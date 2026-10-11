O que acontece com seu corpo quando você fica 30 dias sem tomar refrigerante?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Descubra o que acontece com o seu corpo ao passar 30 dias sem tomar refrigerante e surpreenda-se com os benefícios para a saúde. Veja!

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Ficar 30 dias sem tomar refrigerante pode trazer mudanças positivas para o organismo, principalmente para quem costuma consumir a bebida diariamente.

A redução do açúcar adicionado, das calorias e dos ácidos presentes em muitos refrigerantes pode beneficiar a saúde metabólica, a digestão e os dentes.

Os efeitos variam de acordo com o tipo de refrigerante consumido, a quantidade ingerida anteriormente e os hábitos alimentares de cada pessoa.

Embora não exista uma transformação garantida após um mês, diminuir o consumo da bebida pode ser um passo importante para adotar uma rotina mais saudável.

7 motivos para parar de tomar refrigerante e melhorar sua saúde

1. Pode diminuir a sensação de inchaço

A carbonatação dos refrigerantes pode provocar gases e distensão abdominal em pessoas mais sensíveis. Ao interromper o consumo, é possível perceber menos estufamento.

Já a retenção de líquidos depende de fatores como a ingestão de sódio e a alimentação em geral. Por isso, a melhora não acontece necessariamente com todas as pessoas.

2. A energia pode ficar mais estável

Os refrigerantes tradicionais contêm açúcar adicionado, que pode elevar a glicose no sangue após o consumo.

Ao reduzir a ingestão da bebida, algumas pessoas podem perceber menos oscilações de disposição, especialmente quando também melhoram a alimentação.

As mudanças dependem de cada organismo, e o cansaço pode ter diversas causas. Além disso, refrigerantes com cafeína podem influenciar o estado de alerta e o sono.

3. A digestão pode melhorar

A gaseificação pode aumentar os gases, os arrotos e a sensação de estômago cheio. A acidez da bebida também pode agravar sintomas de refluxo em algumas pessoas.

Após 30 dias sem refrigerante, quem apresenta esses desconfortos pode notar melhora, principalmente se substituir a bebida por água. Caso a azia ou as dores abdominais sejam frequentes, é importante procurar orientação médica.

4. O fígado pode ser beneficiado

O consumo frequente de bebidas açucaradas está associado a um maior risco de acúmulo de gordura no fígado e de alterações metabólicas.

Ao retirar o refrigerante tradicional, a pessoa reduz uma fonte de açúcar adicionado, o que pode favorecer a saúde hepática.

No entanto, isso não significa que a gordura no fígado desaparecerá em um mês: os resultados também dependem da alimentação, da atividade física e das condições de saúde.

5. O paladar pode se adaptar a sabores menos doces

Nos primeiros dias, quem está acostumado a tomar refrigerante diariamente pode sentir falta do sabor açucarado. Com o passar das semanas, porém, a preferência por sabores muito doces pode diminuir.

Essa adaptação varia entre as pessoas, mas pode facilitar o consumo de frutas e de outras opções menos açucaradas, tornando mais fácil manter hábitos alimentares equilibrados.

6. Os dentes ficam menos expostos a açúcar e ácidos



O açúcar dos refrigerantes tradicionais favorece a ação de bactérias associadas às cáries, enquanto a acidez da bebida pode desgastar o esmalte dentário.

Ao interromper o consumo, os dentes ficam menos expostos a esses componentes, o que ajuda a reduzir os riscos.

A higiene bucal adequada e o uso de creme dental com flúor continuam sendo fundamentais. Vale lembrar que refrigerantes zero açúcar também podem ser ácidos.

7. Pode ajudar no controle do peso

Substituir o refrigerante tradicional por água pode reduzir a ingestão diária de calorias, especialmente para quem costuma beber grandes quantidades. Se essa mudança contribuir para um déficit calórico ao longo do tempo, pode favorecer a perda de peso.

Dormir com o cabelo molhado faz mal? Veja o que pode acontecer

Dormir com o cabelo molhado faz mal? Veja o que pode acontecer Cabelo fino: 5 truques para criar a impressão de mais volume na hora Leia Também

A redução de bebidas açucaradas também pode fazer parte de estratégias para melhorar a saúde metabólica e a sensibilidade à insulina. Esses resultados, entretanto, dependem de outros fatores, como alimentação, atividade física e sono.

Como passar 30 dias sem refrigerante?

Para facilitar a mudança, deixe água disponível ao longo do dia e experimente alternativas, como água com gás e limão, caso a acidez não provoque desconforto.

Também vale identificar os momentos em que a vontade de tomar refrigerante costuma aparecer e ter outra bebida à disposição.

Quem consome grandes quantidades de refrigerantes com cafeína pode reduzir o consumo gradualmente para evitar sintomas temporários, como dor de cabeça e cansaço.

