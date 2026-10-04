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Comportamento | Notícia

4 exercícios de Pilates para trabalhar coxas e panturrilhas em casa

Para quem busca uma atividade que combine fortalecimento e controle, alguns exercícios de Pilates podem ser adaptados para uma prática em casa.

Por Myllena Wu Publicado em 04/10/2026 às 8:53
Imagem de uma mulher praticando pilates
Imagem de uma mulher praticando pilates - Pexels/Marta Wave

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O Pilates é conhecido por associar movimento, controle corporal, estabilidade e atenção ao alinhamento. Por isso, alguns exercícios da modalidade podem entrar em uma rotina feita em casa para estimular diferentes regiões das pernas, incluindo quadríceps, posteriores das coxas, glúteos e panturrilhas.

A proposta não é fazer movimentos rapidamente ou buscar o maior número possível de repetições. A execução controlada é parte importante do método e ajuda a perceber como o corpo se posiciona durante cada exercício.

Com isso em mente, quatro opções podem ser interessantes para quem quer trabalhar a musculatura das pernas sem precisar de aparelhos específicos.

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Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer as coxas e panturrilhas?

1. Pilates Squat / Sit to Stand

  • O movimento se aproxima de um agachamento ou do gesto de sentar e levantar. Comece em pé, com os pés alinhados e afastados de maneira confortável.
  • Flexione os joelhos e leve o quadril para trás, mantendo o tronco organizado, depois retorne à posição inicial. Também é possível usar uma cadeira como referência para controlar a amplitude.

A atividade envolve principalmente quadríceps, músculos posteriores das coxas e glúteos. Além da força, o exercício exige atenção ao alinhamento dos joelhos, quadris e tronco durante a descida e a subida.

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2. Side Kick

  • Deite-se de lado, mantendo o abdômen ativo e o corpo alinhado. Estenda a perna de cima e leve-a para a frente e para trás de maneira controlada, evitando balançar o tronco para acompanhar o movimento. Troque o lado depois de completar a sequência.

O exercício enfatiza a musculatura da parte externa das coxas e a região do quadril. A necessidade de manter o tronco estável também faz com que o movimento trabalhe o controle corporal enquanto a perna se movimenta.

3. Heel Beats

  • Deite-se de barriga para baixo e mantenha as pernas estendidas. Eleve levemente as coxas, se essa posição for confortável, e faça pequenos movimentos alternados dos calcanhares, aproximando-os e afastando-os. A ação deve ser rápida, mas sem perder o controle.

Os Heel Beats recrutam especialmente os posteriores das coxas e os glúteos. Por exigir movimentos repetidos sem grandes amplitudes, o exercício também desafia a resistência muscular da região.

4. Tendon Stretch

  • No Tendon Stretch, a pessoa fica sentada sobre os ísquios, com as pernas estendidas à frente e as mãos apoiadas atrás do corpo.
  • A partir dessa posição, o exercício exige sustentação do corpo e controle das pernas e dos tornozelos. É um movimento que deve ser feito dentro da amplitude confortável para cada pessoa.

A posição exige participação da musculatura das pernas e dos pés, com destaque para as panturrilhas e os posteriores das coxas.

Como também demanda estabilidade, equilíbrio e controle, a execução precisa ser cuidadosa, especialmente para quem está começando no Pilates.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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