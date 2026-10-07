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Comportamento | Notícia

4 movimentos de Pilates para ficar com o bumbum durinho sem sair de casa

O segredo não está apenas em repetir o movimento: controle do quadril, alinhamento da coluna e execução consciente fazem diferença durante a prática.

Por Myllena Wu Publicado em 07/10/2026 às 12:22
Imagem de um exercício de pilates para glúteos
Imagem de um exercício de pilates para glúteos - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Fortalecer os glúteos não exige necessariamente uma academia cheia de aparelhos. O Pilates reúne movimentos que usam o peso do próprio corpo e priorizam controle, estabilidade e precisão — combinação que pode ser interessante para quem quer trabalhar a musculatura em casa.

Entre as opções, exercícios de extensão do quadril ganham destaque por recrutar o glúteo máximo, principal músculo da região.

Pesquisas que analisaram a atividade muscular durante pontes encontraram participação significativa dessa musculatura, inclusive na versão unilateral.

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A sequência abaixo reúne quatro movimentos com propostas diferentes. Mais do que buscar muitas repetições, a ideia é executar cada etapa com atenção ao alinhamento do corpo e ao controle do movimento.

Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer o bumbum?

1. Shoulder Bridge 

  • Deite-se de costas, flexione os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão, próximos aos quadris. Ative o abdômen e eleve a pelve de maneira controlada, formando uma linha entre ombros, quadril e joelhos. Depois, retorne devagar.

O movimento trabalha principalmente o glúteo máximo e os posteriores das coxas, além de exigir controle do quadril e da coluna. Estudos sobre o Shoulder Bridge também identificaram ativação relevante do glúteo máximo durante o exercício.

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2. Single Leg Bridge 

  • Partindo da mesma posição, eleve uma perna e mantenha-a estendida enquanto sobe e desce a pelve usando a outra perna como apoio. Faça o movimento sem deixar o quadril girar para os lados e troque o lado.

A versão unilateral aumenta a exigência sobre os glúteos e acrescenta um desafio de estabilidade para a pelve. Uma revisão de exercícios com o peso corporal encontrou níveis elevados de ativação do glúteo máximo na ponte unilateral.

3. Leg Kick Back

  • Fique em quatro apoios, com mãos abaixo dos ombros e joelhos alinhados ao quadril. Mantendo o abdômen ativo e a coluna estável, leve uma perna para trás, realizando a extensão do quadril, e volte sem apoiar completamente o movimento no impulso.

O exercício enfatiza a extensão do quadril, colocando o glúteo máximo entre os principais músculos recrutados. O controle é especialmente importante para evitar que a lombar faça o trabalho que deveria estar vindo do quadril.

4. Side Kick

  • Deite-se de lado, mantenha o tronco organizado e estenda as pernas. Eleve a perna de cima e leve-a para frente e para trás de maneira controlada, sem balançar o corpo.

O movimento trabalha os glúteos máximo e médio, enquanto desafia a estabilidade do quadril. A proposta é diferente das pontes: além de fortalecer a região, o exercício exige que a pelve permaneça estável durante o movimento da perna.

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Como fazer Pilates em casa com mais segurança?

A qualidade da execução é mais importante do que acelerar ou aumentar o número de repetições. Mantenha a respiração fluida, evite compensar o movimento com a lombar e interrompa a atividade caso apareça dor.

Para quem está começando, vale priorizar poucas repetições com controle e aumentar a dificuldade gradualmente. O fortalecimento dos glúteos depende da regularidade da prática, e não de uma única sessão.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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