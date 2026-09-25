5 exercícios de Pilates para ganhar força e flexibilidade ao mesmo tempo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Força e flexibilidade não precisam ser objetivos separados. No Pilates, alguns movimentos exigem estabilidade enquanto trabalham também a mobilidade.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Ganhar força e melhorar a flexibilidade costumam aparecer como objetivos diferentes na hora de montar uma rotina de exercícios.

No Pilates, porém, os dois estímulos podem aparecer no mesmo movimento: enquanto uma parte do corpo precisa permanecer estável e ativa, outra trabalha amplitude e mobilidade.

Essa combinação depende menos de fazer movimentos grandes ou rápidos e mais de controle, precisão e consciência corporal.

Exercícios do Pilates clássico, como Roll Up, Single Leg Stretch e Spine Stretch Forward, fazem parte do trabalho de solo e exigem coordenação entre diferentes regiões do corpo.

Quais exercícios de Pilates trabalham força e flexibilidade?

1. Swan Dive

Para executar o Swan Dive, deite-se de barriga para baixo, com as pernas estendidas e os braços posicionados próximos ao corpo. Apoie as mãos no solo e eleve o peito, realizando uma extensão da coluna de maneira controlada.

A versão clássica ainda envolve um movimento de balanço do corpo, mas iniciantes podem trabalhar primeiro apenas a extensão, sem buscar grande amplitude.

A posição exige a participação das costas, dos glúteos e da musculatura posterior das pernas para sustentar o corpo, enquanto a extensão favorece a mobilidade da coluna. Assim, o exercício combina fortalecimento da cadeia posterior com trabalho de amplitude.

2. Roll Up

O Roll Up começa deitado de costas, com as pernas estendidas e os braços acima da cabeça.

A partir daí, eleve os braços e articule a coluna gradualmente, desenrolando o tronco até chegar à posição sentada. Depois, faça o caminho inverso, retornando ao chão de forma controlada.

O abdômen permanece ativo durante boa parte do movimento para controlar a subida e a descida.

Ao mesmo tempo, a articulação da coluna trabalha sua mobilidade, enquanto a posição das pernas cria um estímulo de alongamento para a região posterior. É um movimento que exige força sem deixar a flexibilidade de lado.

3. Saw (Serra)

No Saw, sente-se com as pernas estendidas e afastadas, mantendo a coluna ereta e os braços abertos na altura dos ombros.

Gire o tronco para um dos lados e incline-se para frente, levando a mão em direção ao pé oposto. Retorne ao centro e repita para o outro lado.

A rotação exige controle do centro do corpo para manter a pelve estável, enquanto a inclinação promove movimento da coluna e alongamento dos posteriores das coxas.

O exercício, portanto, combina estabilidade abdominal, rotação e flexibilidade em uma única sequência.

4. Single Leg Stretch

Para fazer o Single Leg Stretch, deite-se de costas e leve as pernas para a posição de mesa, com os joelhos flexionados.

Eleve levemente a cabeça e os ombros, trazendo uma perna em direção ao peito enquanto a outra se estende. Alterne as pernas de maneira contínua, mantendo o tronco estável.

O abdômen trabalha para sustentar a posição do tronco, enquanto os flexores do quadril participam do movimento das pernas.

A alternância também exige mobilidade dos membros inferiores, criando uma combinação de fortalecimento do centro e movimentação controlada das pernas.

5. Spine Stretch Forward

Sentado, com as pernas estendidas e afastadas, mantenha a coluna alongada e os braços à frente, na altura dos ombros.

A partir dessa posição, incline o tronco para frente articulando a coluna gradualmente, como se quisesse criar espaço entre cada vértebra. Depois, retorne à posição inicial com controle.

O centro do corpo precisa permanecer ativo para controlar a postura, enquanto o movimento favorece a mobilidade da coluna e o alongamento da cadeia posterior.

É outro exemplo de como o Pilates pode combinar estabilidade e amplitude em um mesmo exercício.

Pilates realmente ajuda a trabalhar força e flexibilidade?

A combinação faz parte da própria lógica dos movimentos: em vez de simplesmente alongar uma região ou isolá-la para fortalecimento, muitos exercícios exigem estabilidade, controle e mobilidade simultaneamente.

Isso não significa que cinco exercícios sejam suficientes para desenvolver força ou flexibilidade de maneira completa.

Os resultados dependem da prática regular, da execução adequada e da progressão dos movimentos. Para iniciantes, especialmente quem sente dor ou tem alguma limitação física, o ideal é aprender os exercícios com orientação profissional e adaptar a execução quando necessário.

