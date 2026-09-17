Turismo esportivo coloca Recife entre os destinos mais buscados para corridas e maratonas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Levantamento nacional coloca a capital pernambucana entre os destinos mais buscados por atletas que viajam para participar de provas.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O turismo esportivo ganha cada vez mais espaço nos planos de viagem dos brasileiros, impulsionando a busca por destinos que unem grandes competições e experiências culturais.

Um levantamento realizado pelo site Melhores Destinos com base em dados de pesquisas feitas no Google entre agosto de 2025 e julho de 2026 aponta que o Recife figura entre as dez cidades brasileiras mais pesquisadas por quem deseja correr em outras localidades.

A capital pernambucana registrou 21.060 buscas no período, integrando o ranking nacional liderado pelo Rio de Janeiro.

O comportamento do viajante corredor demonstra que a escolha do destino muitas vezes começa pelo calendário esportivo. Provas de rua definem períodos de férias, estimulam a compra de passagens aéreas e movimentam a rede hoteleira local.

No cenário nacional, o Rio de Janeiro lidera com ampla vantagem, acumulando 280.800 pesquisas, seguido por Porto Alegre, com 131.360, e São Paulo, com 126.200 buscas. A lista de preferências reflete o apelo turístico de capitais que conseguem associar percursos urbanos icônicos a uma infraestrutura receptiva para visitantes de diferentes regiões do país.

O ranking das capitais e o interesse no Recife



A presença do Recife na nona posição do ranking nacional de buscas evidencia o interesse crescente dos corredores nordestinos e de outras regiões pelo turismo esportivo na capital pernambucana. Para Leonardo Marques, fundador do Melhores Destinos, aliar uma viagem de férias a uma prova de corrida tornou-se uma tendência consolidada entre amigos e famílias. "Uma corrida pode ser um bom incentivo para conhecer uma cidade. Muita gente vai com a companhia de pessoas queridas e aproveita para estender os dias de hospedagem", explica.

Os dados detalhados do levantamento revelam o volume de buscas de cada capital brasileira mapeada no estudo nos últimos doze meses:

Rio de Janeiro : 280.800 buscas

: 280.800 buscas Porto Alegre : 131.360 buscas

: 131.360 buscas São Paulo : 126.200 buscas

: 126.200 buscas Brasília : 76.120 buscas

: 76.120 buscas Belo Horizonte : 71.280 buscas

: 71.280 buscas Curitiba : 50.620 buscas

: 50.620 buscas Florianópolis : 43.260 buscas

: 43.260 buscas João Pessoa : 24.860 buscas

: 24.860 buscas Recife : 21.060 buscas

: 21.060 buscas Fortaleza: 17.550 buscas

Além do volume absoluto de pesquisas nas capitais, a análise também cruzou os dados considerando o tamanho da população local. Nesse recorte proporcional por habitante, o Distrito Federal aparece na liderança, seguido por São Paulo e Rio de Janeiro.

Quando o assunto são os estados mais interessados em viajar para correr, o ranking geral é composto, na ordem, por Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Sergipe.

Destinos internacionais e planejamento de viagem



Fora do Brasil, o interesse por maratonas internacionais também movimenta o planejamento de atletas que buscam desafios em outros países. Londres lidera as buscas globais com 36.820 pesquisas, seguida de perto por Buenos Aires, com 35.800, e Boston, com 30.660.

O top 10 de destinos estrangeiros mais pesquisados por brasileiros para correr é completado por Berlim (22.310), Nova York (19.190), Tóquio (14.370), Valência (11.620), Lima (11.400), Montevidéu (11.040) e Lisboa (7.320).

Especialistas em turismo reforçam que a alta procura por passagens e hotéis em datas de grandes eventos esportivos exige antecedência por parte dos viajantes.

"Nossos sistemas acompanham os preços em tempo real e identificamos pontos de alta quando há algum evento importante no destino, como uma maratona, uma competição de grande porte ou um festival de música. Nesses casos, é essencial reservar com antecedência e acompanhar as variações de tarifas", pontua Leonardo Marques.