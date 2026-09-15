5 exercícios de Pilates para fortalecer braços e combater a flacidez
Pratique 5 exercícios de Pilates para fortalecer os braços, combater a flacidez e conquistar firmeza de forma simples. Confira agora!
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Fortalecer os braços não significa necessariamente passar horas na academia.
O Pilates reúne movimentos que utilizam o peso do próprio corpo e, em algumas práticas, acessórios leves para trabalhar diferentes grupos musculares com controle e precisão.
Uma rotina regular pode ajudar a desenvolver força, resistência muscular e consciência corporal, além de contribuir para uma aparência mais firme dos braços.
5 movimentos de Pilates que podem fazer parte do treino de braço:
1. Prancha
A prancha é um exercício que exige a participação dos braços e ombros para sustentar o corpo, além de trabalhar o abdômen. Como fazer:
- Apoie as mãos no chão, mantendo-as alinhadas aos ombros;
- Estenda as pernas para trás;
- Mantenha o corpo alinhado, sem deixar o quadril cair ou subir demais;
- Contraia o abdômen e permaneça na posição por alguns segundos;
- Descanse e repita.
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Quem está começando pode apoiar os joelhos no chão para reduzir a intensidade.
2. Flexão de braços
A flexão trabalha principalmente peitoral, tríceps, ombros e core, sendo uma boa opção para fortalecer os membros superiores. Como fazer:
- Comece na posição de prancha, com as mãos apoiadas no chão;
- Flexione os cotovelos lentamente, aproximando o peito do solo;
- Mantenha o abdômen contraído e o corpo alinhado;
- Empurre o chão e retorne à posição inicial.
Para facilitar, o exercício pode ser feito com os joelhos apoiados.
3. Tríceps na prancha
Esse movimento dá maior ênfase à parte posterior dos braços, região que costuma ser bastante trabalhada por quem busca aumentar a firmeza muscular. Como fazer:
- Fique em posição de prancha, apoiando as mãos no chão;
- Mantenha os cotovelos próximos ao corpo;
- Flexione os braços de maneira controlada;
- Empurre o chão para voltar à posição inicial;
- Repita sem perder o alinhamento do tronco.
O movimento deve ser pequeno e controlado, principalmente para iniciantes.
4. Pilates Push-Up
A flexão do Pilates combina fortalecimento dos braços com controle do corpo e mobilidade. Como fazer:
- Comece em pé, com a coluna alongada;
- Incline o tronco para a frente e apoie as mãos no chão;
- Caminhe com as mãos até chegar à posição de prancha;
- Realize uma flexão, se conseguir manter a técnica;
- Caminhe novamente com as mãos em direção aos pés e retorne à posição inicial.
Além dos braços, o exercício exige participação do abdômen, pernas e ombros.
5. Círculos com os braços
Apesar de simples, realizar movimentos circulares com os braços de maneira controlada pode ativar os músculos dos ombros e dos membros superiores. Como fazer:
- Fique em pé ou sentado, mantendo a coluna alongada;
- Estenda os braços lateralmente;
- Faça pequenos círculos para a frente;
- Depois, inverta a direção;
- Mantenha os ombros relaxados e o abdômen levemente contraído.
O tamanho dos círculos pode ser aumentado gradualmente conforme o movimento ficar mais confortável.
Como incluir os exercícios na rotina?
Uma sequência curta pode ser feita algumas vezes por semana, respeitando o nível de condicionamento de cada pessoa.
O mais importante é realizar os movimentos com controle e boa execução, em vez de aumentar rapidamente o número de repetições.
Quem está começando pode optar por versões mais fáceis, como a prancha com joelhos apoiados, e evoluir gradualmente. Se houver dor, especialmente nos ombros, cotovelos ou punhos, o exercício deve ser interrompido.
Com regularidade, o Pilates pode ser uma alternativa interessante para fortalecer os braços e melhorar o condicionamento físico de maneira progressiva.