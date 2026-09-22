5 exercícios de Pilates para tonificar o corpo em 20 minutos por dia

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Conquiste um corpo tonificado dedicando apenas 20 minutos da sua rotina com estes 5 exercícios práticos de Pilates. Veja como começar!

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Nem sempre é necessário passar horas treinando para movimentar o corpo e fortalecer a musculatura.

O Pilates reúne exercícios que trabalham diferentes regiões simultaneamente e podem ser adaptados para uma rotina curta de cerca de 20 minutos por dia.

Alguns movimentos estimulam principalmente o abdômen, pernas, glúteos, braços e costas, além de exigirem concentração, equilíbrio e controle corporal.

5 movimentos de Pilates para trabalhar todo o corpo

1. The Hundred

O The Hundred é um dos exercícios mais conhecidos do Pilates e trabalha principalmente a região do abdômen, além de exigir participação dos braços e das pernas.

Para realizar, deite-se de barriga para cima, eleve as pernas em uma posição confortável e levante levemente a cabeça e os ombros. Estenda os braços ao lado do corpo e faça pequenos movimentos para cima e para baixo com eles, mantendo a respiração controlada.

Quem está começando pode manter os pés no chão ou deixar os joelhos flexionados para diminuir a intensidade. O mais importante é não forçar o pescoço e manter o abdômen ativo durante o exercício.

2. Roll Up

O Roll Up trabalha o abdômen e a mobilidade da coluna, além de exigir controle durante todo o movimento. Comece deitado de barriga para cima, com as pernas estendidas e os braços acima da cabeça.

Eleve os braços e, lentamente, retire a coluna do chão, levando o tronco para a frente. Depois, retorne à posição inicial de maneira controlada.

O exercício não deve ser feito com impulso. Caso seja difícil realizar o movimento completo, é possível reduzir a amplitude ou buscar uma variação adequada ao nível de condicionamento.

3. Shoulder Bridge

O Shoulder Bridge, ou ponte de ombros, é uma boa opção para fortalecer glúteos, pernas e abdômen. Deite-se de barriga para cima, dobre os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão.

Contraia o abdômen e eleve o quadril lentamente, apertando os glúteos no ponto mais alto. Depois, desça devagar até retornar à posição inicial.

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Além do fortalecimento, o movimento exige estabilidade da região do quadril e controle da coluna. Evite jogar o peso para o pescoço durante a execução.

4. Swimming

O Swimming trabalha principalmente as costas, mas também envolve glúteos, pernas, braços e abdômen. Deite-se de barriga para baixo com os braços estendidos à frente e as pernas alongadas.

Eleve levemente um braço e a perna oposta e alterne os lados de maneira controlada, como se estivesse nadando.

Mantenha o abdômen ativado e o pescoço confortável. Não é necessário levantar muito os braços ou as pernas para tornar o exercício mais eficiente.

5. Single Leg Stretch

O Single Leg Stretch trabalha principalmente o abdômen e também envolve pernas e quadril. Deite-se de barriga para cima, eleve as pernas e leve uma delas em direção ao peito enquanto mantém a outra estendida.

Alterne as pernas de maneira lenta e controlada, acompanhando o movimento com a respiração.

Durante a execução, procure manter a região lombar confortável e evite puxar o pescoço para tentar elevar mais o tronco.

Como montar um treino de 20 minutos?

Os cinco exercícios podem ser organizados em uma sequência curta, reservando alguns minutos para aquecimento e para uma pausa entre os movimentos. O tempo de cada exercício pode variar de acordo com o condicionamento físico, sem a necessidade de realizar os movimentos rapidamente.

Para obter resultados, a regularidade e a qualidade da execução são mais importantes do que tentar fazer o maior número possível de repetições. Conforme o corpo se adapta, a dificuldade pode ser aumentada gradualmente.

Quem está começando deve respeitar os próprios limites e evitar movimentos que provoquem dor. Em caso de lesões, dores persistentes ou outras limitações, é recomendado buscar orientação de um profissional antes de iniciar uma nova rotina de exercícios.

