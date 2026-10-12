7 sinais de um relacionamento tóxico que você não deve ignorar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Você já deixou de fazer algo por medo de como a pessoa amada reagiria? Terapeuta explica padrões que merecem ser observados com cuidado.

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Nem todo relacionamento difícil começa com brigas. Em alguns casos, a relação é marcada inicialmente por atenção intensa, carinho e planos para o futuro.

Com o tempo, porém, podem surgir críticas constantes, tentativas de controle e situações que levam uma pessoa a duvidar de si mesma.

Reconhecer esses comportamentos nem sempre é simples, especialmente quando os momentos de afeto se alternam com conflitos e afastamentos.

A terapeuta e especialista em relacionamentos Nilda Lima chama atenção para padrões que podem comprometer a autonomia e o bem-estar emocional.

É importante lembrar que comportamentos isolados não permitem diagnosticar alguém como narcisista. Mais do que tentar definir o parceiro por um rótulo, vale observar a frequência dessas atitudes e o impacto que elas provocam na relação.

Como identificar comportamentos narcisistas em um relacionamento? Veja 7 sinais



1. A relação começa com intensidade excessiva

Atenção constante, declarações e planos para o futuro podem fazer parte do início de um romance. O alerta aparece quando essa intensidade dá lugar a críticas, frieza e afastamento, enquanto você passa a tentar recuperar a conexão dos primeiros meses.

2. Você começa a duvidar da própria memória

Negar conversas, mudar versões dos acontecimentos e insistir que você entendeu tudo errado são comportamentos que, quando recorrentes, podem abalar a confiança na própria percepção. Você passa a revisar mensagens e buscar provas de situações que lembra ter vivido.

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3. As discussões terminam com você pedindo desculpas

Ao tentar falar sobre algo que a machucou, você acaba sendo acusada de provocar o conflito ou tem seus erros colocados em evidência. Quando o assunto inicial nunca é resolvido e você precisa se justificar constantemente, vale observar essa dinâmica.

4. O silêncio é usado como punição

Pedir um tempo para se acalmar pode ser saudável quando há comunicação. Diferente disso, interromper o contato deliberadamente para punir, provocar ansiedade ou forçar uma concessão pode funcionar como instrumento de controle emocional.

5. O controle aparece disfarçado de cuidado

Críticas às amizades, às roupas e às escolhas pessoais podem vir acompanhadas de justificativas como preocupação ou proteção. O sinal de alerta está quando você começa a abrir mão da própria liberdade para evitar reações negativas do parceiro.

6. O carinho alterna com críticas e afastamento

Depois de conflitos, podem surgir pedidos de desculpas, promessas e demonstrações de afeto. Quando os problemas não são enfrentados de verdade e o mesmo padrão volta a acontecer, os momentos bons podem alimentar a esperança de que a mudança será definitiva.

7. Você deixa de se reconhecer na relação

Evitar assuntos, abandonar planos e se afastar de pessoas importantes são mudanças que merecem atenção. Se suas decisões passam a depender principalmente de como o parceiro pode reagir, é importante avaliar quanto espaço ainda existe para suas vontades e sua individualidade.