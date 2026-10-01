5 exercícios de Pilates para fortalecer e definir os braços em casa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tríceps, ombros, peitoral e costas entram em cena nesta sequência de Pilates. Veja como adaptar os movimentos para fazer em casa com segurança.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Quando o assunto é Pilates, é comum pensar primeiro em exercícios para abdômen, pernas e glúteos.

Mas a modalidade também pode ser uma aliada para quem quer trabalhar a parte superior do corpo. Com movimentos controlados e atenção à postura, diferentes exercícios recrutam braços, ombros, peito, costas e musculatura do centro do corpo.

E não é preciso ter um estúdio montado em casa para começar. Alguns movimentos usam apenas o peso corporal, enquanto outros podem ser adaptados com uma cadeira firme ou pesos leves.

A ideia, como no Pilates em geral, é priorizar controle e qualidade do movimento em vez de simplesmente aumentar a quantidade de repetições.

Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer os braços?

1. Tríceps mergulho

Apoie as mãos na borda de uma cadeira firme, com os dedos voltados para a frente, e mantenha os pés apoiados no chão. Flexione os cotovelos para baixar o corpo lentamente e depois empurre o apoio para retornar à posição inicial.

O movimento concentra o trabalho nos tríceps, músculos localizados na parte posterior dos braços. Se houver desconforto nos ombros, o exercício deve ser interrompido.

2. Pilates Push-Up

Comece em posição de prancha, com as mãos alinhadas aos ombros e o corpo formando uma linha estável. Flexione os cotovelos para aproximar o tronco do chão e volte à posição inicial sem deixar o quadril cair.

A flexão recruta principalmente tríceps, peitoral e ombros, além de exigir participação do abdômen para manter a postura.

3. Boxing

Em pé, mantenha o abdômen ativo e faça socos alternados para a frente, controlando a volta de cada braço.

O movimento pode ser realizado sem carga ou com pesos leves, desde que isso não comprometa a execução. Além de envolver braços e ombros, a atividade exige estabilização do tronco e coordenação.

4. Arm Circles

Em pé, estenda os braços lateralmente e faça círculos pequenos e controlados, alternando o sentido depois de algumas repetições.

A proposta é trabalhar a resistência da musculatura dos ombros e dos braços sem depender de cargas altas. Movimentos circulares também aparecem em exercícios de mobilidade e aquecimento dos ombros.

5. Swimming

Deitada de barriga para baixo, estenda os braços à frente e mantenha o abdômen ativo enquanto alterna pequenos movimentos de braços e pernas, como se estivesse nadando.

O exercício envolve ombros, parte superior das costas e musculatura do centro do corpo, que ajuda a estabilizar a posição durante a execução.

Para qualquer um dos movimentos, a orientação é começar em uma intensidade compatível com o nível de condicionamento e aumentar a dificuldade gradualmente. Dor articular ou desconforto persistente não deve ser tratado como parte normal do exercício.

