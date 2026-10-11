fechar
Comportamento | Notícia

O que acontece com seu corpo quando você fica 30 dias sem tomar refrigerante?

Descubra o que acontece com o seu corpo ao passar 30 dias sem tomar refrigerante e surpreenda-se com os benefícios para a saúde. Veja!

Por Eduarda Barreto Publicado em 11/10/2026 às 9:15
Copo de Refrigerante
Copo de Refrigerante - Magnific

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Ficar 30 dias sem tomar refrigerante pode trazer mudanças positivas para o organismo, principalmente para quem costuma consumir a bebida diariamente.

A redução do açúcar adicionado, das calorias e dos ácidos presentes em muitos refrigerantes pode beneficiar a saúde metabólica, a digestão e os dentes.

Os efeitos variam de acordo com o tipo de refrigerante consumido, a quantidade ingerida anteriormente e os hábitos alimentares de cada pessoa.

Embora não exista uma transformação garantida após um mês, diminuir o consumo da bebida pode ser um passo importante para adotar uma rotina mais saudável.

7 motivos para parar de tomar refrigerante e melhorar sua saúde

1. Pode diminuir a sensação de inchaço

A carbonatação dos refrigerantes pode provocar gases e distensão abdominal em pessoas mais sensíveis. Ao interromper o consumo, é possível perceber menos estufamento.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Já a retenção de líquidos depende de fatores como a ingestão de sódio e a alimentação em geral. Por isso, a melhora não acontece necessariamente com todas as pessoas.

2. A energia pode ficar mais estável

Os refrigerantes tradicionais contêm açúcar adicionado, que pode elevar a glicose no sangue após o consumo.

Ao reduzir a ingestão da bebida, algumas pessoas podem perceber menos oscilações de disposição, especialmente quando também melhoram a alimentação.

As mudanças dependem de cada organismo, e o cansaço pode ter diversas causas. Além disso, refrigerantes com cafeína podem influenciar o estado de alerta e o sono.

3. A digestão pode melhorar

A gaseificação pode aumentar os gases, os arrotos e a sensação de estômago cheio. A acidez da bebida também pode agravar sintomas de refluxo em algumas pessoas.

Após 30 dias sem refrigerante, quem apresenta esses desconfortos pode notar melhora, principalmente se substituir a bebida por água. Caso a azia ou as dores abdominais sejam frequentes, é importante procurar orientação médica.

4. O fígado pode ser beneficiado

O consumo frequente de bebidas açucaradas está associado a um maior risco de acúmulo de gordura no fígado e de alterações metabólicas.

Ao retirar o refrigerante tradicional, a pessoa reduz uma fonte de açúcar adicionado, o que pode favorecer a saúde hepática.

Leia Também

No entanto, isso não significa que a gordura no fígado desaparecerá em um mês: os resultados também dependem da alimentação, da atividade física e das condições de saúde.

5. O paladar pode se adaptar a sabores menos doces

Nos primeiros dias, quem está acostumado a tomar refrigerante diariamente pode sentir falta do sabor açucarado. Com o passar das semanas, porém, a preferência por sabores muito doces pode diminuir.

Essa adaptação varia entre as pessoas, mas pode facilitar o consumo de frutas e de outras opções menos açucaradas, tornando mais fácil manter hábitos alimentares equilibrados.

6. Os dentes ficam menos expostos a açúcar e ácidos

O açúcar dos refrigerantes tradicionais favorece a ação de bactérias associadas às cáries, enquanto a acidez da bebida pode desgastar o esmalte dentário.

Ao interromper o consumo, os dentes ficam menos expostos a esses componentes, o que ajuda a reduzir os riscos.

A higiene bucal adequada e o uso de creme dental com flúor continuam sendo fundamentais. Vale lembrar que refrigerantes zero açúcar também podem ser ácidos.

7. Pode ajudar no controle do peso

Substituir o refrigerante tradicional por água pode reduzir a ingestão diária de calorias, especialmente para quem costuma beber grandes quantidades. Se essa mudança contribuir para um déficit calórico ao longo do tempo, pode favorecer a perda de peso.

Leia Também

A redução de bebidas açucaradas também pode fazer parte de estratégias para melhorar a saúde metabólica e a sensibilidade à insulina. Esses resultados, entretanto, dependem de outros fatores, como alimentação, atividade física e sono.

Como passar 30 dias sem refrigerante?

Para facilitar a mudança, deixe água disponível ao longo do dia e experimente alternativas, como água com gás e limão, caso a acidez não provoque desconforto.

Também vale identificar os momentos em que a vontade de tomar refrigerante costuma aparecer e ter outra bebida à disposição.

Quem consome grandes quantidades de refrigerantes com cafeína pode reduzir o consumo gradualmente para evitar sintomas temporários, como dor de cabeça e cansaço.

Leia também

4 hábitos simples que podem deixar sua manhã muito mais produtiva
rotina

4 hábitos simples que podem deixar sua manhã muito mais produtiva
'Pombos-correio': como advogados ajudavam líderes de facções a manter o comando mesmo atrás das grades
SEGURANÇA PÚBLICA

'Pombos-correio': como advogados ajudavam líderes de facções a manter o comando mesmo atrás das grades

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

Siga Eduarda Barreto