Endocrinologista Isabela Bussade passa pelo Recife durante evento e faz alerta sobre uso excessivo de suplementos
Especialista aponta riscos de medicações sem prescrição e destaca que busca por padrões estéticos irreais afeta a saúde física e mental.
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A endocrinologista Isabela Bussade alertou, durante passagem pelo Recife nesta quarta-feira (07.10), contra o crescimento do consumo exagerado de suplementos, o uso de hormônios sem critério médico e a busca desenfreada pela magreza. Referência nacional na área, a médica carioca cumpriu agenda na capital pernambucana a convite da Endogastro Diagnóstico, participando de debates sobre longevidade feminina e saúde integral.
Impactos na saúde digestiva e reposição hormonal
Em atendimento a pacientes na faixa etária dos 35 aos 65 anos, a especialista tem observado reflexos diretos na mucosa gástrica e no sistema digestivo provocados por hábitos sem acompanhamento profissional. "Tenho visto em consultório paciente com úlcera gástrica e irritações importantes na mucosa gástrica por conta do uso inadequado de medicações. Também tem se tornado comum pessoas com colite, dores e distensão abdominais por conta de excesso de proteína", explicou a médica.
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O alerta também recai sobre a reposição hormonal feita sem critérios adequados. Segundo a endocrinologista, práticas com doses elevadas de injeções e implantes representam falhas médicas. "A gente tem muito exagero hoje em dia. Vemos pessoas tomando injeções, colocando implantes com doses altas. Tudo isso é má prática médica e não é adequado", pontuou.
Saúde integrada e bem-estar feminino
Para a especialista, o cuidado com a saúde da mulher deve ser encarado de forma multifatorial, indo além das taxas hormonais. Fatores ligados ao cotidiano e ao estresse também interferem de maneira significativa no bem-estar geral e digestivo.
"A gente tem que pensar que é tudo junto, que não é só o hormônio. Às vezes o hormônio está adequado e a libido está baixa. Tem muita coisa acontecendo. É Multifatorial. Há estudos curiosos, por exemplo, de como no período da pandemia muitas pessoas melhoraram dos sintomas de constipação. Porque, na correria cotidiana, muita gente não se dá o direito nem de perder 15 minutos no banheiro para evacuar. E tudo isso tem reflexo na saúde digestiva, mental e afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas", relatou.