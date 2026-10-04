4 exercícios de Pilates para trabalhar coxas e panturrilhas em casa
Para quem busca uma atividade que combine fortalecimento e controle, alguns exercícios de Pilates podem ser adaptados para uma prática em casa.
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O Pilates é conhecido por associar movimento, controle corporal, estabilidade e atenção ao alinhamento. Por isso, alguns exercícios da modalidade podem entrar em uma rotina feita em casa para estimular diferentes regiões das pernas, incluindo quadríceps, posteriores das coxas, glúteos e panturrilhas.
A proposta não é fazer movimentos rapidamente ou buscar o maior número possível de repetições. A execução controlada é parte importante do método e ajuda a perceber como o corpo se posiciona durante cada exercício.
Com isso em mente, quatro opções podem ser interessantes para quem quer trabalhar a musculatura das pernas sem precisar de aparelhos específicos.
Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer as coxas e panturrilhas?
1. Pilates Squat / Sit to Stand
- O movimento se aproxima de um agachamento ou do gesto de sentar e levantar. Comece em pé, com os pés alinhados e afastados de maneira confortável.
- Flexione os joelhos e leve o quadril para trás, mantendo o tronco organizado, depois retorne à posição inicial. Também é possível usar uma cadeira como referência para controlar a amplitude.
A atividade envolve principalmente quadríceps, músculos posteriores das coxas e glúteos. Além da força, o exercício exige atenção ao alinhamento dos joelhos, quadris e tronco durante a descida e a subida.
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2. Side Kick
- Deite-se de lado, mantendo o abdômen ativo e o corpo alinhado. Estenda a perna de cima e leve-a para a frente e para trás de maneira controlada, evitando balançar o tronco para acompanhar o movimento. Troque o lado depois de completar a sequência.
O exercício enfatiza a musculatura da parte externa das coxas e a região do quadril. A necessidade de manter o tronco estável também faz com que o movimento trabalhe o controle corporal enquanto a perna se movimenta.
3. Heel Beats
- Deite-se de barriga para baixo e mantenha as pernas estendidas. Eleve levemente as coxas, se essa posição for confortável, e faça pequenos movimentos alternados dos calcanhares, aproximando-os e afastando-os. A ação deve ser rápida, mas sem perder o controle.
Os Heel Beats recrutam especialmente os posteriores das coxas e os glúteos. Por exigir movimentos repetidos sem grandes amplitudes, o exercício também desafia a resistência muscular da região.
4. Tendon Stretch
- No Tendon Stretch, a pessoa fica sentada sobre os ísquios, com as pernas estendidas à frente e as mãos apoiadas atrás do corpo.
- A partir dessa posição, o exercício exige sustentação do corpo e controle das pernas e dos tornozelos. É um movimento que deve ser feito dentro da amplitude confortável para cada pessoa.
A posição exige participação da musculatura das pernas e dos pés, com destaque para as panturrilhas e os posteriores das coxas.
Como também demanda estabilidade, equilíbrio e controle, a execução precisa ser cuidadosa, especialmente para quem está começando no Pilates.