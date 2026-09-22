Canetas emagrecedoras afetam a fertilidade? Entenda os possíveis impactos

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Descubra com a médica especialista Natália Fischer se as canetas emagrecedoras afetam a fertilidade de quem tenta engravidar. Confira!

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Os chamados “bebês de Ozempic” e “bebês de Mounjaro” ganharam espaço nas redes sociais após relatos de mulheres que engravidaram durante ou depois do uso das canetas emagrecedoras.

Segundo a médica Natália Fischer, especialista em reprodução humana, porém, esses medicamentos não são tratamentos para fertilidade.

O emagrecimento pode favorecer a saúde reprodutiva em mulheres com obesidade ou alterações metabólicas que prejudicam a ovulação.

“A perda de peso é muito importante, pois essas comorbidades apresentam repercussões endócrinas que podem atrapalhar a ovulação, como diminuição da qualidade dos óvulos ou a própria ausência de ovulação”, explica.

Por que o emagrecimento pode ajudar na fertilidade?

A obesidade e a resistência à insulina podem provocar alterações hormonais e metabólicas que interferem na ovulação. Em alguns casos, a mulher deixa de ovular e, consequentemente, tem mais dificuldade para engravidar.

Por isso, melhorar a saúde metabólica pode favorecer o funcionamento do organismo e aumentar as chances de gravidez, seja naturalmente ou por fertilização in vitro (FIV).

No caso da Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina (SOMP), antiga Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), também há relação com resistência à insulina, obesidade e alterações hormonais.

Uso das canetas antes da gravidez

Imagem de canetas emagrecedoras - Divulgação

Quando há indicação médica, o processo de emagrecimento com as canetas deve acontecer antes das tentativas de engravidar. A orientação é suspender os medicamentos de oito a 12 semanas antes da gestação.

“Caso esteja no uso da medicação e receba a surpresa de um positivo para gravidez, o ideal é que a paciente pare imediatamente a medicação e consulte seu médico”, orienta Natália.

Ainda não existem estudos suficientes para determinar todos os possíveis efeitos desses medicamentos durante a gestação. Por isso, o uso de canetas emagrecedoras na gravidez não é recomendado.

Canetas emagrecedoras e fertilização in vitro

Para mulheres que passarão por FIV, as canetas podem ser utilizadas até duas semanas antes da coleta dos óvulos, segundo a especialista.

Isso acontece porque medicamentos como semaglutida e tirzepatida reduzem a velocidade do esvaziamento gástrico, o que pode representar um risco durante a anestesia.

Já antes da implantação do embrião, a recomendação é interromper o uso de oito a 12 semanas antes. Esse período é chamado de washout, quando o organismo elimina os efeitos do medicamento.

Mulheres acima dos 35 anos precisam de planejamento

Para mulheres entre 37 e 40 anos, o período disponível para emagrecimento antes da gravidez pode ser menor devido ao declínio natural da fertilidade com a idade.

“Nesses casos, podemos fazer um protocolo junto com o endócrino para organizar o tratamento de emagrecimento, inclusive com o uso das canetas emagrecedoras, se houver indicação, antes de iniciar o de fertilidade”, detalha Natália.

Além do controle do peso, hábitos como atividade física, alimentação saudável e evitar o cigarro e o consumo excessivo de álcool também são importantes para a saúde reprodutiva.

O que muda para mulheres com SOMP?

Em maio de 2026, a Síndrome dos Ovários Policísticos passou a ser chamada de Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina (SOMP). A mudança busca destacar que a condição envolve aspectos que vão além da presença de cistos nos ovários.

A síndrome pode estar relacionada a irregularidade menstrual, alterações hormonais, resistência à insulina, obesidade, diabetes tipo 2 e alterações nos níveis de colesterol e triglicerídeos.

Segundo Natália Fischer, em pacientes com SOMP, os análogos de GLP-1 podem contribuir para a melhora metabólica quando há indicação médica. O emagrecimento pode favorecer a regulação hormonal e, consequentemente, a ovulação.

E a fertilidade masculina?



Nos homens, o controle da obesidade também pode melhorar a saúde metabólica e contribuir para a fertilidade. Até o momento, não há evidências consistentes de que as canetas piorem a qualidade dos espermatozoides.

A redução da obesidade pode aumentar naturalmente os níveis de testosterona. Isso ocorre porque obesidade, resistência à insulina e inflamação crônica podem prejudicar o ambiente hormonal e a produção dos espermatozoides.

Por outro lado, o uso das canetas sem acompanhamento médico e nutricional pode provocar perda excessiva de massa magra e de micronutrientes, com possíveis impactos na saúde reprodutiva.

“Assim como para as mulheres, as canetas emagrecedoras não são um tratamento para a infertilidade, mas podem ajudar na melhora da obesidade e saúde metabólica, desde que haja orientação médica”, finaliza Natália Fischer.

