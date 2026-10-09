4 alongamentos simples para fazer depois de passar horas no celular ou computador

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Confira 4 alongamentos simples para aliviar a tensão depois de passar horas no celular e recupere o seu bem-estar rapidamente. Veja!

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Passar muito tempo no celular ou no computador faz parte da rotina de muitas pessoas, seja para trabalhar, estudar, conversar ou acompanhar as redes sociais.

O problema é que permanecer por longos períodos na mesma posição, com a cabeça inclinada e os ombros curvados, pode provocar tensão muscular e desconforto no pescoço, nas costas e nos ombros.

Uma maneira simples de aliviar a sensação de rigidez é fazer pequenas pausas ao longo do dia e incluir alongamentos suaves na rotina.

Esses movimentos ajudam a trabalhar a mobilidade, diminuir a sensação de tensão e estimular a mudança de postura após períodos prolongados diante da tela.

5 alongamentos fáceis para fazer em casa ou no trabalho

1. Alongamento lateral do pescoço

O pescoço costuma ficar sobrecarregado quando a cabeça permanece inclinada para olhar a tela do celular. O alongamento lateral pode ajudar a aliviar a sensação de rigidez na região, desde que seja feito com cuidado e sem forçar os movimentos.

Para começar, sente-se em uma cadeira ou fique em pé, mantendo as costas confortavelmente alinhadas e os ombros relaxados. Incline lentamente a cabeça em direção a um dos ombros, como se quisesse aproximar a orelha dele, sem levantar o ombro ou girar o pescoço.

Permaneça na posição por cerca de 15 a 20 segundos e retorne devagar ao centro. Em seguida, repita para o outro lado. O movimento deve provocar, no máximo, uma sensação leve de alongamento, nunca dor.

2. Alongamento dos ombros

Ficar com os braços à frente do corpo enquanto segura o celular pode contribuir para a sensação de tensão nos ombros. Por isso, movimentar essa região durante as pausas é uma maneira prática de interromper a postura mantida por muito tempo.

Sente-se ou fique em pé com os braços relaxados ao lado do corpo. Eleve os ombros suavemente em direção às orelhas, faça um movimento circular para trás e depois abaixe-os, sem pressa.

Repita o movimento de cinco a dez vezes, mantendo a respiração natural. Evite fazer círculos muito amplos ou rápidos: a proposta é movimentar a região com conforto, e não aumentar a tensão muscular.

3. Alongamento do peito e da parte da frente dos ombros

Quando usamos o celular por períodos prolongados, é comum manter os braços à frente do corpo e os ombros projetados para dentro. O alongamento do peito pode ajudar a trabalhar a mobilidade dessa região e complementar as pausas para mudança de postura.

Para fazer, fique em pé e entrelace as mãos atrás do corpo, se conseguir alcançar essa posição confortavelmente. Estenda os braços de maneira suave e leve o peito ligeiramente para a frente, mantendo os ombros longe das orelhas.

Permaneça por 15 a 20 segundos, sem arquear excessivamente a lombar ou puxar os braços com força. Se não conseguir entrelaçar as mãos, basta apoiar os antebraços em um batente de porta e avançar o corpo levemente, respeitando seus limites.

4. Alongamento da parte superior das costas

As costas também podem sentir os efeitos de permanecer muito tempo curvado sobre o celular. Esse alongamento ajuda a movimentar a região entre as escápulas, favorecendo uma pausa na postura habitual.

Sente-se em uma cadeira com os pés apoiados no chão. Estenda os braços à frente do corpo e entrelace as mãos, virando as palmas para fora. Em seguida, leve as mãos para a frente e arredonde suavemente a parte superior das costas, como se quisesse afastar as escápulas.

Mantenha a posição por aproximadamente 15 a 20 segundos, respirando normalmente. Depois, retorne devagar à postura inicial, sem fazer movimentos bruscos.

Com que frequência fazer os alongamentos?

Não é necessário esperar o fim do dia para movimentar o corpo. Uma estratégia útil é fazer pequenas pausas durante o uso do celular, especialmente quando você percebe que está há muito tempo na mesma posição.

Os quatro alongamentos podem ser realizados em uma sequência de poucos minutos, mantendo cada posição por cerca de 15 a 20 segundos quando aplicável. O importante é executar os movimentos devagar, sem insistir em posições desconfortáveis.

Também vale alternar a posição ao longo do dia, levantar-se regularmente e, quando possível, segurar o celular mais próximo da altura dos olhos, evitando inclinar continuamente a cabeça para baixo.

