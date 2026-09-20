6 coisas que você nunca deve fazer ao praticar Yoga em casa

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Descubra os 6 erros mais comuns que você nunca deve cometer ao praticar yoga em casa para garantir um treino seguro e eficiente. Confira!

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Praticar yoga em casa pode ser uma maneira simples de incluir movimento e momentos de relaxamento na rotina.

Com vídeos, aplicativos e aulas online, também ficou mais fácil começar sem precisar sair de casa. No entanto, a falta de acompanhamento presencial exige atenção redobrada à execução dos movimentos.

Alguns hábitos podem aumentar o risco de desconfortos e lesões ou simplesmente atrapalhar os benefícios da prática.

Por isso, antes de estender o tapete, confira seis coisas que devem ser evitadas durante o yoga em casa.

6 erros para evitar ao praticar Yoga

1. Forçar o corpo para alcançar uma posição

Um dos erros mais comuns de quem está começando é tentar reproduzir imediatamente posições avançadas. Cada corpo possui um nível diferente de flexibilidade e mobilidade, e tentar ultrapassar esses limites pode causar dor ou lesões.

No yoga, a evolução acontece gradualmente. O ideal é respeitar a amplitude confortável do movimento e utilizar adaptações sempre que necessário. Não é preciso encostar as mãos no chão ou alcançar determinada posição para que a prática seja eficiente.

2. Ignorar a dor

Sentir o esforço de um exercício é diferente de sentir dor. Desconforto intenso, dor aguda ou uma sensação que piora durante a postura são sinais para interromper o movimento.

Continuar insistindo em uma posição dolorosa não acelera a evolução e pode agravar um problema que já existe. Se uma determinada postura causa dor repetidamente, vale procurar orientação de um profissional para entender a causa e encontrar uma alternativa adequada.

3. Prender a respiração

A respiração é uma parte importante da prática de yoga e deve acompanhar os movimentos. Prender o ar, principalmente durante posturas que exigem mais esforço, pode aumentar a tensão e dificultar a execução.

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Tente manter uma respiração confortável e contínua. Em vez de se concentrar apenas em chegar à posição final, preste atenção também ao ritmo respiratório durante todo o exercício.

4. Começar diretamente pelas posturas mais difíceis

Não é uma boa ideia iniciar uma sessão com movimentos que exigem muita força, equilíbrio ou flexibilidade. O corpo precisa de tempo para se preparar, principalmente depois de muitas horas parado.

Uma prática em casa pode começar com movimentos leves de mobilidade e respiração antes de avançar para posturas mais exigentes. Da mesma forma, alguns minutos de relaxamento no final ajudam a encerrar a sessão de maneira mais tranquila.

5. Fazer yoga em um espaço inadequado

O ambiente também influencia a segurança da prática. Um espaço muito pequeno, escorregadio ou cheio de objetos pode dificultar os movimentos e aumentar o risco de quedas.

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Antes de começar, escolha uma superfície estável e libere espaço suficiente ao redor do tapete. Também é importante evitar praticar perto de móveis ou objetos que possam causar acidentes caso você perca o equilíbrio.

6. Copiar movimentos sem entender os próprios limites

A internet oferece inúmeras aulas e demonstrações de yoga, mas nem todo conteúdo é adequado para todos os níveis. Copiar exatamente o movimento de outra pessoa pode ser arriscado quando existem diferenças de mobilidade, força, experiência ou condições físicas.

Para iniciantes, o mais indicado é procurar aulas destinadas ao nível básico e aprender os fundamentos antes de avançar. Pessoas com lesões, dores persistentes ou limitações físicas devem buscar orientação profissional para adaptar a prática.

Como praticar yoga com mais segurança em casa?

Uma boa prática não precisa ser longa ou intensa. Começar com sessões curtas, escolher movimentos compatíveis com o seu nível e manter a atenção na respiração e no alinhamento do corpo são medidas importantes.

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Também é interessante evoluir gradualmente, sem transformar a flexibilidade ou a execução de posturas difíceis em uma competição. No yoga, respeitar os limites do próprio corpo faz parte da prática.

Caso apareçam dor forte, tontura, falta de ar ou outro sintoma incomum durante a atividade, interrompa o exercício. Se os sintomas persistirem, procure avaliação de um profissional de saúde.