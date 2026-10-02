fechar
Comportamento | Notícia

Treino de glúteos: os erros mais comuns que travam os seus resultados

Descubra agora os erros mais comuns no treino de glúteos que estão travando os seus resultados e saiba como corrigi-los hoje mesmo!

Por Eduarda Barreto Publicado em 02/10/2026 às 18:42
Mulher treinando glúteos
Mulher treinando glúteos - Unsplash

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O treino de glúteos faz parte da rotina de muitas pessoas que buscam fortalecer as pernas, desenvolver a musculatura e melhorar o desempenho nos exercícios.

No entanto, apenas repetir movimentos conhecidos não garante que o treino esteja realmente contribuindo para esses objetivos.

A execução dos exercícios, a escolha da carga, a frequência dos treinos e até mesmo a recuperação influenciam a evolução. Alguns hábitos comuns podem dificultar o progresso ou fazer com que o treino fique menos eficiente.

Por isso, antes de aumentar a quantidade de exercícios ou passar mais tempo na academia, vale observar se alguns erros estão presentes na rotina. Confira os principais.

5 erros que estão atrapalhando seu treino de bumubm

1. Usar uma carga acima do que consegue controlar

Aumentar a carga progressivamente pode fazer parte de uma estratégia de fortalecimento, mas colocar mais peso do que o corpo consegue controlar pode prejudicar a execução.

Leia Também

Quando isso acontece, é comum compensar o movimento com outras partes do corpo para conseguir completar a repetição.

No treino de glúteos, manter uma execução controlada é especialmente importante em exercícios como agachamento, elevação pélvica e levantamento terra. Uma carga adequada deve permitir realizar o movimento com técnica e amplitude compatíveis com o nível de treinamento.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2. Fazer os exercícios com pressa

A velocidade excessiva pode diminuir o controle durante a execução. Em movimentos de força, realizar as fases do exercício de maneira consciente ajuda a manter o alinhamento corporal e perceber quando a técnica começa a se perder.

Não é necessário transformar cada repetição em um movimento extremamente lento, mas vale evitar o uso de impulso. A qualidade da execução deve ser priorizada em vez de simplesmente tentar terminar a série o mais rápido possível.

3. Não trabalhar diferentes movimentos

Outro erro é montar o treino sempre com exercícios muito parecidos. O glúteo é formado por diferentes músculos e participa de várias funções, como extensão e abdução do quadril.

Por isso, uma rotina pode combinar movimentos diferentes, como agachamentos, elevações de quadril, exercícios unilaterais e abduções.

A escolha deve considerar o objetivo, o nível de condicionamento e a orientação do profissional responsável pelo treino.

4. Aumentar a carga sem progressão planejada

Treinar regularmente é importante, mas repetir exatamente as mesmas séries, cargas e repetições durante meses pode dificultar a evolução. Para desenvolver força e massa muscular, o corpo precisa receber estímulos adequados ao longo do tempo.

Leia Também

A progressão pode acontecer de diferentes maneiras, como aumento gradual da carga, maior controle do movimento, alteração do número de repetições ou ajuste do volume. Não é necessário aumentar o peso em todos os treinos.

5. Treinar glúteos todos os dias

Mais treino não significa necessariamente mais resultado. A musculatura também precisa de tempo para se recuperar dos estímulos, especialmente quando as sessões são intensas.

Treinar glúteos em dias consecutivos sem considerar a recuperação pode aumentar a fadiga e comprometer o desempenho.

A frequência ideal depende do volume, da intensidade e da experiência de cada pessoa, por isso deve ser individualizada.

Como melhorar seu treino de glúteos?

Um treino eficiente não depende de uma quantidade enorme de exercícios. O mais importante é escolher movimentos adequados, executá-los com controle e estabelecer uma progressão compatível com o nível de cada pessoa.

LEIA TAMBÉM: O que acontece com o seu corpo se você praticar yoga por 15 minutos todos os dias?

Também é necessário respeitar os períodos de recuperação e manter hábitos que contribuam para o desempenho. Com consistência, técnica e ajustes ao longo do tempo, o treino pode se tornar mais eficiente e sustentável.

Caso apareça dor durante os exercícios, principalmente se for intensa ou persistente, o movimento deve ser interrompido e avaliado por um profissional de saúde.

Leia também

Sociedades médicas alertam para riscos de implantes hormonais manipulados
Saúde da mulher

Sociedades médicas alertam para riscos de implantes hormonais manipulados
4 exercícios de Pilates para deixar as pernas mais fortes e resistentes
PILATES

4 exercícios de Pilates para deixar as pernas mais fortes e resistentes

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

Siga Eduarda Barreto