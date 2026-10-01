4 exercícios de Pilates para deixar as pernas mais fortes e resistentes

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Fortalecer as pernas não depende apenas de exercícios com carga. Conheça movimentos de Pilates que ativam glúteos, coxas e quadril usando só seu corpo

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Pernas fortes fazem diferença muito além da estética. A musculatura da região participa de movimentos que fazem parte da rotina, como caminhar, subir escadas, levantar da cadeira e manter o corpo estável. Por isso, exercícios que estimulam força e resistência podem ser aliados de uma rotina mais ativa.

O Pilates pode contribuir para esse trabalho ao combinar movimentos controlados, estabilidade e consciência corporal.

Mesmo sem equipamentos, alguns exercícios conseguem recrutar diferentes grupos musculares das pernas e do quadril, além de exigir participação do abdômen para manter o corpo alinhado durante a execução.

Pilates ajuda a fortalecer as pernas?

A prática de Pilates trabalha a musculatura por meio de movimentos que exigem controle, estabilidade e resistência. Dependendo do exercício e da intensidade, é possível estimular glúteos, coxas e músculos do quadril, tornando a modalidade uma opção para complementar uma rotina de exercícios.

Para quem busca ganhos específicos de força, a intensidade do treino precisa ser adequada ao objetivo e ao nível de condicionamento. O Pilates pode fazer parte desse trabalho, mas não é necessário tratá-lo como substituto de todas as outras formas de treinamento de resistência.

Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer as pernas?

1. Shoulder Bridge (Ponte de ombros)

Deite-se de costas, dobre os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão, aproximadamente na largura do quadril. Contraia o abdômen e eleve o quadril lentamente, formando uma linha entre os ombros e os joelhos. Depois, desça de maneira controlada, sem simplesmente deixar o quadril cair.

O movimento exige principalmente a contração dos glúteos e dos músculos posteriores das coxas para elevar e sustentar o quadril.

A musculatura abdominal também participa da estabilização do tronco, fazendo com que a ponte trabalhe a parte inferior do corpo em conjunto com o centro corporal.

2. Side Leg Lift (Elevação lateral da perna)

Deite-se de lado, mantenha as pernas estendidas e alinhadas com o corpo e apoie a cabeça de maneira confortável. Eleve a perna de cima lentamente, sem girar o quadril ou inclinar o tronco, e depois retorne à posição inicial com controle.

A elevação lateral coloca o glúteo médio e outros músculos do quadril em ação. Esses músculos ajudam a estabilizar a pelve e controlar o movimento das pernas, fazendo com que o exercício trabalhe não apenas a força, mas também a estabilidade da região.

3. Pilates Squat (Agachamento)

Fique em pé com os pés posicionados de forma confortável e mantenha o tronco organizado. Flexione os joelhos e leve o quadril para trás, como se fosse sentar, mantendo os pés apoiados no chão. Em seguida, empurre o chão com os pés para retornar à posição inicial.

O agachamento recruta quadríceps, glúteos e posteriores das coxas durante a descida e, principalmente, na subida. Como pode ser realizado apenas com o peso do próprio corpo, também permite controlar a intensidade de acordo com o nível de condicionamento e a qualidade da execução.

4. Side Kick (Chutes laterais)

Deite-se de lado, mantenha o tronco estabilizado e as pernas alongadas. Eleve a perna de cima e leve-a para frente e depois para trás, em movimentos controlados. O objetivo é movimentar a perna sem deixar que o quadril ou o tronco acompanhem o balanço.

O movimento ativa glúteos e músculos do quadril, enquanto a necessidade de manter o tronco estável aumenta a exigência sobre a musculatura de suporte. A repetição controlada também cria um estímulo de resistência muscular para a região.