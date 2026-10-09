4 movimentos para soltar o quadril depois de passar horas sentado
Passar muito tempo sentado pode deixar o corpo rígido. Conheça 5 exercícios que ajudam a trabalhar a mobilidade do quadril para encaixar na pausa.
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Passar várias horas sentado, seja no escritório, em frente ao computador ou durante longos deslocamentos, pode contribuir para a sensação de rigidez e desconforto no corpo.
Com a rotina corrida, é comum passar boa parte do dia na mesma posição e deixar os momentos de movimento em segundo plano. Uma forma de mudar esse hábito é reservar alguns minutos para exercícios de mobilidade.
O quadril participa de ações cotidianas como caminhar, sentar, levantar e subir escadas. Por isso, trabalhar a amplitude dos movimentos e o controle muscular pode ajudar a manter a funcionalidade da região.
Alguns exercícios feitos no chão, inclusive, não exigem equipamentos e podem ser adaptados à rotina de quem passa muito tempo na cadeira.
Entre as opções estão quatro movimentos inspirados no Pilates: Leg Circles, Knee Folds, Clam e Mermaid. Cada um trabalha aspectos diferentes da mobilidade e do controle corporal. A execução deve ser lenta, confortável e respeitar os limites individuais.
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Quais movimentos ajudam a melhorar a mobilidade do quadril?
1. Leg Circles (círculos com a perna)
- Deitada de costas, mantenha uma perna apoiada no chão e eleve a outra, com o joelho estendido ou levemente flexionado, conforme seu conforto.
- Faça círculos pequenos e controlados com a perna, evitando deixar a pelve balançar ou arquear excessivamente a região lombar. Depois, inverta o sentido e troque o lado.
O exercício trabalha a mobilidade da articulação do quadril e exige estabilidade do abdômen para controlar o movimento. Começar com círculos menores pode facilitar a execução.
2. Knee Folds (flexão de joelho)
- Deitada de costas, mantenha os pés apoiados no chão e dobre um joelho, levando o pé para cima enquanto a perna se movimenta.
- Retorne lentamente à posição inicial e repita com o outro lado. Durante a execução, procure manter a pelve estável, sem girar o quadril ou deslocar a lombar.
O movimento ajuda a desenvolver controle da região pélvica e coordenação durante a flexão do quadril. A ideia não é levantar a perna o máximo possível, mas executar o gesto com precisão e sem desconforto.
3. Clam (concha)
- Deite-se de lado, com os joelhos dobrados e um sobre o outro. Mantenha os pés juntos e eleve o joelho de cima, como se abrisse uma concha, sem girar o tronco ou levar a pelve para trás. Em seguida, feche as pernas devagar e repita. Depois, vire para o outro lado.
O Clam ativa os músculos laterais do quadril, incluindo o glúteo médio, importante para o controle da pelve. Para aproveitar melhor o exercício, evite abrir demais o joelho e priorize a estabilidade do corpo.
4. Mermaid (sereia)
- Sente-se com as pernas dobradas para um dos lados, em uma posição confortável. Alongue um braço para cima e incline suavemente o tronco para o lado oposto, sem forçar a amplitude nem levantar o quadril de maneira abrupta.
- Retorne ao centro e repita. Faça o movimento para os dois lados, adaptando a posição das pernas se necessário.
Esse exercício trabalha a mobilidade lateral do tronco e promove alongamento da região lateral do corpo, incluindo áreas próximas ao quadril. Se a posição sentada provocar incômodo nos joelhos ou na própria articulação, ajuste a postura ou escolha outra variação.