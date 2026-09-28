4 exercícios de Pilates para fortalecer o abdômen e proteger a lombar

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Fortalecer o centro do corpo vai além dos abdominais tradicionais. Conheça movimentos de Pilates que combinam controle, equilíbrio e ativação muscular

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Fortalecer o centro do corpo não significa trabalhar apenas os músculos da barriga. Abdômen, costas, glúteos e músculos que dão suporte à coluna participam juntos da estabilização do tronco — algo importante tanto durante os exercícios quanto em movimentos comuns do dia a dia.

O Pilates trabalha justamente essa combinação de força, controle e consciência corporal. Por isso, alguns movimentos podem ser interessantes para quem busca desenvolver o core e melhorar a estabilidade da região lombopélvica. Entre eles estão a Natação, o Bird Dog, a Ponte de Ombros e o Dead Bug.

Quais exercícios de Pilates fortalecem o abdômen e a lombar?

1. Swimming (Natação)

Na Natação, o praticante movimenta braços e pernas enquanto mantém o tronco organizado. O exercício ativa os músculos das costas, incluindo os extensores da coluna, e também recruta glúteos e abdômen para ajudar na estabilização.

Além de exigir coordenação entre diferentes partes do corpo, o movimento trabalha a resistência da musculatura posterior.

2. Bird Dog (braço e perna opostos)

O Bird Dog parte da posição de quatro apoios. A proposta é estender simultaneamente um braço e a perna oposta, mantendo o quadril e o tronco estáveis.

A execução exige participação do abdômen para controlar a posição do corpo, enquanto costas e glúteos também entram em ação. O exercício é bastante associado ao desenvolvimento de estabilidade do tronco.

3. Shoulder Bridge (Ponte de Ombros)

Deitado de costas, o praticante eleva o quadril para formar uma espécie de ponte. O movimento recruta principalmente glúteos e músculos posteriores das coxas, enquanto o abdômen contribui para manter o tronco controlado.

A Ponte de Ombros também envolve a região lombopélvica e pode ser utilizada para desenvolver consciência sobre o alinhamento e a estabilidade do corpo.

4. Dead Bug (Inseto morto)

O Dead Bug também começa com o praticante deitado. Braços e pernas se movimentam de maneira alternada enquanto o objetivo é manter o tronco estável.

Nesse exercício, a musculatura abdominal tem papel importante no controle do movimento e na manutenção de uma posição estável da lombar. Por isso, a qualidade da execução é mais importante do que aumentar rapidamente o número de repetições.

Para quem está começando, vale aprender os movimentos com orientação de um profissional de Pilates ou educação física, especialmente em caso de dor ou histórico de lesões na coluna.