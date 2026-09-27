5 posturas de Yoga para encaixar na rotina em apenas 10 minutos
10 minutos podem ser um convite para sair do automático. Conheça 5 posturas que trabalham mobilidade, força e alongamento e podem ser feitas em casa.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Nem sempre é possível reservar uma hora para se exercitar. Entre trabalho, estudos, tarefas domésticas e compromissos, até mesmo encontrar alguns minutos de pausa pode parecer difícil.
É justamente aí que uma prática curta de Yoga pode entrar na rotina: não como substituta de uma atividade física completa, mas como uma maneira de dedicar alguns minutos ao movimento e à respiração.
Algumas posturas trabalham mobilidade e flexibilidade, enquanto outras exigem força, equilíbrio e estabilidade.
Uma sequência simples também pode começar com movimentos mais dinâmicos e terminar com posições de menor intensidade, criando uma pequena pausa no meio do dia.
Yoga em casa: 5 exercícios para uma prática rápida de 10 minutos
1. Gato-Vaca (Marjaryasana-Bitilasana)
- Comece apoiada sobre mãos e joelhos, com as mãos alinhadas aos ombros e os joelhos abaixo dos quadris.
- Ao inspirar, abra o peito e faça uma extensão suave da coluna; ao expirar, arredonde as costas e leve o queixo em direção ao peito.
- Alterne lentamente as duas posições, acompanhando o movimento com a respiração.
A postura promove mobilidade da coluna e ativação do core, além de poder ajudar a diminuir a sensação de rigidez nas costas. O movimento é frequentemente utilizado no início de práticas de Yoga.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Cachorro olhando para baixo (Adho Mukha Svanasana)
- Partindo de quatro apoios, empurre o chão com as mãos e leve o quadril para cima e para trás, formando uma espécie de “V” invertido.
- Mantenha a coluna alongada e, se necessário, deixe os joelhos levemente flexionados em vez de tentar encostar os calcanhares no chão.
A posição combina alongamento e fortalecimento, envolvendo braços, ombros, abdômen, glúteos, quadríceps e posteriores das coxas.
3. Guerreiro II (Virabhadrasana II)
- Em pé, afaste as pernas e gire um dos pés para fora. Flexione o joelho da frente, mantendo-o alinhado com o pé, enquanto a outra perna permanece estendida.
- Abra os braços na altura dos ombros e mantenha o olhar direcionado para a mão da frente. Depois, repita para o outro lado.
A postura exige força das pernas, estabilidade e equilíbrio, além de trabalhar o controle corporal enquanto a posição é sustentada.
4. Postura da criança (Balasana)
- Ajoelhe-se e leve o quadril em direção aos calcanhares.
- Incline o tronco para a frente, apoiando a testa no chão ou em um suporte, e estenda os braços à frente ou deixe-os ao lado do corpo. Respire de maneira confortável e permaneça alguns instantes.
É uma posição de caráter restaurador, usada para relaxamento e alongamento suave de regiões como costas, quadris e coxas.
5. Torção deitada (Supta Matsyendrasana)
- Deite-se de costas, dobre os joelhos e leve as pernas juntas para um dos lados, mantendo os ombros apoiados no chão.
- Vire a cabeça suavemente para o lado contrário, se isso for confortável, e depois volte ao centro antes de trocar a direção.
A torção promove mobilidade da coluna e um alongamento suave, podendo funcionar como encerramento de uma sequência curta.
Uma prática de 10 minutos pode ser um ponto de partida, mas não precisa ser feita com pressa.
O mais importante é respeitar os limites do corpo e evitar insistir em uma posição que provoque dor. Quem tem alguma condição de saúde ou limitação de movimento deve buscar orientação profissional antes de iniciar uma nova rotina.