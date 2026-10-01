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Comportamento | Notícia

5 exercícios de Pilates para fortalecer e definir os braços em casa

Tríceps, ombros, peitoral e costas entram em cena nesta sequência de Pilates. Veja como adaptar os movimentos para fazer em casa com segurança.

Por Myllena Wu Publicado em 01/10/2026 às 15:32
Imagem de uma mulher fazendo flexão
Imagem de uma mulher fazendo flexão - Unsplash/Olivia Bauso

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Quando o assunto é Pilates, é comum pensar primeiro em exercícios para abdômen, pernas e glúteos.

Mas a modalidade também pode ser uma aliada para quem quer trabalhar a parte superior do corpo. Com movimentos controlados e atenção à postura, diferentes exercícios recrutam braços, ombros, peito, costas e musculatura do centro do corpo.

E não é preciso ter um estúdio montado em casa para começar. Alguns movimentos usam apenas o peso corporal, enquanto outros podem ser adaptados com uma cadeira firme ou pesos leves.

A ideia, como no Pilates em geral, é priorizar controle e qualidade do movimento em vez de simplesmente aumentar a quantidade de repetições.

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Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer os braços?

1. Tríceps mergulho

  • Apoie as mãos na borda de uma cadeira firme, com os dedos voltados para a frente, e mantenha os pés apoiados no chão. Flexione os cotovelos para baixar o corpo lentamente e depois empurre o apoio para retornar à posição inicial.

O movimento concentra o trabalho nos tríceps, músculos localizados na parte posterior dos braços. Se houver desconforto nos ombros, o exercício deve ser interrompido.

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2. Pilates Push-Up

  • Comece em posição de prancha, com as mãos alinhadas aos ombros e o corpo formando uma linha estável. Flexione os cotovelos para aproximar o tronco do chão e volte à posição inicial sem deixar o quadril cair.

A flexão recruta principalmente tríceps, peitoral e ombros, além de exigir participação do abdômen para manter a postura.

3. Boxing

  • Em pé, mantenha o abdômen ativo e faça socos alternados para a frente, controlando a volta de cada braço.

O movimento pode ser realizado sem carga ou com pesos leves, desde que isso não comprometa a execução. Além de envolver braços e ombros, a atividade exige estabilização do tronco e coordenação.

4. Arm Circles

  • Em pé, estenda os braços lateralmente e faça círculos pequenos e controlados, alternando o sentido depois de algumas repetições.

A proposta é trabalhar a resistência da musculatura dos ombros e dos braços sem depender de cargas altas. Movimentos circulares também aparecem em exercícios de mobilidade e aquecimento dos ombros.

5. Swimming

  • Deitada de barriga para baixo, estenda os braços à frente e mantenha o abdômen ativo enquanto alterna pequenos movimentos de braços e pernas, como se estivesse nadando.

O exercício envolve ombros, parte superior das costas e musculatura do centro do corpo, que ajuda a estabilizar a posição durante a execução.

Para qualquer um dos movimentos, a orientação é começar em uma intensidade compatível com o nível de condicionamento e aumentar a dificuldade gradualmente. Dor articular ou desconforto persistente não deve ser tratado como parte normal do exercício.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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