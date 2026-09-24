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Comportamento | Notícia

Secretário de Comunicação de Igarassu recebe Título de Cidadão Igarassuense

Alex Moriá, à frente da pasta municipal desde 2021, foi agraciado com a honraria em sessão solene realizada na última terça-feira (22).

Por Bianca Tavares Publicado em 24/09/2026 às 14:42
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Alex Moriá, à frente da pasta municipal desde 2021, foi agraciado com a honraria em sessão solene realizada na última terça-feira (22).

Por Bianca Tavares Publicado em 24/09/2026 às 14:42
Natural do Rio de Janeiro, Alex Moriá chegou ainda jovem a Igarassu
Natural do Rio de Janeiro, Alex Moriá chegou ainda jovem a Igarassu - Divulgação

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    Natural do Rio de Janeiro, o secretário de Comunicação e Imprensa de Igarassu, Alex Moriá, foi homenageado com o Título de Cidadão Igarassuense. A honraria, considerada uma das mais importantes do município, foi concedida por indicação do vereador Júnior Barros em solenidade realizada nesta terça-feira (22).

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    Trajetória na comunicação pernambucana

    Ainda jovem, Alex Moriá chegou a Igarassu, cidade onde cresceu, estudou, constituiu família e consolidou grande parte de sua trajetória profissional. O homenageado ganhou destaque no cenário estadual ao atuar nas principais emissoras de rádio de Pernambuco, como a Recife FM e a Clube FM, marcadas por sua voz característica.

    Divulgação
    Secretário de Comunicação de Igarassu recebe Título de Cidadão Igarassuense - Divulgação

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    Além da atuação no rádio pernambucano, o trabalho do comunicador expandiu-se para campanhas publicitárias e projetos de marcas nacionais e internacionais, com inserções tanto no Brasil quanto no exterior.

    Atuação na gestão municipal e reconhecimento

    Divulgação
    Alex Moriá recebe Título de Cidadão Igarassuense - Divulgação

    Desde 2021, Moriá comanda a Secretaria de Comunicação e Imprensa de Igarassu. Na função, tem atuado diretamente na construção e na divulgação da imagem institucional do município, buscando aproximar a administração pública dos cidadãos e ampliar a visibilidade da cidade nos veículos de comunicação.

    A atuação na pasta envolve a divulgação das conquistas locais e o gerenciamento da comunicação em momentos de crise. Com a entrega do Título de Cidadão Igarassuense, o Poder Legislative municipal buscou reconhecer não apenas o percurso profissional do secretário, mas o vínculo de quem escolheu a cidade para viver e contribuir para o registro de sua história por meio da comunicação.

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    Natural do Rio de Janeiro, o secretário de Comunicação e Imprensa de Igarassu, Alex Moriá, foi homenageado com o Título de Cidadão Igarassuense. A honraria, considerada uma das mais importantes do município, foi concedida por indicação do vereador Júnior Barros em solenidade realizada nesta terça-feira (22).

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    Ainda jovem, Alex Moriá chegou a Igarassu, cidade onde cresceu, estudou, constituiu família e consolidou grande parte de sua trajetória profissional. O homenageado ganhou destaque no cenário estadual ao atuar nas principais emissoras de rádio de Pernambuco, como a Recife FM e a Clube FM, marcadas por sua voz característica.

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    Desde 2021, Moriá comanda a Secretaria de Comunicação e Imprensa de Igarassu. Na função, tem atuado diretamente na construção e na divulgação da imagem institucional do município, buscando aproximar a administração pública dos cidadãos e ampliar a visibilidade da cidade nos veículos de comunicação.

    A atuação na pasta envolve a divulgação das conquistas locais e o gerenciamento da comunicação em momentos de crise. Com a entrega do Título de Cidadão Igarassuense, o Poder Legislative municipal buscou reconhecer não apenas o percurso profissional do secretário, mas o vínculo de quem escolheu a cidade para viver e contribuir para o registro de sua história por meio da comunicação.

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    Desde 2021 à frente da Secretaria de Comunicação e Imprensa de Igarassu, Moriá tem atuado na construção e divulgação da imagem do município - Divulgação

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