4 movimentos de Pilates para ficar com o bumbum durinho sem sair de casa
O segredo não está apenas em repetir o movimento: controle do quadril, alinhamento da coluna e execução consciente fazem diferença durante a prática.
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Fortalecer os glúteos não exige necessariamente uma academia cheia de aparelhos. O Pilates reúne movimentos que usam o peso do próprio corpo e priorizam controle, estabilidade e precisão — combinação que pode ser interessante para quem quer trabalhar a musculatura em casa.
Entre as opções, exercícios de extensão do quadril ganham destaque por recrutar o glúteo máximo, principal músculo da região.
Pesquisas que analisaram a atividade muscular durante pontes encontraram participação significativa dessa musculatura, inclusive na versão unilateral.
A sequência abaixo reúne quatro movimentos com propostas diferentes. Mais do que buscar muitas repetições, a ideia é executar cada etapa com atenção ao alinhamento do corpo e ao controle do movimento.
Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer o bumbum?
1. Shoulder Bridge
- Deite-se de costas, flexione os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão, próximos aos quadris. Ative o abdômen e eleve a pelve de maneira controlada, formando uma linha entre ombros, quadril e joelhos. Depois, retorne devagar.
O movimento trabalha principalmente o glúteo máximo e os posteriores das coxas, além de exigir controle do quadril e da coluna. Estudos sobre o Shoulder Bridge também identificaram ativação relevante do glúteo máximo durante o exercício.
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2. Single Leg Bridge
- Partindo da mesma posição, eleve uma perna e mantenha-a estendida enquanto sobe e desce a pelve usando a outra perna como apoio. Faça o movimento sem deixar o quadril girar para os lados e troque o lado.
A versão unilateral aumenta a exigência sobre os glúteos e acrescenta um desafio de estabilidade para a pelve. Uma revisão de exercícios com o peso corporal encontrou níveis elevados de ativação do glúteo máximo na ponte unilateral.
3. Leg Kick Back
- Fique em quatro apoios, com mãos abaixo dos ombros e joelhos alinhados ao quadril. Mantendo o abdômen ativo e a coluna estável, leve uma perna para trás, realizando a extensão do quadril, e volte sem apoiar completamente o movimento no impulso.
O exercício enfatiza a extensão do quadril, colocando o glúteo máximo entre os principais músculos recrutados. O controle é especialmente importante para evitar que a lombar faça o trabalho que deveria estar vindo do quadril.
4. Side Kick
- Deite-se de lado, mantenha o tronco organizado e estenda as pernas. Eleve a perna de cima e leve-a para frente e para trás de maneira controlada, sem balançar o corpo.
O movimento trabalha os glúteos máximo e médio, enquanto desafia a estabilidade do quadril. A proposta é diferente das pontes: além de fortalecer a região, o exercício exige que a pelve permaneça estável durante o movimento da perna.
Como fazer Pilates em casa com mais segurança?
A qualidade da execução é mais importante do que acelerar ou aumentar o número de repetições. Mantenha a respiração fluida, evite compensar o movimento com a lombar e interrompa a atividade caso apareça dor.
Para quem está começando, vale priorizar poucas repetições com controle e aumentar a dificuldade gradualmente. O fortalecimento dos glúteos depende da regularidade da prática, e não de uma única sessão.