4 exercícios de Pilates fáceis para iniciantes fazerem em casa em apenas 10 minutos
Confira agora 4 exercícios de Pilates fáceis para iniciantes fazerem em casa em apenas 10 minutos e transforme o seu treino diário!
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O Pilates é uma modalidade que combina movimentos controlados, respiração e consciência corporal para trabalhar diferentes grupos musculares.
Por isso, pode ser uma alternativa interessante para quem deseja começar a se exercitar em casa com uma rotina simples e de curta duração.
Mesmo com poucos minutos disponíveis, é possível montar uma sequência que envolva abdômen, pernas, glúteos, braços e músculos do tronco.
O segredo está em executar os movimentos com controle, respeitando os limites do corpo e mantendo a respiração durante toda a prática. Para quem está começando, alguns exercícios de Pilates são especialmente acessíveis e não exigem equipamentos.
4 movimentos de Pilates para uma rotina de 10 minutos
1. Elevação de quadril (Ponte)
A elevação de quadril, também conhecida como Ponte, é um exercício bastante utilizado em diferentes práticas de condicionamento e pode ser adaptado para iniciantes. O movimento trabalha principalmente glúteos e músculos da região posterior das pernas, além de exigir estabilidade do tronco.
Para fazer, deite-se de costas sobre um colchonete, mantenha os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão, aproximadamente na largura do quadril. Deixe os braços estendidos ao lado do corpo e mantenha a coluna em uma posição confortável.
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Contraia suavemente o abdômen e eleve o quadril de maneira controlada, formando uma linha entre os ombros, o quadril e os joelhos. Evite jogar o peso sobre o pescoço ou arquear excessivamente a lombar.
Depois, desça devagar até retornar à posição inicial. Para uma rotina de 10 minutos, os iniciantes podem realizar o movimento por cerca de 40 segundos, descansar por 20 segundos e repetir mais uma vez.
2. Single Leg Stretch
O Single Leg Stretch é um movimento clássico do Pilates que trabalha a musculatura abdominal e também exige coordenação entre braços, pernas e respiração. Apesar de parecer simples, é importante começar com uma amplitude confortável e priorizar a execução correta.
Deite-se de costas e leve as pernas para uma posição elevada, mantendo os joelhos dobrados. Contraia o abdômen e, de forma alternada, aproxime uma perna do tronco enquanto estende a outra, sem deixar que a lombar perca o contato confortável com o chão.
As mãos podem acompanhar a perna que está mais próxima do corpo, enquanto o movimento é realizado de forma lenta e controlada. Alterne os lados continuamente, coordenando o movimento com a respiração.
Quem está começando pode fazer a sequência durante 30 a 40 segundos e descansar antes de repetir. Caso seja difícil manter o controle da região lombar, é melhor diminuir a amplitude do movimento ou manter as pernas em uma posição mais confortável.
3. Prancha isométrica básica
A prancha isométrica é uma opção para trabalhar a estabilidade do corpo e fortalecer a região central, conhecida como core. Embora seja um exercício simples, exige bastante atenção à postura, principalmente para evitar que o quadril fique muito elevado ou desça excessivamente.
Para executar a versão básica, apoie as mãos ou os antebraços no chão e estenda as pernas para trás. O corpo deve permanecer alinhado, enquanto o abdômen e os glúteos ficam levemente contraídos.
Para iniciantes, não é necessário permanecer muito tempo na posição. Começar com 15 a 20 segundos pode ser suficiente, aumentando gradualmente conforme o corpo se adapta. Outra possibilidade é apoiar os joelhos no chão para diminuir a dificuldade.
Durante o exercício, mantenha uma respiração regular e evite prender o ar. Se houver dificuldade para manter a postura, interrompa a execução, descanse e retome apenas quando conseguir realizar o movimento com controle.
4. Alongamento lateral do tronco
O alongamento lateral do tronco ajuda a trabalhar a mobilidade da região do tronco e pode ser utilizado como uma pausa mais leve dentro da sequência. Além de complementar os exercícios anteriores, também favorece a percepção corporal e o controle dos movimentos.
Para fazer, sente-se ou fique de pé com a coluna alongada. Eleve um dos braços acima da cabeça e incline suavemente o tronco para o lado oposto, sem girar o corpo para frente ou para trás. O movimento deve ser confortável, sem provocar dor.
Permaneça por alguns segundos enquanto respira de maneira tranquila e depois retorne lentamente ao centro. Repita para o outro lado, mantendo a amplitude que for confortável para você.
Por ser um exercício de menor intensidade, ele também pode ser utilizado no final da rotina, ajudando a desacelerar os movimentos depois dos exercícios de fortalecimento.