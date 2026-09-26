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Comportamento | Notícia

Treino de glúteos: 4 exercícios obrigatórios para empinar o bumbum

Descubra quais são os 4 exercícios obrigatórios no treino de glúteos para empinar o bumbum e transformar os seus resultados. Confira agora!

Por Eduarda Barreto Publicado em 26/09/2026 às 13:52 | Atualizado em 26/09/2026 às 14:08
Mulher fazendo um agachamento búlgaro
Mulher fazendo um agachamento búlgaro - Magnific

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Quem deseja fortalecer e desenvolver os glúteos pode incluir exercícios específicos na rotina de treino.

Alguns movimentos trabalham diferentes regiões dos glúteos e também envolvem músculos das pernas e do quadril.

A combinação de exercícios, aliada à regularidade e à progressão adequada da carga, pode contribuir parao ganho de massa muscular e para uma aparência mais firme e desenvolvida.

4 movimentos que vão deixar seu bumbum na nuca

1. Elevação pélvica (Hip Thrust)

A elevação pélvica, ou Hip Thrust, é um dos exercícios mais utilizados para trabalhar os glúteos. O movimento concentra bastante esforço na extensão do quadril, especialmente quando é realizado com carga adequada.

Para fazer, apoie a parte superior das costas em um banco ou superfície firme, mantenha os pés apoiados no chão e os joelhos flexionados.

Eleve o quadril até formar uma linha confortável entre o tronco e as pernas, contraindo os glúteos no ponto mais alto. Depois, retorne lentamente.

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É importante evitar exagerar na elevação ou compensar o movimento com a lombar. A força deve vir principalmente dos glúteos e do quadril.

2. Agachamento Búlgaro (Bulgarian Split Squat)

O agachamento búlgaro é um exercício unilateral que trabalha principalmente glúteos e quadríceps, além de exigir equilíbrio e estabilidade.

Para executá-lo, coloque um dos pés apoiado atrás em um banco ou superfície estável. A outra perna fica à frente, sustentando a maior parte do peso.

Flexione o joelho da perna da frente e desça o corpo de maneira controlada. Em seguida, empurre o chão para retornar à posição inicial.

A amplitude deve ser adequada à mobilidade de cada pessoa. Para iniciantes, é possível começar sem peso e utilizar um apoio para melhorar o equilíbrio.

3. Levantamento Terra Romeno (Stiff)

O levantamento terra romeno, conhecido popularmente como stiff, trabalha principalmente os glúteos e a parte posterior das coxas. O exercício também exige bastante controle do tronco.

Fique em pé com os pés aproximadamente na largura dos quadris e segure a carga à frente do corpo. Com os joelhos levemente flexionados, leve o quadril para trás enquanto inclina o tronco, mantendo a coluna em posição neutra.

Desça a carga até onde conseguir preservar a técnica e, depois, empurre o quadril para a frente para retornar à posição inicial.

LEIA TAMBÉM: Treino de Glúteos: entenda a importância dos músculos para o movimento e o esporte

O movimento deve acontecer a partir do quadril, e não por meio de uma curvatura excessiva das costas. A carga deve ser escolhida de acordo com o nível de condicionamento.

4. Abdução de quadril

A abdução de quadril dá ênfase à região lateral dos glúteos, especialmente aos músculos responsáveis por ajudar na estabilidade do quadril.

O exercício pode ser realizado em máquinas, com faixa elástica ou até mesmo utilizando o peso corporal. Na versão deitada de lado, mantenha as pernas alinhadas e eleve a perna de cima lentamente, sem girar o quadril.

Depois, retorne de maneira controlada e repita o movimento antes de trocar o lado. Apesar de parecer simples, fazer a abdução lentamente e com boa amplitude pode aumentar a percepção do trabalho muscular.

Como montar um treino para os glúteos?

Os quatro exercícios podem fazer parte de um treino de membros inferiores, mas a quantidade de séries, repetições e carga deve ser adaptada ao nível de cada pessoa.

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Para estimular o ganho de massa muscular, é importante que exista progressão ao longo do tempo, aumentando gradualmente o desafio conforme o corpo se adapta.

Também é fundamental dar atenção à recuperação. Descanso adequado, alimentação equilibrada e regularidade nos treinos fazem parte do processo de desenvolvimento muscular.

Quem está começando deve priorizar a técnica antes de aumentar a carga. Em caso de dor, especialmente na lombar, joelhos ou quadril, interrompa o exercício e procure orientação de um profissional de educação física para ajustar a execução.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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