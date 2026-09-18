5 exercícios de Pilates para modelar os glúteos sem precisar de equipamento
Quer fortalecer e modelar os glúteos em casa? Confira 5 exercícios de Pilates que trabalham a região sem precisar de equipamentos e cabem na rotina!
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Fortalecer os glúteos não exige necessariamente o uso de aparelhos ou pesos.
O Pilates conta com diversos movimentos que utilizam o próprio peso do corpo para trabalhar a musculatura da região, além de estimular equilíbrio, estabilidade e controle dos movimentos.
Uma rotina com exercícios específicos pode ajudar no fortalecimento e desenvolvimento dos glúteos, contribuindo para uma aparência mais firme e definida.
5 movimentos de Pilates que podem ser feitos em casa
1. Shoulder Bridge
O Shoulder Bridge, conhecido como ponte de ombros, é um exercício clássico do Pilates que trabalha principalmente os glúteos, posteriores das coxas e músculos do abdômen.
Para realizá-lo, basta deitar de barriga para cima, dobrar os joelhos e manter os pés apoiados no chão. Com os braços ao lado do corpo e o abdômen levemente contraído, eleve o quadril lentamente, apertando os glúteos no alto do movimento.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Depois, desça de forma controlada até voltar à posição inicial. Durante a execução, é importante evitar colocar pressão sobre o pescoço.
2. Side-Lying Leg Lifts
Os Side-Lying Leg Lifts são feitos deitado de lado e ajudam a trabalhar principalmente a lateral dos glúteos e os músculos do quadril. Deite-se de lado, mantendo o corpo alinhado e as pernas estendidas.
Eleve a perna que está por cima de maneira controlada, sem girar o quadril para trás, e depois retorne lentamente.
O movimento não precisa ter uma grande amplitude: o controle e a estabilidade do corpo são mais importantes.
3. Glute Kickback ou Donkey Kicks
O Glute Kickback, também chamado de Donkey Kick, é uma alternativa para ativar os glúteos enquanto trabalha a estabilidade do quadril e do abdômen.
Comece apoiado nas mãos e nos joelhos, mantendo as mãos alinhadas aos ombros e os joelhos abaixo dos quadris.
LEIA TAMBÉM: 5 exercícios de Pilates para fortalecer o corpo todo em poucos minutos
Com o abdômen contraído, eleve uma das pernas para trás e para cima, mantendo o joelho dobrado. Em seguida, retorne lentamente à posição inicial. Para evitar sobrecarga na lombar, o movimento deve partir principalmente do quadril.
4. Clamshell
O Clamshell é um exercício simples, mas bastante utilizado para fortalecer a musculatura lateral dos glúteos. Deite-se de lado com os joelhos dobrados e mantenha os pés juntos.
Sem separar os pés, eleve o joelho de cima, como se estivesse abrindo uma concha, e depois retorne devagar.
O quadril deve permanecer estável durante todo o movimento. Depois de completar as repetições de um lado, faça o mesmo com a outra perna.
5. Swimming
Apesar de ser conhecido por trabalhar a região das costas, o Swimming também envolve os glúteos, o abdômen e a parte posterior das pernas.
Para executar, deite-se de barriga para baixo com os braços estendidos à frente e as pernas alongadas.
Ative o abdômen e eleve levemente um braço e a perna oposta, alternando os lados de forma controlada. O pescoço deve permanecer confortável, sem a necessidade de levantar muito a cabeça.
Pilates ajuda mesmo a modelar os glúteos?
A prática regular de Pilates pode contribuir para o fortalecimento dos glúteos, melhorar a resistência muscular e aumentar a estabilidade da região do quadril.
Esses fatores podem favorecer uma aparência mais firme ao longo do tempo, mas os resultados variam de acordo com características individuais, alimentação, descanso e frequência dos exercícios.
Para potencializar a prática, o mais importante é manter a regularidade e executar os movimentos corretamente, sem pressa para aumentar as repetições. Quem possui lesões, dores ou alguma limitação física deve buscar orientação profissional antes de iniciar uma nova rotina de exercícios.