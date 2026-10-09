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Comportamento | Notícia

4 movimentos para soltar o quadril depois de passar horas sentado

Passar muito tempo sentado pode deixar o corpo rígido. Conheça 5 exercícios que ajudam a trabalhar a mobilidade do quadril para encaixar na pausa.

Por Myllena Wu Publicado em 09/10/2026 às 14:01
Imagem do exercício 'sereia' para alongamento e mobilidade de quadril
Imagem do exercício 'sereia' para alongamento e mobilidade de quadril - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Passar várias horas sentado, seja no escritório, em frente ao computador ou durante longos deslocamentos, pode contribuir para a sensação de rigidez e desconforto no corpo.

Com a rotina corrida, é comum passar boa parte do dia na mesma posição e deixar os momentos de movimento em segundo plano. Uma forma de mudar esse hábito é reservar alguns minutos para exercícios de mobilidade.

O quadril participa de ações cotidianas como caminhar, sentar, levantar e subir escadas. Por isso, trabalhar a amplitude dos movimentos e o controle muscular pode ajudar a manter a funcionalidade da região.

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Alguns exercícios feitos no chão, inclusive, não exigem equipamentos e podem ser adaptados à rotina de quem passa muito tempo na cadeira.

Entre as opções estão quatro movimentos inspirados no Pilates: Leg Circles, Knee Folds, Clam e Mermaid. Cada um trabalha aspectos diferentes da mobilidade e do controle corporal. A execução deve ser lenta, confortável e respeitar os limites individuais.

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Quais movimentos ajudam a melhorar a mobilidade do quadril?

1. Leg Circles (círculos com a perna)

  • Deitada de costas, mantenha uma perna apoiada no chão e eleve a outra, com o joelho estendido ou levemente flexionado, conforme seu conforto.
  • Faça círculos pequenos e controlados com a perna, evitando deixar a pelve balançar ou arquear excessivamente a região lombar. Depois, inverta o sentido e troque o lado.

O exercício trabalha a mobilidade da articulação do quadril e exige estabilidade do abdômen para controlar o movimento. Começar com círculos menores pode facilitar a execução.

2. Knee Folds (flexão de joelho)

  • Deitada de costas, mantenha os pés apoiados no chão e dobre um joelho, levando o pé para cima enquanto a perna se movimenta.
  • Retorne lentamente à posição inicial e repita com o outro lado. Durante a execução, procure manter a pelve estável, sem girar o quadril ou deslocar a lombar.

O movimento ajuda a desenvolver controle da região pélvica e coordenação durante a flexão do quadril. A ideia não é levantar a perna o máximo possível, mas executar o gesto com precisão e sem desconforto.

3. Clam (concha)

  • Deite-se de lado, com os joelhos dobrados e um sobre o outro. Mantenha os pés juntos e eleve o joelho de cima, como se abrisse uma concha, sem girar o tronco ou levar a pelve para trás. Em seguida, feche as pernas devagar e repita. Depois, vire para o outro lado.

O Clam ativa os músculos laterais do quadril, incluindo o glúteo médio, importante para o controle da pelve. Para aproveitar melhor o exercício, evite abrir demais o joelho e priorize a estabilidade do corpo.

4. Mermaid (sereia)

  • Sente-se com as pernas dobradas para um dos lados, em uma posição confortável. Alongue um braço para cima e incline suavemente o tronco para o lado oposto, sem forçar a amplitude nem levantar o quadril de maneira abrupta.
  • Retorne ao centro e repita. Faça o movimento para os dois lados, adaptando a posição das pernas se necessário.

Esse exercício trabalha a mobilidade lateral do tronco e promove alongamento da região lateral do corpo, incluindo áreas próximas ao quadril. Se a posição sentada provocar incômodo nos joelhos ou na própria articulação, ajuste a postura ou escolha outra variação.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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