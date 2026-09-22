5 exercícios de Pilates para tonificar o corpo em 20 minutos por dia
Conquiste um corpo tonificado dedicando apenas 20 minutos da sua rotina com estes 5 exercícios práticos de Pilates. Veja como começar!
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Nem sempre é necessário passar horas treinando para movimentar o corpo e fortalecer a musculatura.
O Pilates reúne exercícios que trabalham diferentes regiões simultaneamente e podem ser adaptados para uma rotina curta de cerca de 20 minutos por dia.
Alguns movimentos estimulam principalmente o abdômen, pernas, glúteos, braços e costas, além de exigirem concentração, equilíbrio e controle corporal.
5 movimentos de Pilates para trabalhar todo o corpo
1. The Hundred
O The Hundred é um dos exercícios mais conhecidos do Pilates e trabalha principalmente a região do abdômen, além de exigir participação dos braços e das pernas.
Para realizar, deite-se de barriga para cima, eleve as pernas em uma posição confortável e levante levemente a cabeça e os ombros. Estenda os braços ao lado do corpo e faça pequenos movimentos para cima e para baixo com eles, mantendo a respiração controlada.
Quem está começando pode manter os pés no chão ou deixar os joelhos flexionados para diminuir a intensidade. O mais importante é não forçar o pescoço e manter o abdômen ativo durante o exercício.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Roll Up
O Roll Up trabalha o abdômen e a mobilidade da coluna, além de exigir controle durante todo o movimento. Comece deitado de barriga para cima, com as pernas estendidas e os braços acima da cabeça.
Eleve os braços e, lentamente, retire a coluna do chão, levando o tronco para a frente. Depois, retorne à posição inicial de maneira controlada.
O exercício não deve ser feito com impulso. Caso seja difícil realizar o movimento completo, é possível reduzir a amplitude ou buscar uma variação adequada ao nível de condicionamento.
3. Shoulder Bridge
O Shoulder Bridge, ou ponte de ombros, é uma boa opção para fortalecer glúteos, pernas e abdômen. Deite-se de barriga para cima, dobre os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão.
Contraia o abdômen e eleve o quadril lentamente, apertando os glúteos no ponto mais alto. Depois, desça devagar até retornar à posição inicial.
LEIA TAMBÉM: 5 exercícios de Pilates para modelar os glúteos sem precisar de equipamento
Além do fortalecimento, o movimento exige estabilidade da região do quadril e controle da coluna. Evite jogar o peso para o pescoço durante a execução.
4. Swimming
O Swimming trabalha principalmente as costas, mas também envolve glúteos, pernas, braços e abdômen. Deite-se de barriga para baixo com os braços estendidos à frente e as pernas alongadas.
Eleve levemente um braço e a perna oposta e alterne os lados de maneira controlada, como se estivesse nadando.
Mantenha o abdômen ativado e o pescoço confortável. Não é necessário levantar muito os braços ou as pernas para tornar o exercício mais eficiente.
5. Single Leg Stretch
O Single Leg Stretch trabalha principalmente o abdômen e também envolve pernas e quadril. Deite-se de barriga para cima, eleve as pernas e leve uma delas em direção ao peito enquanto mantém a outra estendida.
Alterne as pernas de maneira lenta e controlada, acompanhando o movimento com a respiração.
Durante a execução, procure manter a região lombar confortável e evite puxar o pescoço para tentar elevar mais o tronco.
Como montar um treino de 20 minutos?
Os cinco exercícios podem ser organizados em uma sequência curta, reservando alguns minutos para aquecimento e para uma pausa entre os movimentos. O tempo de cada exercício pode variar de acordo com o condicionamento físico, sem a necessidade de realizar os movimentos rapidamente.
Para obter resultados, a regularidade e a qualidade da execução são mais importantes do que tentar fazer o maior número possível de repetições. Conforme o corpo se adapta, a dificuldade pode ser aumentada gradualmente.
Quem está começando deve respeitar os próprios limites e evitar movimentos que provoquem dor. Em caso de lesões, dores persistentes ou outras limitações, é recomendado buscar orientação de um profissional antes de iniciar uma nova rotina de exercícios.