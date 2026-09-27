5 posturas de Yoga para encaixar na rotina em apenas 10 minutos

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

10 minutos podem ser um convite para sair do automático. Conheça 5 posturas que trabalham mobilidade, força e alongamento e podem ser feitas em casa.

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Nem sempre é possível reservar uma hora para se exercitar. Entre trabalho, estudos, tarefas domésticas e compromissos, até mesmo encontrar alguns minutos de pausa pode parecer difícil.

É justamente aí que uma prática curta de Yoga pode entrar na rotina: não como substituta de uma atividade física completa, mas como uma maneira de dedicar alguns minutos ao movimento e à respiração.

Algumas posturas trabalham mobilidade e flexibilidade, enquanto outras exigem força, equilíbrio e estabilidade.

Uma sequência simples também pode começar com movimentos mais dinâmicos e terminar com posições de menor intensidade, criando uma pequena pausa no meio do dia.

Yoga em casa: 5 exercícios para uma prática rápida de 10 minutos

1. Gato-Vaca (Marjaryasana-Bitilasana)

Comece apoiada sobre mãos e joelhos, com as mãos alinhadas aos ombros e os joelhos abaixo dos quadris.

Ao inspirar, abra o peito e faça uma extensão suave da coluna; ao expirar, arredonde as costas e leve o queixo em direção ao peito.

Alterne lentamente as duas posições, acompanhando o movimento com a respiração.

A postura promove mobilidade da coluna e ativação do core, além de poder ajudar a diminuir a sensação de rigidez nas costas. O movimento é frequentemente utilizado no início de práticas de Yoga.

2. Cachorro olhando para baixo (Adho Mukha Svanasana)

Partindo de quatro apoios, empurre o chão com as mãos e leve o quadril para cima e para trás, formando uma espécie de “V” invertido.

Mantenha a coluna alongada e, se necessário, deixe os joelhos levemente flexionados em vez de tentar encostar os calcanhares no chão.

A posição combina alongamento e fortalecimento, envolvendo braços, ombros, abdômen, glúteos, quadríceps e posteriores das coxas.

3. Guerreiro II (Virabhadrasana II)

Em pé, afaste as pernas e gire um dos pés para fora. Flexione o joelho da frente, mantendo-o alinhado com o pé, enquanto a outra perna permanece estendida.

Abra os braços na altura dos ombros e mantenha o olhar direcionado para a mão da frente. Depois, repita para o outro lado.

A postura exige força das pernas, estabilidade e equilíbrio, além de trabalhar o controle corporal enquanto a posição é sustentada.

4. Postura da criança (Balasana)

Ajoelhe-se e leve o quadril em direção aos calcanhares.

Incline o tronco para a frente, apoiando a testa no chão ou em um suporte, e estenda os braços à frente ou deixe-os ao lado do corpo. Respire de maneira confortável e permaneça alguns instantes.

É uma posição de caráter restaurador, usada para relaxamento e alongamento suave de regiões como costas, quadris e coxas.

5. Torção deitada (Supta Matsyendrasana)

Deite-se de costas, dobre os joelhos e leve as pernas juntas para um dos lados, mantendo os ombros apoiados no chão.

Vire a cabeça suavemente para o lado contrário, se isso for confortável, e depois volte ao centro antes de trocar a direção.

A torção promove mobilidade da coluna e um alongamento suave, podendo funcionar como encerramento de uma sequência curta.

Uma prática de 10 minutos pode ser um ponto de partida, mas não precisa ser feita com pressa.

O mais importante é respeitar os limites do corpo e evitar insistir em uma posição que provoque dor. Quem tem alguma condição de saúde ou limitação de movimento deve buscar orientação profissional antes de iniciar uma nova rotina.

