, podem surgir pedidos de desculpas, promessas e demonstrações de afeto. Quando os problemas não são enfrentados de verdade e o mesmo padrão volta a acontecer, os momentos bons podem alimentar a esperança de que a mudança será definitiva.

7. Você deixa de se reconhecer na relação

Evitar assuntos, abandonar planos e se afastar de pessoas importantes são mudanças que merecem atenção. Se suas decisões passam a depender principalmente de como o parceiro pode reagir, é importante avaliar quanto espaço ainda existe para suas vontades e sua individualidade

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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