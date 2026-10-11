4 hábitos simples que podem deixar sua manhã muito mais produtiva

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira 4 hábitos simples para transformar o seu início de dia e deixar a sua manhã muito mais produtiva. Veja as dicas e comece hoje!

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A maneira como você começa o dia pode influenciar sua disposição, concentração e organização ao longo das horas seguintes.

Embora nem todo mundo consiga acordar cedo ou seguir uma rotina rígida, pequenas mudanças nos primeiros momentos da manhã podem ajudar a tornar as tarefas mais leves e facilitar o cumprimento dos compromissos.

Criar hábitos simples, como planejar o dia, beber água e evitar distrações logo ao acordar, é uma forma de aproveitar melhor o tempo sem precisar transformar completamente a rotina.

O segredo está em escolher práticas que façam sentido para sua realidade e mantê-las com regularidade.

4 hábitos para implementar na sua rotina ao acordar

1. Evite mexer no celular assim que acordar

Um dos hábitos que podem contribuir para uma manhã mais produtiva é adiar o uso do celular nos primeiros minutos do dia. Ao conferir mensagens, redes sociais e notícias logo ao despertar, você pode acabar desviando a atenção antes mesmo de começar suas próprias atividades.

Em vez disso, aproveite esse momento para levantar com calma, cuidar da higiene pessoal e se preparar para o dia. Se precisar usar o celular como despertador, tente evitar abrir outros aplicativos imediatamente.

Essa mudança ajuda a começar a manhã com menos distrações e permite que você direcione a atenção para o que realmente precisa fazer.

2. Planeje as principais tarefas do dia

Ter uma ideia clara do que precisa ser feito ajuda a organizar o tempo e diminuir a sensação de sobrecarga. Por isso, reserve alguns minutos pela manhã para listar os compromissos e definir quais atividades merecem prioridade.

Não é necessário criar uma lista extensa. Escolha duas ou três tarefas importantes e pense em quanto tempo cada uma pode exigir. Assim, fica mais fácil distribuir as atividades e evitar que demandas menos urgentes ocupem todo o seu dia.

Também vale deixar pequenos intervalos entre os compromissos para lidar com imprevistos. Um planejamento realista tende a ser mais útil do que uma agenda cheia de tarefas difíceis de cumprir.

3. Beba água e tome um café da manhã equilibrado

Depois de várias horas de sono, beber água ao acordar pode ajudar a repor os líquidos perdidos durante a noite. Manter uma boa hidratação ao longo do dia é importante para o funcionamento do organismo e pode contribuir para a disposição.

O café da manhã também merece atenção, especialmente para quem sente fome ou percebe queda de energia quando passa muito tempo sem comer. Uma refeição equilibrada pode incluir frutas, ovos, iogurte, aveia, pães e outras fontes de nutrientes, de acordo com as preferências e necessidades de cada pessoa.

Não existe um cardápio obrigatório para todos. O mais importante é respeitar os sinais de fome, manter uma alimentação variada e encontrar uma opção prática que combine com sua rotina.

4. Faça alguns minutos de movimento

Incluir movimento na rotina matinal é outra maneira de começar o dia com mais disposição. Uma caminhada curta, alguns alongamentos ou exercícios leves podem ajudar a despertar o corpo e interromper o período prolongado de inatividade.

Você não precisa fazer um treino intenso logo cedo. Cinco a dez minutos de atividade, por exemplo, já podem funcionar como um ponto de partida para quem deseja criar o hábito. O tempo e a intensidade devem ser adaptados ao condicionamento físico e à disponibilidade de cada pessoa.

Além de movimentar o corpo, essa pausa pode ajudar a estabelecer uma transição entre o descanso e as tarefas do dia. Com o tempo, a atividade física também pode fazer parte de uma rotina regular de cuidados com a saúde.

