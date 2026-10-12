5 alongamentos para aliviar a tensão nos ombros e no pescoço

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Longos períodos na mesma posição podem deixar a parte superior do corpo rígida. Conheça 5 movimentos simples para alongar a região e dar uma pausa.

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Depois de horas diante do computador, dirigindo ou realizando tarefas que exigem pouca movimentação, é comum perceber o pescoço rígido e os ombros contraídos.

A permanência prolongada na mesma posição pode contribuir para o desconforto, especialmente quando as pausas para se levantar e movimentar o corpo ficam em segundo plano.

Nessas situações, alguns exercícios leves podem ajudar a alongar os músculos e trabalhar a mobilidade da parte superior do corpo.

A proposta não é forçar a região nem buscar um resultado imediato, mas reservar alguns minutos para mudar de posição e perceber como o corpo responde aos movimentos.

Inclinação lateral do pescoço, alongamento do trapézio, abertura do peito e movimentos de controle das escápulas estão entre as opções que podem ser feitas em casa ou durante uma pausa no trabalho. Veja como executar cinco exercícios com cuidado.

Quais alongamentos ajudam a aliviar a tensão no pescoço e nos ombros?

1. Inclinação lateral do pescoço

Sente-se com a coluna ereta e os ombros relaxados. Incline lentamente a cabeça em direção a um dos ombros, sem levantar esse lado do corpo. Mantenha a posição enquanto sentir um alongamento confortável e retorne ao centro antes de repetir do outro lado.

O movimento alonga a musculatura lateral do pescoço e pode ser uma opção para pausas ao longo do dia. Evite fazer movimentos bruscos ou forçar a cabeça com as mãos.

2. Alongamento do trapézio superior

Sentado ou em pé, incline a cabeça para um lado, mantendo o ombro oposto relaxado e afastado da orelha. Sustente a posição suavemente e repita para o outro lado, sem puxar a cabeça com força.

O exercício trabalha a região entre o pescoço e os ombros, onde muitas pessoas percebem rigidez após longos períodos na mesma postura.

3. Alongamento dos ombros cruzando o braço

Leve um braço estendido à frente do peito, na altura dos ombros. Com a outra mão, aproxime-o delicadamente do corpo, sem girar o tronco. Depois, troque de lado.

Esse movimento alonga a região posterior do ombro e pode ser incluído em uma sequência curta de mobilidade para a parte superior do corpo.

4. Abertura do peito na parede

Apoie o antebraço em uma parede, com o cotovelo aproximadamente na altura do ombro. Gire o tronco lentamente para o lado oposto até sentir um alongamento confortável na parte anterior do peito. Repita com o outro braço.

A posição alonga a musculatura peitoral, que pode ficar em uma posição encurtada durante atividades prolongadas com o tronco inclinado à frente.

5. Retração das escápulas

Sentado ou em pé, mantenha a coluna em posição confortável e leve os ombros suavemente para trás, aproximando as escápulas — os ossos conhecidos como omoplatas. Segure por alguns segundos, sem arquear a lombar, e relaxe.

Diferentemente dos demais movimentos, esse exercício prioriza o controle muscular da região escapular. Ele pode ajudar a desenvolver consciência dos movimentos dos ombros e complementar a rotina de mobilidade.