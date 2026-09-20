Treino de glúteos: 4 exercícios para aumentar o bumbum em casa
Conquiste o seu bumbum dos sonhos sem sair de casa com estes 4 exercícios práticos de treino de glúteos. Confira o passo a passo agora!
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Quem deseja fortalecer e desenvolver os glúteos não precisa necessariamente frequentar uma academia.
Alguns exercícios podem ser feitos em casa utilizando apenas o peso do próprio corpo e, com regularidade, ajudam a trabalhar a musculatura da região.
Para aumentar o bumbum, no entanto, é importante entender que os resultados dependem de fatores como frequência dos treinos, alimentação, descanso, genética e progressão da carga ou dificuldade dos exercícios.
A prática consistente é mais importante do que realizar muitas repetições de uma só vez.
4 exercícios que podem fazer parte de um treino de glúteos em casa
1. Agachamento
O agachamento é um dos exercícios mais conhecidos para trabalhar pernas e glúteos. Além de fortalecer a região, exige a participação do abdômen para estabilizar o corpo durante o movimento.
Para fazer, fique em pé com os pés aproximadamente na largura dos quadris. Leve o quadril para trás e flexione os joelhos, como se fosse se sentar em uma cadeira. Depois, empurre o chão com os pés para retornar à posição inicial, contraindo os glúteos no final do movimento.
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Para aumentar a dificuldade com o tempo, é possível utilizar variações do agachamento ou acrescentar resistência de forma segura.
2. Elevação pélvica
A elevação pélvica é uma alternativa simples para dar maior ênfase aos glúteos. O exercício também envolve os músculos posteriores das pernas e contribui para o fortalecimento da região do quadril.
Deite-se de barriga para cima, dobre os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão. Contraia o abdômen e eleve o quadril lentamente, apertando os glúteos no ponto mais alto. Em seguida, desça de maneira controlada.
Evite exagerar na elevação ou arquear a lombar. O movimento deve ser realizado principalmente com a ação dos glúteos e do quadril.
3. Afundo
O afundo trabalha os glúteos e as pernas de maneira unilateral, o que também exige equilíbrio e controle corporal.
Comece em pé e dê um passo para trás com uma das pernas. Flexione os dois joelhos, levando o corpo para baixo de maneira controlada. Depois, empurre o chão e retorne à posição inicial. Faça as repetições de um lado e depois troque a perna.
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Para facilitar o movimento, mantenha uma cadeira ou outro apoio estável por perto. Conforme ganhar experiência, o exercício pode ser realizado com diferentes variações.
4. Coice de glúteo
O coice de glúteo, também conhecido como Donkey Kick, é um exercício que pode ser feito no chão e trabalha principalmente os músculos dos glúteos.
Fique apoiado nas mãos e nos joelhos, mantendo as mãos alinhadas aos ombros e os joelhos abaixo dos quadris. Contraia o abdômen e eleve uma das pernas para trás e para cima, mantendo o joelho flexionado.
Depois, retorne lentamente sem perder o controle do movimento. Durante a execução, evite arquear excessivamente a lombar. A elevação deve acontecer a partir do quadril.