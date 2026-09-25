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Comportamento | Notícia

5 exercícios de Pilates para ganhar força e flexibilidade ao mesmo tempo

Força e flexibilidade não precisam ser objetivos separados. No Pilates, alguns movimentos exigem estabilidade enquanto trabalham também a mobilidade.

Por Myllena Wu Publicado em 25/09/2026 às 9:47
Imagem de uma mulher praticando pilates em casa
Imagem de uma mulher praticando pilates em casa - Unsplash/Margaret Young

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Ganhar força e melhorar a flexibilidade costumam aparecer como objetivos diferentes na hora de montar uma rotina de exercícios.

No Pilates, porém, os dois estímulos podem aparecer no mesmo movimento: enquanto uma parte do corpo precisa permanecer estável e ativa, outra trabalha amplitude e mobilidade.

Essa combinação depende menos de fazer movimentos grandes ou rápidos e mais de controle, precisão e consciência corporal.

Exercícios do Pilates clássico, como Roll Up, Single Leg Stretch e Spine Stretch Forward, fazem parte do trabalho de solo e exigem coordenação entre diferentes regiões do corpo.

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Quais exercícios de Pilates trabalham força e flexibilidade?

1. Swan Dive

  • Para executar o Swan Dive, deite-se de barriga para baixo, com as pernas estendidas e os braços posicionados próximos ao corpo. Apoie as mãos no solo e eleve o peito, realizando uma extensão da coluna de maneira controlada.
  • A versão clássica ainda envolve um movimento de balanço do corpo, mas iniciantes podem trabalhar primeiro apenas a extensão, sem buscar grande amplitude.

A posição exige a participação das costas, dos glúteos e da musculatura posterior das pernas para sustentar o corpo, enquanto a extensão favorece a mobilidade da coluna. Assim, o exercício combina fortalecimento da cadeia posterior com trabalho de amplitude.

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2. Roll Up

  • O Roll Up começa deitado de costas, com as pernas estendidas e os braços acima da cabeça.
  • A partir daí, eleve os braços e articule a coluna gradualmente, desenrolando o tronco até chegar à posição sentada. Depois, faça o caminho inverso, retornando ao chão de forma controlada.

O abdômen permanece ativo durante boa parte do movimento para controlar a subida e a descida.

Ao mesmo tempo, a articulação da coluna trabalha sua mobilidade, enquanto a posição das pernas cria um estímulo de alongamento para a região posterior. É um movimento que exige força sem deixar a flexibilidade de lado.

3. Saw (Serra)

  • No Saw, sente-se com as pernas estendidas e afastadas, mantendo a coluna ereta e os braços abertos na altura dos ombros.
  • Gire o tronco para um dos lados e incline-se para frente, levando a mão em direção ao pé oposto. Retorne ao centro e repita para o outro lado.

A rotação exige controle do centro do corpo para manter a pelve estável, enquanto a inclinação promove movimento da coluna e alongamento dos posteriores das coxas.

O exercício, portanto, combina estabilidade abdominal, rotação e flexibilidade em uma única sequência.

4. Single Leg Stretch

  • Para fazer o Single Leg Stretch, deite-se de costas e leve as pernas para a posição de mesa, com os joelhos flexionados.
  • Eleve levemente a cabeça e os ombros, trazendo uma perna em direção ao peito enquanto a outra se estende. Alterne as pernas de maneira contínua, mantendo o tronco estável.

O abdômen trabalha para sustentar a posição do tronco, enquanto os flexores do quadril participam do movimento das pernas.

A alternância também exige mobilidade dos membros inferiores, criando uma combinação de fortalecimento do centro e movimentação controlada das pernas.

5. Spine Stretch Forward

  • Sentado, com as pernas estendidas e afastadas, mantenha a coluna alongada e os braços à frente, na altura dos ombros.
  • A partir dessa posição, incline o tronco para frente articulando a coluna gradualmente, como se quisesse criar espaço entre cada vértebra. Depois, retorne à posição inicial com controle.

O centro do corpo precisa permanecer ativo para controlar a postura, enquanto o movimento favorece a mobilidade da coluna e o alongamento da cadeia posterior.

É outro exemplo de como o Pilates pode combinar estabilidade e amplitude em um mesmo exercício.

Pilates realmente ajuda a trabalhar força e flexibilidade?

A combinação faz parte da própria lógica dos movimentos: em vez de simplesmente alongar uma região ou isolá-la para fortalecimento, muitos exercícios exigem estabilidade, controle e mobilidade simultaneamente.

Isso não significa que cinco exercícios sejam suficientes para desenvolver força ou flexibilidade de maneira completa.

Os resultados dependem da prática regular, da execução adequada e da progressão dos movimentos. Para iniciantes, especialmente quem sente dor ou tem alguma limitação física, o ideal é aprender os exercícios com orientação profissional e adaptar a execução quando necessário.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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