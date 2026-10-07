Endocrinologista Isabela Bussade passa pelo Recife durante evento e faz alerta sobre uso excessivo de suplementos

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Especialista aponta riscos de medicações sem prescrição e destaca que busca por padrões estéticos irreais afeta a saúde física e mental.

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A endocrinologista Isabela Bussade alertou, durante passagem pelo Recife nesta quarta-feira (07.10), contra o crescimento do consumo exagerado de suplementos, o uso de hormônios sem critério médico e a busca desenfreada pela magreza. Referência nacional na área, a médica carioca cumpriu agenda na capital pernambucana a convite da Endogastro Diagnóstico, participando de debates sobre longevidade feminina e saúde integral.

Impactos na saúde digestiva e reposição hormonal



Em atendimento a pacientes na faixa etária dos 35 aos 65 anos, a especialista tem observado reflexos diretos na mucosa gástrica e no sistema digestivo provocados por hábitos sem acompanhamento profissional. "Tenho visto em consultório paciente com úlcera gástrica e irritações importantes na mucosa gástrica por conta do uso inadequado de medicações. Também tem se tornado comum pessoas com colite, dores e distensão abdominais por conta de excesso de proteína", explicou a médica.



O alerta também recai sobre a reposição hormonal feita sem critérios adequados. Segundo a endocrinologista, práticas com doses elevadas de injeções e implantes representam falhas médicas. "A gente tem muito exagero hoje em dia. Vemos pessoas tomando injeções, colocando implantes com doses altas. Tudo isso é má prática médica e não é adequado", pontuou.

Endocrinologista faz alerta no Recife sobre uso excessivo de suplementos - Divulgação Referência nacional na área, a médica carioca cumpriu agenda na capital pernambucana a convite da Endogastro Diagnóstico - Divulgação Especialista aponta riscos de medicações sem prescrição e destaca que busca por padrões estéticos irreais afeta a saúde física e mental. - Divulgação

Saúde integrada e bem-estar feminino



Para a especialista, o cuidado com a saúde da mulher deve ser encarado de forma multifatorial, indo além das taxas hormonais. Fatores ligados ao cotidiano e ao estresse também interferem de maneira significativa no bem-estar geral e digestivo.

"A gente tem que pensar que é tudo junto, que não é só o hormônio. Às vezes o hormônio está adequado e a libido está baixa. Tem muita coisa acontecendo. É Multifatorial. Há estudos curiosos, por exemplo, de como no período da pandemia muitas pessoas melhoraram dos sintomas de constipação. Porque, na correria cotidiana, muita gente não se dá o direito nem de perder 15 minutos no banheiro para evacuar. E tudo isso tem reflexo na saúde digestiva, mental e afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas", relatou.