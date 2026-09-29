Amor à distância segura: Por que casais como Letícia Colin e Michel Melamed escolhem viver em casas separadas?

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Escolha por viver em casas separadas ganha força, desafiando a coabitação tradicional e reposicionando limites entre individualidade e afeto

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A revelação recente de que a atriz Letícia Colin e o diretor e roteirista Michel Melamed optaram por viver em casas separadas — mantendo a união após um período de reflexão e reconciliação — colocou em evidência um debate cada vez mais comum nas conversas sobre relacionamentos modernos: até que ponto morar debaixo do mesmo teto é sinônimo de compromisso?

Conhecido internacionalmente como LAT (Living Apart Together ou "vivendo juntos, mas em casas separadas"), o arranjo tem atraído casais de agendas intensas e vidas públicas que buscam conciliar o afeto conjugal com a preservação intransigente de seus espaços individuais. Mas o que motiva essa escolha e como a mente humana lida com a distância física no casamento?

A raiz psíquica: Entre a necessidade do outro e o desejo de independência



Para compreender o sucesso do modelo LAT, é preciso olhar para a gênese dos nossos vínculos. Segundo André Luis Cabral da Silva, doutor em Psicologia Clínica, psicanalista e professor do Centro Universitário Tiradentes (Unit), a formação da subjetividade se dá nas relações sociais desde a infância.

"Desde cedo, a dependência do outro marca a vivência humana, considerando que nascemos dentro de um outro ser e passamos a necessitar dele para nos firmar no mundo. Ou seja, carregamos o registro mental da necessidade do outro para a vida, conflitando com a busca saudável pela independência", explica o especialista.

Historicamente, o casamento institucionalizou-se como o grande marco social da vida adulta. Contudo, essa estrutura tem entrado em xeque. Novas configurações familiares e afetivas emergem para redefinir o "número 2" do casal clássico, dividindo espaço com arranjos plurais ou com a valorização máxima da individualidade.

Nesse cenário, o LAT funciona como um acordo sutil e sofisticado: a ponte entre o desejo legítimo de partilhar a vida com alguém e a almejada liberdade de ser quem se é, sem amarras excessivas. "A convivência coletiva exigente, por vezes, nos obriga a matar parte do que realmente somos para evitar conflitos", aponta o psicanalista, ecoando a máxima de que a rotina de coabitação intensa cobra um preço alto da autenticidade individual.

Saúde mental, autonomia e a falsa ideia de segurança na coabitação



Com rotinas marcadas por gravações, viagens, produções artísticas e exigências profissionais extremas — como a própria dinâmica de figuras públicas —, manter residências separadas atua como uma ferramenta legítima de preservação da saúde mental. A casa própria deixa de ser um espaço físico compartilhado por obrigação e passa a ser um refúgio de descompressão.

No entanto, o formato ainda carrega tabus, especialmente o temor de que a distância física abra margem para a desconfiança ou mascare vazios emocionais. Para André Luis Cabral da Silva, esse receio merece ponderação:

"É arriscado afirmar que o LAT gera desconfiança, pois estar junto sob o mesmo teto não garante a tranquilidade. Ao mesmo tempo, a distância física não elimina o sentimento gerado pelo vínculo. A reciprocidade e o investimento afetivo sustentam a relação, mesmo à distância."

O psicanalista pontua que a desconfiança é um fantasma interno que pode se manifestar de qualquer forma: "A desconfiança pode criar fantasias ameaçadoras mesmo com a pessoa por perto. Porém, a ausência pode acentuar as fantasias, projeções e lacunas afetivas. Assim, encontrar um equilíbrio entre proximidade, autonomia e confiança torna-se fundamental para relações mais saudáveis, seja no modelo LAT ou em qualquer outro modelo."

Entre o desejo e a logística: Os desafios práticos do LAT



Apesar dos benefícios evidentes para a preservação do indivíduo dentro da relação, adotar o modelo LAT exige maturidade emocional e exige enfrentar barreiras muito concretas:

O impacto financeiro: Manter duas estruturas residenciais independentes demanda planejamento econômico redobrado.

Manter duas estruturas residenciais independentes demanda planejamento econômico redobrado. A logística familiar: Quando há filhos envolvidos — como o pequeno Uri, filho de Letícia e Michel —, a gestão do tempo parental exige acordos muito claros para que a criação e a presença na rotina das crianças não sofram rupturas.

Para os leitores que sentem curiosidade ou experimentam uma sensação de sufocamento na coabitação tradicional, o caminho não exige rupturas imediatas, mas sim uma escuta atenta de si e do parceiro, avaliando se a maturidade do casal é capaz de sustentar a intimidade baseada na escolha diária, e não na imposição do espaço físico compartilhado.