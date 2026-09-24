Comportamento | Notícia Secretário de Comunicação de Igarassu recebe Título de Cidadão Igarassuense Alex Moriá, à frente da pasta municipal desde 2021, foi agraciado com a honraria em sessão solene realizada na última terça-feira (22). Por Bianca Tavares Publicado em 24/09/2026 às 14:42 X Notícia É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida. Artigo Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas. Investigativa Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos. Content Commerce Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras. Análise É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados. Editorial Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados. Patrocinada É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem. Checagem de fatos Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado. Contexto É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia. Especial Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado. Entrevista Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas. Crítica Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.





Natural do Rio de Janeiro, Alex Moriá chegou ainda jovem a Igarassu - Divulgação

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Natural do Rio de Janeiro, Alex Moriá chegou ainda jovem a Igarassu - Divulgação

Natural do Rio de Janeiro, o secretário de Comunicação e Imprensa de Igarassu, Alex Moriá, foi homenageado com o Título de Cidadão Igarassuense. A honraria, considerada uma das mais importantes do município, foi concedida por indicação do vereador Júnior Barros em solenidade realizada nesta terça-feira (22).

Trajetória na comunicação pernambucana

Ainda jovem, Alex Moriá chegou a Igarassu, cidade onde cresceu, estudou, constituiu família e consolidou grande parte de sua trajetória profissional. O homenageado ganhou destaque no cenário estadual ao atuar nas principais emissoras de rádio de Pernambuco, como a Recife FM e a Clube FM, marcadas por sua voz característica.

Secretário de Comunicação de Igarassu recebe Título de Cidadão Igarassuense - Divulgação

Além da atuação no rádio pernambucano, o trabalho do comunicador expandiu-se para campanhas publicitárias e projetos de marcas nacionais e internacionais, com inserções tanto no Brasil quanto no exterior.

Atuação na gestão municipal e reconhecimento



Alex Moriá recebe Título de Cidadão Igarassuense - Divulgação

Desde 2021, Moriá comanda a Secretaria de Comunicação e Imprensa de Igarassu. Na função, tem atuado diretamente na construção e na divulgação da imagem institucional do município, buscando aproximar a administração pública dos cidadãos e ampliar a visibilidade da cidade nos veículos de comunicação.

A atuação na pasta envolve a divulgação das conquistas locais e o gerenciamento da comunicação em momentos de crise. Com a entrega do Título de Cidadão Igarassuense, o Poder Legislative municipal buscou reconhecer não apenas o percurso profissional do secretário, mas o vínculo de quem escolheu a cidade para viver e contribuir para o registro de sua história por meio da comunicação.