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Comportamento | Notícia

5 exercícios de pilates para melhorar sua qualidade de vida em 15 minutos

Melhore a sua qualidade de vida agora com apenas 15 minutos diários destes 5 exercícios de Pilates. Descubra como começar hoje mesmo!

Por Eduarda Barreto Publicado em 01/10/2026 às 13:07
Mulher praticando Pilates
Mulher praticando Pilates - Unsplash

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Nem sempre é preciso passar horas na academia para movimentar o corpo. Uma rotina curta de Pilates pode ser uma alternativa para quem busca incluir exercícios no dia a dia, trabalhando força, mobilidade, equilíbrio e consciência corporal.

Com movimentos controlados e que podem ser adaptados para diferentes níveis de condicionamento, o Pilates ajuda a fortalecer regiões importantes, como abdômen, pernas, glúteos e costas.

Além disso, alguns exercícios favorecem a mobilidade e podem contribuir para uma postura mais consciente durante as atividades cotidianas.

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Uma sequência de aproximadamente 15 minutos pode ser feita em casa, desde que os movimentos sejam realizados com atenção e dentro dos limites de cada pessoa.

5 exercícios de Pilates para incluir em poucos minutos na rotina

1. Alongamento alternado das pernas

O alongamento alternado das pernas, conhecido no Pilates como Single Leg Stretch, trabalha principalmente a região abdominal enquanto exige coordenação e controle dos movimentos das pernas. O exercício também envolve a flexibilidade dos membros inferiores.

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Para fazer, deite-se de costas e eleve as pernas. Traga um dos joelhos em direção ao peito enquanto mantém a outra perna estendida. Depois, alterne as pernas de maneira lenta e controlada, mantendo o abdômen contraído durante o movimento.

O objetivo não é realizar o exercício rapidamente, mas manter o controle do corpo. Se sentir dificuldade, é possível diminuir a amplitude das pernas ou manter a cabeça apoiada no chão.

2. Elevação de calcanhares

A elevação de calcanhares é um movimento simples que trabalha principalmente as panturrilhas e também exige equilíbrio e estabilidade dos membros inferiores. Por ser fácil de adaptar, pode ser incorporada à rotina mesmo por quem está começando.

Em pé, mantenha os pés paralelos e afastados aproximadamente na largura dos quadris. Eleve os calcanhares lentamente, ficando na ponta dos pés, e depois retorne ao chão de maneira controlada. Durante a execução, mantenha a postura alinhada e evite inclinar o corpo para frente.

Quem ainda não tem segurança para realizar o movimento pode ficar próximo a uma parede ou cadeira para ter apoio. Conforme o equilíbrio melhora, o exercício pode ser feito sem suporte.

3. A Ponte

A Ponte é um dos movimentos tradicionais do Pilates e trabalha principalmente glúteos, posteriores das pernas e musculatura do tronco. O exercício também exige controle da região pélvica, ajudando a desenvolver consciência corporal.

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Deite-se de costas, dobre os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão. Contraia o abdômen e os glúteos e eleve o quadril lentamente, formando uma linha confortável entre os ombros e os joelhos. Em seguida, desça devagar, evitando deixar o corpo cair.

Durante o movimento, procure não compensar a elevação arqueando excessivamente a lombar. A força deve ser distribuída entre os glúteos, as pernas e a musculatura do centro do corpo.

4. The Hundred

O The Hundred é um dos exercícios mais conhecidos do Pilates e trabalha principalmente o abdômen, além de exigir controle da respiração e estabilidade do tronco. Apesar do nome, não é necessário começar fazendo cem repetições ou movimentos.

Deitado de costas, eleve as pernas em uma posição confortável e mantenha os braços estendidos ao lado do corpo. Eleve levemente a cabeça e os ombros, se isso for confortável, e faça pequenos movimentos com os braços para cima e para baixo enquanto mantém uma respiração ritmada.

Para iniciantes, o exercício pode ser adaptado mantendo a cabeça no chão ou deixando os joelhos dobrados. O mais importante é preservar o controle e evitar tensão excessiva no pescoço.

5. Super-Homem

Para completar os 15 minutos, o Super-homem no Pilates é um movimento de extensão corporal focado em fortalecer a cadeia posterior do corpo, especialmente a lombar, os glúteos e a parte superior das costas.

Na posição de quatro apoios, estenda simultaneamente um braço e a perna oposta, mantendo o tronco estável. Depois, retorne à posição inicial e troque os lados.

Como montar uma rotina de 15 minutos?

A sequência pode ser organizada de acordo com o nível de condicionamento. Uma possibilidade é dedicar alguns minutos ao Alongamento alternado das pernas e à Ponte, seguir para a Elevação de calcanhares e o The Hundred e finalizar com o Gato, Spine Stretch ou Bird Dog.

Não é necessário fazer os movimentos rapidamente para aproveitar a rotina. No Pilates, a execução controlada, a respiração e o alinhamento corporal são partes importantes da prática. Por isso, vale priorizar a qualidade dos movimentos em vez da quantidade.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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