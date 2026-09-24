Alok, Anitta e Henrique & Juliano: artistas que mais fazem parte das playlists de treino
Descubra quais são os ritmos favoritos e os artistas mais ouvidos pelo público na hora de praticar exercícios físicos pelo Brasil.
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A música é uma companhia indispensável para grande parte dos brasileiros na hora de suar a camisa. Um levantamento recente realizado pela Maximum Boxing revelou que 64% das pessoas ouvindo som em absolutamente todos os treinos, destacando o papel fundamental que a trilha sonora desempenha no desempenho esportivo.
A pesquisa mapeou os hábitos de 500 participantes de diversas regiões do Brasil para entender a relação entre ritmo e atividade física. Os dados mostram que a preferência nacional é liderada pelo estilo pop, citado por 56,2% dos entrevistados, seguido de perto pela música eletrônica, com 42%, e pelo rock e metal, que somam 35%.
Ritmos variados e o impacto na energia
Além do pódio formado por pop, eletrônica e rock, outros gêneros como sertanejo, funk, pagode e MPB marcam presença constante nas listas de reprodução dos praticantes. Quando questionados sobre os nomes que não podem faltar para espantar a preguiça na hora de começar os exercícios, os participantes destacaram artistas de peso como Alok, Anitta e a dupla sertaneja Henrique & Juliano.
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O repertório dos ouvintes também abre espaço para nomes internacionais e clássicos de diferentes estilos. Faixas de Linkin Park, Metallica, Luan Santana, Rihanna, Guns N' Roses e Ivete Sangalo aparecem com frequência nos fones de ouvido durante os treinos.
A trilha sonora como principal combustível
Mais do que apenas um entretenimento para passar o tempo, a música atua como um poderoso estímulo psicológico e motivacional. Para 72% dos entrevistados pelo estudo, as músicas funcionam como o principal combustível para aumentar a vontade de treinar.
Os benefícios apontados vão muito além da motivação inicial. Entre os entrevistados, 59,2% destacam o ganho de energia e disposição, 46,2% sentem que o tempo passa mais rápido durante a prática e 28,6% apontam o relaxamento como um dos pontos positivos. O levantamento mostra ainda que apenas 2,8% dos consultados afirmam nunca escutar nenhum tipo de som enquanto se exercitam.