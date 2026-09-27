5 exercícios de Pilates para deixar pernas e glúteos mais fortes

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Se a ideia é trabalhar as pernas e o quadril, o Pilates oferece exercícios que combinam força e controle corporal. Confira 5 movimentos para conhecer!

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Quando o assunto é fortalecer pernas e glúteos, o Pilates pode ser um aliado por combinar movimentos controlados, resistência e atenção à estabilidade do corpo.

Em vez de trabalhar apenas um grupo muscular de cada vez, muitos exercícios exigem que abdômen, quadril e pernas atuem juntos para manter o alinhamento.

A prática também permite variar a dificuldade dos movimentos conforme o nível de quem está se exercitando.

Entre as opções estão exercícios feitos deitado, de lado e de bruços, que trabalham diferentes músculos da parte inferior do corpo sem depender necessariamente de equipamentos.

Quais exercícios de Pilates ajudam a fortalecer pernas e glúteos?

1. Shoulder Bridge (Ponte de ombros)

Deite de costas, dobre os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão, próximos aos quadris. Ative o abdômen e eleve o quadril de maneira controlada, formando uma linha entre ombros, quadril e joelhos. Depois, desça lentamente.

O movimento trabalha principalmente os glúteos e posteriores das coxas, enquanto o abdômen participa da estabilização. A ponte também é utilizada em exercícios de fortalecimento da parte inferior do corpo.

2. Single Leg Bridge (Ponte com uma perna)

Comece na mesma posição da ponte tradicional. Eleve o quadril e, mantendo a pelve estável, estenda uma perna. Faça o movimento de subida e descida sustentando o corpo principalmente pela perna apoiada e depois troque o lado.

Por exigir que apenas uma perna dê suporte ao movimento, a variação aumenta o desafio para os glúteos e para a estabilidade do quadril. A manutenção do alinhamento é mais importante do que elevar o quadril o máximo possível.

3. Side Leg Lift (Elevação lateral da perna)

Deite de lado, mantenha as pernas estendidas e o tronco estabilizado. Eleve a perna de cima sem girar o quadril para trás e retorne lentamente à posição inicial. Repita e depois mude de lado.

A elevação lateral trabalha especialmente o glúteo médio, músculo importante para a estabilidade da pelve e do movimento do quadril.

4. Side Kick (Chutes laterais)

Ainda de lado, apoie a cabeça ou mantenha o tronco sustentado e estenda as pernas. Eleve a perna de cima e faça movimentos controlados para frente e para trás, evitando movimentar o restante do corpo.

O exercício envolve glúteos, músculos do quadril e coxas, mas também exige controle do tronco para que a pelve permaneça estável durante os chutes.

5. Swimming (Natação)

Deite de bruços, com braços estendidos à frente e pernas alongadas. Eleve levemente braços e pernas e alterne os movimentos de braços e pernas, como se estivesse nadando. Mantenha o abdômen ativo e evite forçar a lombar.

O Swimming trabalha a cadeia posterior, envolvendo glúteos e posteriores das coxas, além das costas e do core. O exercício é usado no Pilates para fortalecer a musculatura posterior do corpo.

Para quem está começando, vale priorizar a execução lenta e controlada antes de aumentar repetições ou dificuldade.

Se houver dor, limitações articulares ou dúvidas sobre a execução, a orientação de um profissional de educação física ou fisioterapeuta pode ajudar a adaptar os movimentos.

