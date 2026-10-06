Pilates: 5 exercícios para trabalhar o corpo todo de uma vez

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O Pilates não trabalha apenas um grupo muscular por vez. Alguns movimentos combinam força, equilíbrio, mobilidade e controle ao mesmo tempo.

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Quando se fala em Pilates, o abdômen costuma aparecer como um dos grandes protagonistas. Mas a prática vai muito além do fortalecimento do chamado core.

Muitos movimentos exigem que braços, pernas, costas e quadril participem ao mesmo tempo, enquanto a pessoa mantém atenção à postura, à respiração e ao controle do movimento.

Essa integração é uma das características do método: em vez de simplesmente movimentar uma parte do corpo de forma isolada, os exercícios podem combinar diferentes grupos musculares para sustentar uma posição ou executar uma sequência com precisão.

O resultado é uma rotina que trabalha força, resistência, estabilidade, coordenação e consciência corporal.

Quais exercícios de Pilates trabalham o corpo inteiro?

1. The Hundred

Feito deitado de costas, o exercício mantém o tronco estabilizado enquanto os braços realizam pequenos movimentos repetidos e as pernas permanecem elevadas.

A respiração acompanha o ritmo das repetições, tornando o controle abdominal parte importante da execução.

Além do abdômen, o movimento envolve braços e pernas e exige coordenação entre respiração e estabilização do tronco. É justamente essa combinação que faz do Hundred um dos exercícios clássicos de integração do Pilates.

2. Teaser

No Teaser, o corpo forma uma espécie de “V”: a coluna se eleva enquanto as pernas ficam suspensas, e os braços ajudam a manter o equilíbrio. A posição exige bastante controle para evitar que o movimento seja feito com impulso.

O exercício desafia principalmente o centro corporal, mas também envolve flexores do quadril e pernas. A necessidade de sustentar braços e tronco no espaço faz com que diferentes regiões trabalhem simultaneamente.

3. Swan Dive

Realizado de bruços, o Swan Dive utiliza a extensão da coluna para elevar o tronco, com participação dos braços e das pernas.

O movimento pede atenção especial ao controle corporal, já que a extensão não deve ser conduzida apenas pela região lombar.

Costas, glúteos, posteriores das coxas e ombros participam da execução, enquanto o abdômen ajuda na estabilização. É um exemplo de exercício que integra a cadeia posterior e o centro do corpo.

4. Leg Pull Front

Na posição de apoio, semelhante a uma prancha, o corpo precisa permanecer estável enquanto uma das pernas é elevada de maneira controlada.

Braços e ombros sustentam parte importante do peso, enquanto o restante do corpo trabalha para manter o alinhamento.

A combinação envolve membros superiores, abdômen, glúteos e pernas. Por isso, o movimento exige não apenas força, mas também estabilidade e controle do tronco.

5. Crab

O Crab é um movimento mais complexo, que combina flexão e rolamento do corpo com mudanças de posição. A execução envolve coordenação e mobilidade da coluna, além de exigir controle para conduzir o movimento sem depender apenas do impulso.

Abdômen, braços e pernas participam em diferentes momentos, enquanto a coluna se movimenta de forma articulada. Por reunir mobilidade, força e coordenação, é um dos exercícios que mais evidencia a proposta integrada do Pilates.