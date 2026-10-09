O que acontece com o corpo durante um exercício de alta intensidade?
O coração acelera, a temperatura sobe e o suor aumenta. Entenda como o organismo responde ao esforço físico e como repor líquidos depois da atividade.
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Coração acelerado, respiração ofegante, músculos exigidos ao máximo e suor escorrendo pelo corpo: quem já fez um treino intenso conhece essas sensações.
Elas não são apenas sinais de cansaço, mas respostas do organismo para atender ao aumento da demanda por energia e manter o funcionamento do corpo durante o esforço.
Em atividades como corridas rápidas, treinos intervalados e provas de resistência, diferentes sistemas trabalham ao mesmo tempo.
O coração aumenta o ritmo para transportar sangue, a respiração se intensifica e a transpiração ajuda a dissipar o calor produzido pelos músculos.
Nesse processo, o corpo também perde água e eletrólitos, o que torna a hidratação parte importante dos cuidados com a atividade física.
O que acontece com o corpo durante um treino intenso?
O coração bate mais rápido
Durante o exercício, os músculos precisam de mais oxigênio e energia para continuar trabalhando.
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Para atender a essa demanda, a frequência cardíaca aumenta e a circulação se adapta ao esforço. A respiração também fica mais rápida, favorecendo as trocas gasosas necessárias para sustentar a atividade.
A temperatura corporal sobe e o suor aumenta
A contração muscular produz calor, e a temperatura do corpo tende a subir durante o exercício. Para ajudar a controlar esse aquecimento, o organismo produz suor. Quando evapora da pele, ele contribui para dissipar o calor.
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Em ambientes quentes ou durante atividades prolongadas, a transpiração pode ser maior. Como consequência, há perda de água e de eletrólitos, como o sódio, em quantidades que variam conforme a pessoa e as condições do exercício.
O corpo usa mais energia
Quanto maior a exigência física, maior pode ser a necessidade de mobilizar fontes de energia para sustentar os músculos. A intensidade e a duração do exercício influenciam essa demanda, assim como o condicionamento físico e as características individuais.
Como se hidratar antes, durante e depois do exercício?
Antes do treino
Começar a atividade bem hidratado ajuda a preparar o organismo para o esforço. Manter uma ingestão regular de líquidos ao longo do dia é uma estratégia importante, especialmente quando a previsão é de treino intenso ou em ambiente quente.
Durante a atividade
A necessidade de beber líquidos varia conforme a duração e a intensidade do exercício, o clima e a quantidade de suor produzida.
Em atividades prolongadas ou com transpiração elevada, a reposição de eletrólitos também pode ser relevante. Não existe uma quantidade única adequada para todas as pessoas e situações.
Depois do exercício
A hidratação continua importante após o treino, pois ajuda a repor parte dos líquidos perdidos. Em atividades com grande perda de suor, também pode ser necessário recuperar eletrólitos. Alimentação, descanso e recuperação adequada complementam esses cuidados.
Bebidas funcionais ajudam na hidratação esportiva?
A água costuma ser suficiente para a hidratação em muitas atividades físicas. Já bebidas com eletrólitos podem ser úteis em determinadas situações, como exercícios prolongados, calor intenso ou perdas elevadas pelo suor. A escolha depende das necessidades individuais e das características do treino.
Nesse segmento está a HydraBlast, marca brasileira que comercializa bebidas funcionais sem cafeína e sem açúcar.
A composição divulgada pela empresa inclui água de coco, eletrólitos, taurina e extrato de beterraba, ingrediente que contém nitratos. A marca também oferece uma versão pronta para consumo em lata de 269 ml e uma linha em sachês.
A presença desses ingredientes, por si só, não significa que a bebida seja necessária para toda atividade física ou que garanta melhora no desempenho. Para a maioria das pessoas, o mais importante é adequar a hidratação à duração do exercício, às condições ambientais e às perdas individuais.