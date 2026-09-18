5 exercícios de Pilates para modelar os glúteos sem precisar de equipamento

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Quer fortalecer e modelar os glúteos em casa? Confira 5 exercícios de Pilates que trabalham a região sem precisar de equipamentos e cabem na rotina!

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Fortalecer os glúteos não exige necessariamente o uso de aparelhos ou pesos.

O Pilates conta com diversos movimentos que utilizam o próprio peso do corpo para trabalhar a musculatura da região, além de estimular equilíbrio, estabilidade e controle dos movimentos.

Uma rotina com exercícios específicos pode ajudar no fortalecimento e desenvolvimento dos glúteos, contribuindo para uma aparência mais firme e definida.

5 movimentos de Pilates que podem ser feitos em casa

1. Shoulder Bridge

O Shoulder Bridge, conhecido como ponte de ombros, é um exercício clássico do Pilates que trabalha principalmente os glúteos, posteriores das coxas e músculos do abdômen.

Para realizá-lo, basta deitar de barriga para cima, dobrar os joelhos e manter os pés apoiados no chão. Com os braços ao lado do corpo e o abdômen levemente contraído, eleve o quadril lentamente, apertando os glúteos no alto do movimento.

Depois, desça de forma controlada até voltar à posição inicial. Durante a execução, é importante evitar colocar pressão sobre o pescoço.

2. Side-Lying Leg Lifts

Os Side-Lying Leg Lifts são feitos deitado de lado e ajudam a trabalhar principalmente a lateral dos glúteos e os músculos do quadril. Deite-se de lado, mantendo o corpo alinhado e as pernas estendidas.

Eleve a perna que está por cima de maneira controlada, sem girar o quadril para trás, e depois retorne lentamente.

O movimento não precisa ter uma grande amplitude: o controle e a estabilidade do corpo são mais importantes.

3. Glute Kickback ou Donkey Kicks

O Glute Kickback, também chamado de Donkey Kick, é uma alternativa para ativar os glúteos enquanto trabalha a estabilidade do quadril e do abdômen.

Comece apoiado nas mãos e nos joelhos, mantendo as mãos alinhadas aos ombros e os joelhos abaixo dos quadris.

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Com o abdômen contraído, eleve uma das pernas para trás e para cima, mantendo o joelho dobrado. Em seguida, retorne lentamente à posição inicial. Para evitar sobrecarga na lombar, o movimento deve partir principalmente do quadril.

4. Clamshell

O Clamshell é um exercício simples, mas bastante utilizado para fortalecer a musculatura lateral dos glúteos. Deite-se de lado com os joelhos dobrados e mantenha os pés juntos.

Sem separar os pés, eleve o joelho de cima, como se estivesse abrindo uma concha, e depois retorne devagar.

O quadril deve permanecer estável durante todo o movimento. Depois de completar as repetições de um lado, faça o mesmo com a outra perna.

5. Swimming

Apesar de ser conhecido por trabalhar a região das costas, o Swimming também envolve os glúteos, o abdômen e a parte posterior das pernas.

Para executar, deite-se de barriga para baixo com os braços estendidos à frente e as pernas alongadas.

Ative o abdômen e eleve levemente um braço e a perna oposta, alternando os lados de forma controlada. O pescoço deve permanecer confortável, sem a necessidade de levantar muito a cabeça.

Pilates ajuda mesmo a modelar os glúteos?



A prática regular de Pilates pode contribuir para o fortalecimento dos glúteos, melhorar a resistência muscular e aumentar a estabilidade da região do quadril.

Esses fatores podem favorecer uma aparência mais firme ao longo do tempo, mas os resultados variam de acordo com características individuais, alimentação, descanso e frequência dos exercícios.

Para potencializar a prática, o mais importante é manter a regularidade e executar os movimentos corretamente, sem pressa para aumentar as repetições. Quem possui lesões, dores ou alguma limitação física deve buscar orientação profissional antes de iniciar uma nova rotina de exercícios.

