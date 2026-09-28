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Comportamento | Notícia

4 exercícios de Pilates para fortalecer o abdômen e proteger a lombar

Fortalecer o centro do corpo vai além dos abdominais tradicionais. Conheça movimentos de Pilates que combinam controle, equilíbrio e ativação muscular

Por Myllena Wu Publicado em 28/09/2026 às 12:57 | Atualizado em 28/09/2026 às 12:59
Imagem de uma mulher fazendo pilates em casa
Imagem de uma mulher fazendo pilates em casa - Unsplash/Vitaly Gariev

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Fortalecer o centro do corpo não significa trabalhar apenas os músculos da barriga. Abdômen, costas, glúteos e músculos que dão suporte à coluna participam juntos da estabilização do tronco — algo importante tanto durante os exercícios quanto em movimentos comuns do dia a dia.

O Pilates trabalha justamente essa combinação de força, controle e consciência corporal. Por isso, alguns movimentos podem ser interessantes para quem busca desenvolver o core e melhorar a estabilidade da região lombopélvica. Entre eles estão a Natação, o Bird Dog, a Ponte de Ombros e o Dead Bug.

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Quais exercícios de Pilates fortalecem o abdômen e a lombar?

1. Swimming (Natação)

  • Na Natação, o praticante movimenta braços e pernas enquanto mantém o tronco organizado. O exercício ativa os músculos das costas, incluindo os extensores da coluna, e também recruta glúteos e abdômen para ajudar na estabilização.

Além de exigir coordenação entre diferentes partes do corpo, o movimento trabalha a resistência da musculatura posterior.

2. Bird Dog (braço e perna opostos)

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  • O Bird Dog parte da posição de quatro apoios. A proposta é estender simultaneamente um braço e a perna oposta, mantendo o quadril e o tronco estáveis.

A execução exige participação do abdômen para controlar a posição do corpo, enquanto costas e glúteos também entram em ação. O exercício é bastante associado ao desenvolvimento de estabilidade do tronco.

3. Shoulder Bridge (Ponte de Ombros)

  • Deitado de costas, o praticante eleva o quadril para formar uma espécie de ponte. O movimento recruta principalmente glúteos e músculos posteriores das coxas, enquanto o abdômen contribui para manter o tronco controlado.

A Ponte de Ombros também envolve a região lombopélvica e pode ser utilizada para desenvolver consciência sobre o alinhamento e a estabilidade do corpo.

4. Dead Bug (Inseto morto)

  • O Dead Bug também começa com o praticante deitado. Braços e pernas se movimentam de maneira alternada enquanto o objetivo é manter o tronco estável.

Nesse exercício, a musculatura abdominal tem papel importante no controle do movimento e na manutenção de uma posição estável da lombar. Por isso, a qualidade da execução é mais importante do que aumentar rapidamente o número de repetições.

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Para quem está começando, vale aprender os movimentos com orientação de um profissional de Pilates ou educação física, especialmente em caso de dor ou histórico de lesões na coluna.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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