4 exercícios de Pilates para trabalhar coxas e panturrilhas em casa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Para quem busca uma atividade que combine fortalecimento e controle, alguns exercícios de Pilates podem ser adaptados para uma prática em casa.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Pilates é conhecido por associar movimento, controle corporal, estabilidade e atenção ao alinhamento. Por isso, alguns exercícios da modalidade podem entrar em uma rotina feita em casa para estimular diferentes regiões das pernas, incluindo quadríceps, posteriores das coxas, glúteos e panturrilhas.

A proposta não é fazer movimentos rapidamente ou buscar o maior número possível de repetições. A execução controlada é parte importante do método e ajuda a perceber como o corpo se posiciona durante cada exercício.

Com isso em mente, quatro opções podem ser interessantes para quem quer trabalhar a musculatura das pernas sem precisar de aparelhos específicos.

Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer as coxas e panturrilhas?

1. Pilates Squat / Sit to Stand

O movimento se aproxima de um agachamento ou do gesto de sentar e levantar. Comece em pé, com os pés alinhados e afastados de maneira confortável.

Flexione os joelhos e leve o quadril para trás, mantendo o tronco organizado, depois retorne à posição inicial. Também é possível usar uma cadeira como referência para controlar a amplitude.

A atividade envolve principalmente quadríceps, músculos posteriores das coxas e glúteos. Além da força, o exercício exige atenção ao alinhamento dos joelhos, quadris e tronco durante a descida e a subida.

2. Side Kick

Deite-se de lado, mantendo o abdômen ativo e o corpo alinhado. Estenda a perna de cima e leve-a para a frente e para trás de maneira controlada, evitando balançar o tronco para acompanhar o movimento. Troque o lado depois de completar a sequência.

O exercício enfatiza a musculatura da parte externa das coxas e a região do quadril. A necessidade de manter o tronco estável também faz com que o movimento trabalhe o controle corporal enquanto a perna se movimenta.

3. Heel Beats

Deite-se de barriga para baixo e mantenha as pernas estendidas. Eleve levemente as coxas, se essa posição for confortável, e faça pequenos movimentos alternados dos calcanhares, aproximando-os e afastando-os. A ação deve ser rápida, mas sem perder o controle.

Os Heel Beats recrutam especialmente os posteriores das coxas e os glúteos. Por exigir movimentos repetidos sem grandes amplitudes, o exercício também desafia a resistência muscular da região.

4. Tendon Stretch

No Tendon Stretch, a pessoa fica sentada sobre os ísquios, com as pernas estendidas à frente e as mãos apoiadas atrás do corpo.

A partir dessa posição, o exercício exige sustentação do corpo e controle das pernas e dos tornozelos. É um movimento que deve ser feito dentro da amplitude confortável para cada pessoa.

A posição exige participação da musculatura das pernas e dos pés, com destaque para as panturrilhas e os posteriores das coxas.

Como também demanda estabilidade, equilíbrio e controle, a execução precisa ser cuidadosa, especialmente para quem está começando no Pilates.

