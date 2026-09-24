Alok, Anitta e Henrique & Juliano: artistas que mais fazem parte das playlists de treino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Descubra quais são os ritmos favoritos e os artistas mais ouvidos pelo público na hora de praticar exercícios físicos pelo Brasil.

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A música é uma companhia indispensável para grande parte dos brasileiros na hora de suar a camisa. Um levantamento recente realizado pela Maximum Boxing revelou que 64% das pessoas ouvindo som em absolutamente todos os treinos, destacando o papel fundamental que a trilha sonora desempenha no desempenho esportivo.

A pesquisa mapeou os hábitos de 500 participantes de diversas regiões do Brasil para entender a relação entre ritmo e atividade física. Os dados mostram que a preferência nacional é liderada pelo estilo pop, citado por 56,2% dos entrevistados, seguido de perto pela música eletrônica, com 42%, e pelo rock e metal, que somam 35%.

Ritmos variados e o impacto na energia

Além do pódio formado por pop, eletrônica e rock, outros gêneros como sertanejo, funk, pagode e MPB marcam presença constante nas listas de reprodução dos praticantes. Quando questionados sobre os nomes que não podem faltar para espantar a preguiça na hora de começar os exercícios, os participantes destacaram artistas de peso como Alok, Anitta e a dupla sertaneja Henrique & Juliano.

O repertório dos ouvintes também abre espaço para nomes internacionais e clássicos de diferentes estilos. Faixas de Linkin Park, Metallica, Luan Santana, Rihanna, Guns N' Roses e Ivete Sangalo aparecem com frequência nos fones de ouvido durante os treinos.

A trilha sonora como principal combustível

Mais do que apenas um entretenimento para passar o tempo, a música atua como um poderoso estímulo psicológico e motivacional. Para 72% dos entrevistados pelo estudo, as músicas funcionam como o principal combustível para aumentar a vontade de treinar.

Os benefícios apontados vão muito além da motivação inicial. Entre os entrevistados, 59,2% destacam o ganho de energia e disposição, 46,2% sentem que o tempo passa mais rápido durante a prática e 28,6% apontam o relaxamento como um dos pontos positivos. O levantamento mostra ainda que apenas 2,8% dos consultados afirmam nunca escutar nenhum tipo de som enquanto se exercitam.