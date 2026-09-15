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Comportamento | Notícia

5 exercícios de Pilates para fortalecer braços e combater a flacidez

Pratique 5 exercícios de Pilates para fortalecer os braços, combater a flacidez e conquistar firmeza de forma simples. Confira agora!

Por Eduarda Barreto Publicado em 15/09/2026 às 15:47
Mulher fazendo Pilates
Mulher fazendo Pilates - Magnific

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Fortalecer os braços não significa necessariamente passar horas na academia.

O Pilates reúne movimentos que utilizam o peso do próprio corpo e, em algumas práticas, acessórios leves para trabalhar diferentes grupos musculares com controle e precisão.

Uma rotina regular pode ajudar a desenvolver força, resistência muscular e consciência corporal, além de contribuir para uma aparência mais firme dos braços.

5 movimentos de Pilates que podem fazer parte do treino de braço:

1. Prancha

A prancha é um exercício que exige a participação dos braços e ombros para sustentar o corpo, além de trabalhar o abdômen. Como fazer:

  • Apoie as mãos no chão, mantendo-as alinhadas aos ombros;
  • Estenda as pernas para trás;
  • Mantenha o corpo alinhado, sem deixar o quadril cair ou subir demais;
  • Contraia o abdômen e permaneça na posição por alguns segundos;
  • Descanse e repita.

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Quem está começando pode apoiar os joelhos no chão para reduzir a intensidade.

2. Flexão de braços

A flexão trabalha principalmente peitoral, tríceps, ombros e core, sendo uma boa opção para fortalecer os membros superiores. Como fazer:

  • Comece na posição de prancha, com as mãos apoiadas no chão;
  • Flexione os cotovelos lentamente, aproximando o peito do solo;
  • Mantenha o abdômen contraído e o corpo alinhado;
  • Empurre o chão e retorne à posição inicial.

Para facilitar, o exercício pode ser feito com os joelhos apoiados.

3. Tríceps na prancha

Esse movimento dá maior ênfase à parte posterior dos braços, região que costuma ser bastante trabalhada por quem busca aumentar a firmeza muscular. Como fazer:

  • Fique em posição de prancha, apoiando as mãos no chão;
  • Mantenha os cotovelos próximos ao corpo;
  • Flexione os braços de maneira controlada;
  • Empurre o chão para voltar à posição inicial;
  • Repita sem perder o alinhamento do tronco.

O movimento deve ser pequeno e controlado, principalmente para iniciantes.

4. Pilates Push-Up

A flexão do Pilates combina fortalecimento dos braços com controle do corpo e mobilidade. Como fazer:

  • Comece em pé, com a coluna alongada;
  • Incline o tronco para a frente e apoie as mãos no chão;
  • Caminhe com as mãos até chegar à posição de prancha;
  • Realize uma flexão, se conseguir manter a técnica;
  • Caminhe novamente com as mãos em direção aos pés e retorne à posição inicial.

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Além dos braços, o exercício exige participação do abdômen, pernas e ombros.

5. Círculos com os braços

Apesar de simples, realizar movimentos circulares com os braços de maneira controlada pode ativar os músculos dos ombros e dos membros superiores. Como fazer:

  • Fique em pé ou sentado, mantendo a coluna alongada;
  • Estenda os braços lateralmente;
  • Faça pequenos círculos para a frente;
  • Depois, inverta a direção;
  • Mantenha os ombros relaxados e o abdômen levemente contraído.

O tamanho dos círculos pode ser aumentado gradualmente conforme o movimento ficar mais confortável.

Como incluir os exercícios na rotina?

Uma sequência curta pode ser feita algumas vezes por semana, respeitando o nível de condicionamento de cada pessoa.

O mais importante é realizar os movimentos com controle e boa execução, em vez de aumentar rapidamente o número de repetições.

Quem está começando pode optar por versões mais fáceis, como a prancha com joelhos apoiados, e evoluir gradualmente. Se houver dor, especialmente nos ombros, cotovelos ou punhos, o exercício deve ser interrompido.

Com regularidade, o Pilates pode ser uma alternativa interessante para fortalecer os braços e melhorar o condicionamento físico de maneira progressiva.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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