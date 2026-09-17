Turismo esportivo coloca Recife entre os destinos mais buscados para corridas e maratonas
Levantamento nacional coloca a capital pernambucana entre os destinos mais buscados por atletas que viajam para participar de provas.
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O turismo esportivo ganha cada vez mais espaço nos planos de viagem dos brasileiros, impulsionando a busca por destinos que unem grandes competições e experiências culturais.
Um levantamento realizado pelo site Melhores Destinos com base em dados de pesquisas feitas no Google entre agosto de 2025 e julho de 2026 aponta que o Recife figura entre as dez cidades brasileiras mais pesquisadas por quem deseja correr em outras localidades.
A capital pernambucana registrou 21.060 buscas no período, integrando o ranking nacional liderado pelo Rio de Janeiro.
O comportamento do viajante corredor demonstra que a escolha do destino muitas vezes começa pelo calendário esportivo. Provas de rua definem períodos de férias, estimulam a compra de passagens aéreas e movimentam a rede hoteleira local.
No cenário nacional, o Rio de Janeiro lidera com ampla vantagem, acumulando 280.800 pesquisas, seguido por Porto Alegre, com 131.360, e São Paulo, com 126.200 buscas. A lista de preferências reflete o apelo turístico de capitais que conseguem associar percursos urbanos icônicos a uma infraestrutura receptiva para visitantes de diferentes regiões do país.
O ranking das capitais e o interesse no Recife
A presença do Recife na nona posição do ranking nacional de buscas evidencia o interesse crescente dos corredores nordestinos e de outras regiões pelo turismo esportivo na capital pernambucana. Para Leonardo Marques, fundador do Melhores Destinos, aliar uma viagem de férias a uma prova de corrida tornou-se uma tendência consolidada entre amigos e famílias. "Uma corrida pode ser um bom incentivo para conhecer uma cidade. Muita gente vai com a companhia de pessoas queridas e aproveita para estender os dias de hospedagem", explica.
Os dados detalhados do levantamento revelam o volume de buscas de cada capital brasileira mapeada no estudo nos últimos doze meses:
- Rio de Janeiro: 280.800 buscas
- Porto Alegre: 131.360 buscas
- São Paulo: 126.200 buscas
- Brasília: 76.120 buscas
- Belo Horizonte: 71.280 buscas
- Curitiba: 50.620 buscas
- Florianópolis: 43.260 buscas
- João Pessoa: 24.860 buscas
- Recife: 21.060 buscas
- Fortaleza: 17.550 buscas
Além do volume absoluto de pesquisas nas capitais, a análise também cruzou os dados considerando o tamanho da população local. Nesse recorte proporcional por habitante, o Distrito Federal aparece na liderança, seguido por São Paulo e Rio de Janeiro.
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Quando o assunto são os estados mais interessados em viajar para correr, o ranking geral é composto, na ordem, por Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Sergipe.
Destinos internacionais e planejamento de viagem
Fora do Brasil, o interesse por maratonas internacionais também movimenta o planejamento de atletas que buscam desafios em outros países. Londres lidera as buscas globais com 36.820 pesquisas, seguida de perto por Buenos Aires, com 35.800, e Boston, com 30.660.
O top 10 de destinos estrangeiros mais pesquisados por brasileiros para correr é completado por Berlim (22.310), Nova York (19.190), Tóquio (14.370), Valência (11.620), Lima (11.400), Montevidéu (11.040) e Lisboa (7.320).
Especialistas em turismo reforçam que a alta procura por passagens e hotéis em datas de grandes eventos esportivos exige antecedência por parte dos viajantes.
"Nossos sistemas acompanham os preços em tempo real e identificamos pontos de alta quando há algum evento importante no destino, como uma maratona, uma competição de grande porte ou um festival de música. Nesses casos, é essencial reservar com antecedência e acompanhar as variações de tarifas", pontua Leonardo Marques.